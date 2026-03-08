Soldații ucraineni din prima linie, avertismente cu privire la dronele Shahed lansate de Iran în Orientul Mijlociu

Pe măsură ce Statele Unite și aliații lor se confruntă cu amenințarea în creștere reprezentată de dronele iraniene Shahed în Orientul Mijlociu, soldații ucraineni, care luptă împotriva unor modele similare de ani de zile, spun că experiența lor pe câmpul de luptă oferă lecții esențiale pentru apărarea împotriva acestor arme aeriene ieftine, relatează Business Insider.

Dronele de atac kamikaze Shahed de fabricație iraniană, utilizate pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina, au fost recent lansate asupra forțelor americane din Orientul Mijlociu. Deși armatele occidentale dețin unele dintre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană din lume, trupele ucrainene susțin că aceste sisteme, de unele singure, s-ar putea să nu fie chiar cea mai eficientă soluție împotriva roiurilor de drone lansate de Iran.

Drone ieftine versus apărare sofisticată

Alex Eine, comandantul unei mici unități de drone ucrainene, a declarat că a fost surprins de rapoartele conform cărora se folosesc rachete de interceptare costisitoare pentru a opri dronele Shahed.

„Când dronele cu rază lungă de acțiune zboară spre tine, nu le dobori cu rachete PAC-3 de 3 milioane de dolari ale Patriot”, a spus Eine, referindu-se la interceptorul avansat utilizat în sistemul american de apărare antirachetă Patriot.

Ucraina a deprins această lecție după ani de încercări și erori în timp ce își apăra orașele și pozițiile militare împotriva valurilor de drone Geran rusești. În cele din urmă, țara a dezvoltat contramăsuri mai ieftine, care pot fi implementate la scară largă, reducând nevoia de a folosi rachete costisitoare.

Aceste metode includ sisteme de război electronic care perturbă navigația dronelor, echipe mobile de arme care le doboară cu mitraliere grele și, tot mai frecvent, drone interceptoare proiectate special pentru a bloca sau a dezactiva dronele Shahed care se apropie.

Provocări neașteptate pentru apărarea SUA

Soldații ucraineni au spus că cândva au presupus că Statele Unite dispun de un sistem secret, extrem de eficient, pentru a opri dronele iraniene.

„Eram siguri că SUA aveau o armă secretă”, a spus un sergent din Brigada 122 de Apărare Teritorială, care folosește indicativul „Fast”. „Ne așteptam să o vedem în acțiune la începutul noului război.”

În schimb, videoclipurile care au circulat online au arătat drone iraniene care treceau pe lângă apărări și loveau ținte, inclusiv o bază navală americană din Bahrain, provocând daune semnificative.

„Acum vedem că este o sarcină dificilă chiar și pentru SUA”, a spus Fast.

Potrivit unui raport CNN, citând un participant la o ședință închisă, secretarul Apărării Pete Hegseth și președintele Statului Major General, generalul Dan Caine, au spus liderilor Congresului că dronele Shahed reprezintă o provocare mai mare decât se anticipase inițial.

Pentagonul nu a comentat public cu privire la briefing.

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, a declarat că armata anticipase capabilitățile Iranului, dar a recunoscut că sunt necesare ajustări.

„Suntem foarte familiarizați cu capabilitățile iraniene și am planificat cum să le contracarăm încă de la început”, a spus Cooper într-o conferință de presă. „Dar continuăm să facem ajustări.”

Problema roiului de drone

Una dintre cele mai mari dificultăți în contracararea dronelor Shahed este capacitatea lor de a ataca în grupuri mari.

„Nu mă surprinde faptul că unele drone iraniene au pătruns prin apărare, deoarece acționează ca un roi”, a spus deputatul ucrainean Maryan Zablotskyy. „Este foarte dificil să interceptezi un întreg grup care zboară simultan.”

Ucraina a experimentat această problemă direct. În 2025, atacurile cu drone rusești care au trecut de apărare au ucis peste 500 de civili.

Oleksandr Skarlat, directorul Fundației Sternenko, un grup ucrainean care strânge fonduri pentru drone de luptă, a declarat că nicio apărare nu poate garanta protecție completă.

„Nu există o contramăsură 100%”, a spus Skarlat. „Întrebarea nu mai este dacă dronele vor pătrunde, ci cât va costa distrugerea lor și cât de rapid se pot adapta sistemele de apărare.”

Ucraina estimează că interceptează aproximativ 90% dintre dronele Shahed care sunt lansate de Rusia. Deși nu este perfect, acest mod de operare permite Kievului să-și păstreze cele mai avansate sisteme de rachete, precum Patriot și NASAMS - pentru amenințări mai serioase, precum rachetele balistice.

Ascensiunea dronelor interceptoare

Lupta Ucrainei împotriva dronelor Shahed a condus la o inovație rapidă. În 2025, țara a crescut dramatic producția de drone interceptoare - drone mici și rapide, menite să se izbească de dronele Shahed înainte ca acestea să atingă țintele.

Potrivit oficialilor ucraineni, peste 1.000 de drone interceptoare sunt produse zilnic.

Un cofondator al companiei ucrainene Wild Hornets, care a dezvoltat populara dronă Sting, a declarat că amenințarea Shahed a forțat Ucraina să creeze o ramură militară complet nouă dedicată luptei drone împotriva dronelor.

Aceste drone interceptoare costă între 2.300 și 6.000 de dolari, mult mai ieftin decât rachetele tradiționale de apărare aeriană.

Calculul costurilor

Aspectul financiar al războiului cu dronele este un factor major în strategiile de apărare aeriană.

Dronele Shahed sunt estimate la 20.000–50.000 de dolari fiecare, ceea ce le face niște arme relativ ieftine. Folosirea unei rachete care costă milioane de dolari pentru a le doborî creează un dezechilibru cost-beneficiu.

Oficialii americani spun că lucrează pentru a reduce acest decalaj.

Secretarul Apărării Hegseth a declarat recent că SUA au desfășurat „cel mai sofisticat sistem de apărare aeriană și antirachetă din toate timpurile” și au distrus mii de rachete și drone iraniene.

Rețeaua de apărare include sisteme precum Patriot și THAAD, precum și interceptoare navale din seria SM și avioane de luptă echipate cu rachete aer-aer.

Totuși, analiștii notează că menținerea acestor apărări necesită resurse extinse.

Dara Massicot de la Carnegie Endowment for International Peace a scris că, deși ratele de interceptare sunt ridicate, acestea se bazează pe „patrule de apărare aproape constante și sisteme de apărare terestre care sunt de asemenea necesare pentru interceptarea rachetelor iraniene mai mari.”

Amiralul Cooper a sugerat că armata americană începe să rezolve problema costurilor.

„În trecut se spunea că doborâm o dronă de 50.000 de dolari cu o rachetă de 2 milioane de dolari”, a spus el. „Acum, petrecem timp doborând drone de 100.000 de dolari cu arme de 10.000 de dolari.”

El a refuzat să ofere detalii despre noile sisteme implementate.

Ucraina oferă asistență

Oficialii ucraineni spun că experiența țării lor ar putea ajuta Statele Unite și alți aliați să se adapteze la amenințarea în evoluție a dronelor.

Dimko Zhluktenko, pilot de drone în Forțele Ucraineene de Sisteme Neînsuflețite, a declarat că cheia este adoptarea apărării stratificate bazate pe sisteme ieftine.

Taras Tymochko, care a condus proiectul Dronefall, dezvoltat pentru a crea primele drone interceptoare, a spus că aceste instrumente ar putea deveni esențiale pentru apărarea împotriva modelelor Shahed la nivel global.

„Utilizarea dronelor interceptoare ar putea fi cheia provocării reprezentate de Shahed-uri în Orientul Mijlociu și în alte părți”, a spus Tymochko.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat recent că Statele Unite au cerut asistență pentru contracararea dronelor Shahed în Orientul Mijlociu. Rapoartele sugerează că Washingtonul și partenerii săi iau în considerare achiziționarea de drone interceptoare ucrainene.

O amenințare globală în creștere

Experții ucraineni avertizează că lecțiile se extind dincolo de conflictele care implică Iranul și Rusia.

„Apărarea aeriană din Orientul Mijlociu se confruntă deja cu intensitatea atacurilor cu Shahed”, a subliniat Skarlat. „Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă China adoptă aceleași tactici de atac cu roiuri de drone.”

„Lumea nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone iraniene”, a adăugat el.