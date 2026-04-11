De ce depinde satisfacția profesională de partenerul de viață. "Am învățat pe pielea mea că trebuie să vorbim despre finanțe de la început"

Satisfacția unui bărbat la locul de muncă nu depinde doar de salariu sau de poziția ocupată, ci și de felul în care el și partenera lui se raportează la bani.

Un studiu recent publicat în Journal of Business and Psychology arată că nivelul de satisfacție al bărbaților la locul de muncă este influențat de cât de mult se potrivesc aceste viziuni în cuplu. Mai exact, atunci când ambii parteneri au aceeași părere despre bani - de exemplu, dacă îi privesc ca pe un indicator al succesului personal sau, dimpotrivă, nu le acordă această importanță - bărbații tind să fie mai mulțumiți de jobul lor.

De obicei, cercetările tratează banii ca pe o chestiune individuală și analizează cum influențează salariul sau dorința de câștig motivația unui angajat. Această abordare ignoră însă faptul că, în multe cazuri, deciziile legate de bani sunt luate în doi.

În cuplurile în care ambii parteneri lucrează, banii nu sunt doar o resursă, ci și o reflectare a valorilor personale. În acest context, cercetătorii au analizat cât de importantă este această compatibilitate pentru felul în care oamenii își percep jobul.

„Cercetările au arătat deja că, în cuplurile în care ambii parteneri lucrează, femeile ajung adesea să ducă o parte mai mare din responsabilitățile din casă, pe lângă cele profesionale”, a explicat Sharmeen Merchant, citată de PsyPost.

La studiu au participat 178 de cupluri din SUA și Marea Britanie, în care ambii parteneri lucrează. Participanții au răspuns mai întâi la întrebări despre modul în care se raportează la bani, iar după aproximativ două săptămâni au evaluat cât de mulțumiți sunt de jobul lor.

Rezultatele arată că această compatibilitate contează în special pentru bărbați. Cei care aveau aceleași convingeri ca partenera despre bani se declarau mai mulțumiți de locul de muncă, indiferent dacă vedeau sau nu banii ca pe un indicator al succesului.

În schimb, cea mai scăzută satisfacție apărea atunci când opiniile nu erau nici complet diferite, nici complet aliniate. „Ne-a surprins faptul că nivelul de împlinire era cel mai scăzut în această zonă de mijloc, care creează incertitudine”, a explicat Merchant.

Cum au reacționat oamenii

Pe Reddit, unii utilizatori consideră concluziile studiului evidente. „Practic, descoperirea e că oamenii sunt mai mulțumiți când le sunt îndeplinite nevoile. Cine s-ar fi gândit că suficienți bani aduc satisfacție?”, a comentat ironic un utilizator.

Alții spun că ideea de bază este, de fapt, simplă: compatibilitatea contează mai mult decât nivelul veniturilor. „Dacă pentru amândoi banii sunt importanți sau, dimpotrivă, nu sunt, atunci lucrurile merg mai bine. Problema apare când nu sunteți pe aceeași lungime de undă”, a explicat un alt utilizator.

Mai mulți useri au adus în discuție experiențe personale, care confirmă parțial concluziile studiului. „Indiferent cât câștigam, fosta parteneră nu era niciodată mulțumită și mă împingea constant să fac mai mult. Ajunsesem să fiu nefericit, deși aveam succes profesional”, a scris cineva.

Bei în fața copiilor? Ce văd acasă îi urmărește ani întregi. Psiholog: „Devine, fără să ne dăm seama, ceva normal”

Un alt comentariu descrie tensiunile create de diferențele de viziune: „Trăiam de la un salariu la altul din cauza cheltuielilor, iar în același timp mi se reproșa că muncesc prea mult. Nu avea sens”.

Pentru unii, lecția e clară: discuțiile despre bani ar trebui purtate devreme în relație. „Am învățat pe pielea mea că trebuie să vorbim despre finanțe de la început”, a spus un utilizator.

Discuția a ajuns și la rolurile de gen. Unii consideră că presiunea socială asupra bărbaților de a câștiga mai mult explică rezultatele studiului. „Pentru bărbați, venitul influențează direct șansele în relații, așa că e normal să conteze mai mult”, a comentat cineva.

Au existat și voci mai pesimiste, care pun sub semnul întrebării relațiile în general. „Cu cât citesc mai multe studii de genul ăsta, cu atât am impresia că oamenii ar fi mai fericiți singuri”, a scris un utilizator.

Ce îi face, de fapt, pe parteneri să se certe din cauza banilor

Un alt studiu pe această temă, publicat în 2023 în revista Journal of Social and Personal Relationships, arată că banii nu devin motiv de ceartă în cuplu doar atunci când lipsesc. De multe ori, conflictele apar din motive mai profunde: sentimentul că unul dintre parteneri nu contribuie suficient, impresia că deciziile sunt luate unilateral, diferențele de valori sau percepția conform căreia celălalt este iresponsabil când vine vorba de cheltuieli.

Studiul, intitulat „When couples fight about money, what do they fight about?” („Când cuplurile se ceartă din cauza banilor, de ce se ceartă, de fapt?”), a fost realizat de Johanna Peetz, Zoe Meloff și Courtney Royle. Cercetătoarele au analizat mai întâi peste 1.000 de postări de pe Reddit despre conflicte financiare în relații, apoi au studiat și răspunsurile a 481 de persoane căsătorite care și-au povestit în detaliu neînțelegerile recente din cuplu legate de bani.

Concluzia a fost clară: conflictele financiare din cuplu se învârt, în general, în jurul a două mari teme: corectitudinea și responsabilitatea.

Pe de o parte, apar tensiuni legate de corectitudine: cine plătește mai mult, cine contribuie mai puțin, dacă împărțirea cheltuielilor este echitabilă și dacă ambii parteneri trag în aceeași direcție. Pe de altă parte, apar conflicte legate de responsabilitate: cheltuieli considerate inutile, lipsa economiilor, datorii, cumpărături impulsive, lipsă de comunicare sau faptul că unul dintre parteneri ia decizii legate de bani fără să discute cu celălalt.

Studiul arată că cele mai nocive conflicte sunt cele aflate la extremele acestor două dimensiuni. Cu alte cuvinte, relația are cel mai mult de suferit atunci când unul dintre parteneri simte fie că este tratat incorect, fie că celălalt este iresponsabil cu banii.

În schimb, certurile minore despre cheltuieli obișnuite, de zi cu zi, nu par să afecteze relația în același mod. Dimpotrivă, cercetătorii au observat că acele cupluri care discută chiar și în contradictoriu despre cheltuieli curente pot avea relații mai bune. Explicația este simplă: astfel de conversații arată că partenerii comunică și încearcă să regleze problemele mici înainte ca ele să devină conflicte mari.

Autorii mai atrag atenția că aceste certuri nu sunt întotdeauna doar despre bani. În multe cazuri, ele ascund tensiuni mai vechi legate de putere, respect, lipsa de reciprocitate sau diferențe de viziune asupra vieții de cuplu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
gandul.ro
image
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
mediafax.ro
image
Gigi Becali i-a semnat sentința după FCSB – Oțelul 4-0: „Nici nu știam că e în echipa de start! Chiar dacă mă cert cu Mirel, nu-l las să-l bage”
fanatik.ro
image
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
I-a oferit prietenia sa, dar l-a costat viaţa. David, copilul român ucis în Spania, urma să împlinească 12 ani
observatornews.ro
image
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
cancan.ro
image
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
prosport.ro
image
De ce catolicii și ortodocșii sărbătoresc Paștele la date diferite. Cum se calculează exact această sărbătoare
playtech.ro
image
Mesajul Peluzei Nord FCSB pentru Mircea Lucescu pe Arena Națională! Gest superb al suporterilor campioanei. Foto
fanatik.ro
image
Mall-uri abandonate, vacanțe anulate și hoteluri închise. Ce se întâmplă cu adevărat în Dubai: „Cine spune altceva vorbește prostii”
ziare.com
image
Nu a mai mers la înmormântarea lui Mircea Lucescu, deși îl aștepta toată lumea! Ce a făcut apoi
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Hristos a Înviat! Tradiții și obiceiuri în Noaptea de Înviere și în prima zi de Paște. Ce este obligatoriu
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Ramona Olaru și iubitul grec, imagini intime din vacanță. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Ultimele noutăți

Cum să supraviețuiești emoțional mesei de Paște în familie. Psiholog: „Neînțelegerile devin mai frecvente în perioada Sărbătorilor”
gor davtyan b1aT3t3uq2E unsplash jpg
Mindset 22:46
Pașii pe care trebuie să îi urmăm pentru a le asigura copiilor echilibrul emoțional. „Ce simți?” și „Ce crezi?”, întrebările care le pot da încredere
Mama îngrijorată și streasată ținând în brațe un copil shutterstock jpg
Relații
Postul, detoxifierea de primăvară: „Nu este doar un ritual religios, ci și un mod natural de a răspunde nevoilor corpului“
kamil szumotalski BfVhaQcoh9w unsplash jpeg
Spiritualitate
Oamenii te plac mai mult decât crezi. Cum îți sabotezi relațiile și cariera
Femeie îngrijorată de ce se postează despre ea în mediul online shutterstock jpg
Mindset
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul din spatele imaginilor
astronauti Artemis II captură video Guardian jpg
Mindset
Mănânci aceleași lucruri zilnic? Studiul care schimbă tot ce știai despre slăbit
Dieta - talie- scadere in greutate - kilograme FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Cum să supraviețuiești emoțional mesei de Paște în familie. Psiholog: „Neînțelegerile devin mai frecvente în perioada Sărbătorilor”
gor davtyan b1aT3t3uq2E unsplash jpg
Mindset 22:46
Stanford, declarată „indezirabilă” în Rusia, pe lângă alte universități de top. Studenții și colaboratorii riscă pedepse cu închisoarea
Stanford
Rusia 22:38
Video Atac cu maceta la metroul din New York: Trei oameni au fost răniți, agresorul a fost împușcat mortal de poliție
Împuşcături metrou New York - 12 apr 2022 / FOTO Profimedia
SUA 21:58
România, magnet pentru americanii care fug de SUA lui Trump. „Visul american nu mai este ce a fost”
foto frontieră aeroport Henri Coandă Foto CNAB dimensiuni jpg
Europa 21:27
Ungurii la urne. Cinci lucruri de știut despre alegerile din Ungaria
ungaria alegeri/FOTO:X
Europa 21:17
Copil de 6 ani, salvat de polițiști de pe pervazul unei ferestre din Râmnicu Vâlcea. Tatăl său era în locuință
Copil de 6 ani, salvat de polițiști după ce a fost găsit pe pervazul unui bloc din Râmnicu Vâlcea FOTO: IPJ Vâlcea
Râmnicu Vâlcea 20:46
Video Rapper învestit premier al Nepalului la 35 de ani. Liderul susținut de generația Z promite reforme și stabilitate în țara sa
Balendra Shah jfif
În lume 20:35
Dieta pe bază de plante reduce riscul de demență, chiar și dacă este începută în a doua parte a vieții
Vegan
Viață sănătoasă 20:28
Panouri cu mesaje medicale - doar avizate de doctori. Proiectul de lege vine după afișele misterioase despre naștere apărute în București
panou nastere naturala vs cezariana bucuresti foto FB jpg
București
O femeie cu trei boli autoimune grave a avut parte de o recuperare „remarcabilă” după un tratament inovator
pacienta femeie spital unsplash jpg
Magazin
Val de reacții după scumpirile în lanț anunțate de Metrorex și STB în București. A apărut o petiție cu peste 11.500 de semnături
metrou metrorex FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
București