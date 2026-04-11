De ce depinde satisfacția profesională de partenerul de viață. "Am învățat pe pielea mea că trebuie să vorbim despre finanțe de la început"

Satisfacția unui bărbat la locul de muncă nu depinde doar de salariu sau de poziția ocupată, ci și de felul în care el și partenera lui se raportează la bani.

Un studiu recent publicat în Journal of Business and Psychology arată că nivelul de satisfacție al bărbaților la locul de muncă este influențat de cât de mult se potrivesc aceste viziuni în cuplu. Mai exact, atunci când ambii parteneri au aceeași părere despre bani - de exemplu, dacă îi privesc ca pe un indicator al succesului personal sau, dimpotrivă, nu le acordă această importanță - bărbații tind să fie mai mulțumiți de jobul lor.

De obicei, cercetările tratează banii ca pe o chestiune individuală și analizează cum influențează salariul sau dorința de câștig motivația unui angajat. Această abordare ignoră însă faptul că, în multe cazuri, deciziile legate de bani sunt luate în doi.

În cuplurile în care ambii parteneri lucrează, banii nu sunt doar o resursă, ci și o reflectare a valorilor personale. În acest context, cercetătorii au analizat cât de importantă este această compatibilitate pentru felul în care oamenii își percep jobul.

„Cercetările au arătat deja că, în cuplurile în care ambii parteneri lucrează, femeile ajung adesea să ducă o parte mai mare din responsabilitățile din casă, pe lângă cele profesionale”, a explicat Sharmeen Merchant, citată de PsyPost.

La studiu au participat 178 de cupluri din SUA și Marea Britanie, în care ambii parteneri lucrează. Participanții au răspuns mai întâi la întrebări despre modul în care se raportează la bani, iar după aproximativ două săptămâni au evaluat cât de mulțumiți sunt de jobul lor.

Rezultatele arată că această compatibilitate contează în special pentru bărbați. Cei care aveau aceleași convingeri ca partenera despre bani se declarau mai mulțumiți de locul de muncă, indiferent dacă vedeau sau nu banii ca pe un indicator al succesului.

În schimb, cea mai scăzută satisfacție apărea atunci când opiniile nu erau nici complet diferite, nici complet aliniate. „Ne-a surprins faptul că nivelul de împlinire era cel mai scăzut în această zonă de mijloc, care creează incertitudine”, a explicat Merchant.

Cum au reacționat oamenii

Pe Reddit, unii utilizatori consideră concluziile studiului evidente. „Practic, descoperirea e că oamenii sunt mai mulțumiți când le sunt îndeplinite nevoile. Cine s-ar fi gândit că suficienți bani aduc satisfacție?”, a comentat ironic un utilizator.

Alții spun că ideea de bază este, de fapt, simplă: compatibilitatea contează mai mult decât nivelul veniturilor. „Dacă pentru amândoi banii sunt importanți sau, dimpotrivă, nu sunt, atunci lucrurile merg mai bine. Problema apare când nu sunteți pe aceeași lungime de undă”, a explicat un alt utilizator.

Mai mulți useri au adus în discuție experiențe personale, care confirmă parțial concluziile studiului. „Indiferent cât câștigam, fosta parteneră nu era niciodată mulțumită și mă împingea constant să fac mai mult. Ajunsesem să fiu nefericit, deși aveam succes profesional”, a scris cineva.

Un alt comentariu descrie tensiunile create de diferențele de viziune: „Trăiam de la un salariu la altul din cauza cheltuielilor, iar în același timp mi se reproșa că muncesc prea mult. Nu avea sens”.

Pentru unii, lecția e clară: discuțiile despre bani ar trebui purtate devreme în relație. „Am învățat pe pielea mea că trebuie să vorbim despre finanțe de la început”, a spus un utilizator.

Discuția a ajuns și la rolurile de gen. Unii consideră că presiunea socială asupra bărbaților de a câștiga mai mult explică rezultatele studiului. „Pentru bărbați, venitul influențează direct șansele în relații, așa că e normal să conteze mai mult”, a comentat cineva.

Au existat și voci mai pesimiste, care pun sub semnul întrebării relațiile în general. „Cu cât citesc mai multe studii de genul ăsta, cu atât am impresia că oamenii ar fi mai fericiți singuri”, a scris un utilizator.

Ce îi face, de fapt, pe parteneri să se certe din cauza banilor

Un alt studiu pe această temă, publicat în 2023 în revista Journal of Social and Personal Relationships, arată că banii nu devin motiv de ceartă în cuplu doar atunci când lipsesc. De multe ori, conflictele apar din motive mai profunde: sentimentul că unul dintre parteneri nu contribuie suficient, impresia că deciziile sunt luate unilateral, diferențele de valori sau percepția conform căreia celălalt este iresponsabil când vine vorba de cheltuieli.

Studiul, intitulat „When couples fight about money, what do they fight about?” („Când cuplurile se ceartă din cauza banilor, de ce se ceartă, de fapt?”), a fost realizat de Johanna Peetz, Zoe Meloff și Courtney Royle. Cercetătoarele au analizat mai întâi peste 1.000 de postări de pe Reddit despre conflicte financiare în relații, apoi au studiat și răspunsurile a 481 de persoane căsătorite care și-au povestit în detaliu neînțelegerile recente din cuplu legate de bani.

Concluzia a fost clară: conflictele financiare din cuplu se învârt, în general, în jurul a două mari teme: corectitudinea și responsabilitatea.

Pe de o parte, apar tensiuni legate de corectitudine: cine plătește mai mult, cine contribuie mai puțin, dacă împărțirea cheltuielilor este echitabilă și dacă ambii parteneri trag în aceeași direcție. Pe de altă parte, apar conflicte legate de responsabilitate: cheltuieli considerate inutile, lipsa economiilor, datorii, cumpărături impulsive, lipsă de comunicare sau faptul că unul dintre parteneri ia decizii legate de bani fără să discute cu celălalt.

Studiul arată că cele mai nocive conflicte sunt cele aflate la extremele acestor două dimensiuni. Cu alte cuvinte, relația are cel mai mult de suferit atunci când unul dintre parteneri simte fie că este tratat incorect, fie că celălalt este iresponsabil cu banii.

În schimb, certurile minore despre cheltuieli obișnuite, de zi cu zi, nu par să afecteze relația în același mod. Dimpotrivă, cercetătorii au observat că acele cupluri care discută chiar și în contradictoriu despre cheltuieli curente pot avea relații mai bune. Explicația este simplă: astfel de conversații arată că partenerii comunică și încearcă să regleze problemele mici înainte ca ele să devină conflicte mari.

Autorii mai atrag atenția că aceste certuri nu sunt întotdeauna doar despre bani. În multe cazuri, ele ascund tensiuni mai vechi legate de putere, respect, lipsa de reciprocitate sau diferențe de viziune asupra vieții de cuplu.