Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Misterele uneia dintre cele mai mari stele din Univers. Transformarea care a uimit oamenii de știință

Publicat:

O echipă internațională de astronomi a observat pentru prima dată una dintre cele mai mari stele cunoscute din Univers în timpul unei transformări extrem de rare: trecerea ei dintr‑o supergigantă roșie într‑o hipergigantă galbenă, o fază instabilă care precede, cel mai probabil, sfârșitul violent al existenței sale stelare și transformarea într-o gaură neagră. Această observație oferă o oportunitate unică de a înțelege cum evoluează și mor cele mai mari stele din univers. 

Corpul ceresc a primit denumirea WOH G64 Sursa imagine: New Scientist
Corpul ceresc a primit denumirea WOH G64 Sursa imagine: New Scientist

O stea incredibil de mare

WOH G64 se află în Marele Nor al lui Magellan, o galaxie-satelit apropiată a Căii Lactee, aflată la aproximativ 163 000 de ani lumină de Pământ. Pentru că are un diametru de aproximativ 1.540 de ori mai mare decât al Soarelui, dacă ar fi plasată în centrul sistemului nostru solar, suprafața sa s‑ar întinde până aproape de orbita lui Jupiter.

În termeni de luminozitate, această stea radiază de aproximativ 282.000 de ori mai multă energie decât Soarele, ceea ce o face una dintre cele mai strălucitoare stele cunoscute.

Transformarea, rară și misterioasă

Observațiile astromilor arată că steaua și‑a mărit temperatura de suprafață și și‑a schimbat culoarea, ceea ce sugerează că a trecut de la a fi o supergigantă roșie la o hipergigantă galbenă, o etapă extrem de scurtă și neobișnuită în evoluția stelară. Totul fără o erupție violentă, ceea ce este surprinzător pentru modelele stelare standard. Această transformare a început să fie observată încă din 2014, dar abia acum oamenii de știință au reușit să o monitorizeze pe scară largă cu telescoapele moderne.

În termeni cosmici, tranziția s-a petrecut rapid, ceea ce ridică și mai multe întrebări și ne arată cât de multe mai avem de descoperit referitor la misterele universului. 

„Niciunul dintre modelele actuale ale evoluției stelare nu pot explica pe deplin aceste schimbări. (...) În mod obișnuit, evoluția unei stele are loc pe o scară a timpului de ordinul miliardelor de ani, a spus astronomul Gonzalo Muñoz-Sanchez, cercetător la Observatorul Național din Atena și autorul principal al studiului cu privire la stea publicat săptămâna aceasta, citat de Reuters. 

Ce este interesant este și că WOH G64 are ca vârstă aproximativ  10 milioane de ani și pare să fie aproape de sfârșitul duratei sale de viață. În schimb, Soarele, în schimb,  are aproximativ 4,5 miliarde de ani și se estimează că mai are încă 5 miliarde de ani înainte de a ajunge la sfârșit.

Un alt aspect inedit este că WOH G64 nu este singură: datele sugerează că face parte dintr‑un sistem binar, având o stea însoțitoare mai mică. Această interacțiune gravitațională ar putea influența atmosfera stelei gigantice și ar putea explica o parte din comportamentul ei neobișnuit.

Ce urmăresc oamenii de știință

În cazul stelelor cu masa între 8 și 23 mai mare decât a Soarelui, oamenii de știință se așteaptă să evolueze în supergigante roșii și, în cele din urmă, să explodeze sub forma unei supernove. Soarta stelelor cu masa între 23 și 30 de ori mai mare decât a Soarelui este mai puțin clară. Nu se știe încă dacă vor exploda ca supernove, se vor prăbuși direct formând o gaură neagră sau vor evolua dintr-o fază de supergigantă roșie într-o etapă de hipergigantă galbenă înainte de a-și încheia viața. 

,,WOH G64 ar putea fi răspunsul la această întrebare", spune Muñoz-Sanchez. 

Oamenii de știință vor continua să urmărească evoluția lui WOH G64, în speranța de a înțelege mai bine etapele finale ale vieții stelare. 

Descoperirile legate de această stea nu doar că provoacă teoriile clasice despre evoluția stelelor masive, dar ne amintește și cât de puțin știm încă despre modul în care cosmosul își scrie poveștile.

