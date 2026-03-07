search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video 8 martie: Aviatoarea franceză Elise Raymonde Deroche devine prima femeie care primește licență de pilot, într-un sport considerat „bărbătesc”

0
0
Publicat:

8 martie este Ziua Internaţională a Femeii, dar și ziua în care aviatoarea franceză Elise Raymonde de Laroche devine prima femeie care primește licența de pilot. Totodată, într-o zi de 8 martie s-a produs dispariţia celelebrului zbor 370 al Malaysia Airlines, care rămâne în continuare învăluită în mister.

Élise Deroche. FOTO: X/@laurentalbaret
Élise Deroche. FOTO: X/@laurentalbaret

1910 - Aviatoarea franceză Raymonde de Laroche devine prima femeie care primește licența de pilot

Franțuzoaica Elise Raymonde Deroche (1882–1919) a intrat în istorie drept prima femeie din lume care a obținut o licență de pilotaj. În 1909, în timpul unui prânz cu aviatorul francez Charles Voisin, i-a propus acestuia să o învețe să piloteze un avion. Ideea a entuziasmat-o, mai ales că, încă din copilărie, fusese atrasă de sporturile considerate „bărbătești”, pasiune la care renunțase temporar pentru a urma o carieră artistică sub pseudonimul „Raymonde de La Roche”.

Lecțiile de zbor deasupra orașului Châlons-en-Champagne, susținute chiar de Voisin, au devenit rapid noul ei țel. La 8 martie 1910, Deroche primea oficial brevetul de pilot din partea aeroclubului francez, marcând un moment istoric pentru aviație.

Supranumită „Baroneasa de La Roche”, ea a participat la demonstrații aviatice în întreaga Europă și a stabilit mai multe recorduri feminine de altitudine, inclusiv pe cel din 1913, când a atins 4.785 de metri.

În timpul Primul Război Mondial, s-a oferit voluntar pentru a pilota în serviciul militar, însă restricțiile impuse femeilor au împiedicat-o să participe la misiuni de luptă. Cu toate acestea, a contribuit la efortul de război prin transportul aeronavelor și efectuarea unor misiuni de recunoaștere.

La 18 iulie 1919, Elise Léontine Deroche avea să efectueze ultimul său zbor. Se afla la Le Crotoy, în nordul Franței, unde copila un avion experimental, versiune civilă a modelului Caudron G.3. Aeronava a pierdut altitudine și s-a prăbușit, accident în urma căruia și-au pierdut viața atât Deroche, cât și pilotul M. Barrault. Avea doar 36 de ani.

1910 - S-a născut prozatorul Radu Tudoran, autorul celebrului roman „Toate pânzele sus!“

Radu Tudoran s-a născut la 8 martie 1910, în comuna Blejoi, în familia lui Alexandru Bogza, aceeași familie care l-a dat literaturii române și pe fratele său mai mare, Geo Bogza. Botezat Nicolae Bogza, viitorul scriitor avea să-și schimbe numele în Radu Tudoran atunci când a decis să urmeze o carieră literară, pentru a evita eventualele confuzii cu fratele său.

Radu Tudoran s-a născut la 8 martie 1910. FOTO: arhivă
Radu Tudoran s-a născut la 8 martie 1910. FOTO: arhivă

A publicat numeroase romane devenite best-selleruri, iar până în 1977 tirajul total al cărților sale - multe reeditate de mai multe ori - depășea cu mult 1.500.000 de exemplare.

Radu Tudoran s-a stins din viață în dimineața zilei de 18 noiembrie 1992, la Spitalul Fundeni, în urma unei afecțiuni arteriale. Mai multe intervenții chirurgicale nu au reușit să-i salveze viața. La un an distanță, avea să moară și fratele său, Geo Bogza.

1970 - Reprezentativa de handbal masculin a României cucereste pentru a treia oară consecutiv titlul de campioana mondiala

În 1970, la cea de-a șaptea ediție a Campionatul Mondial de Handbal Masculin 1970, desfășurată în Franța, naționala României a cucerit medalia de aur și a devenit campioană mondială pentru a treia oară consecutiv.

În finală, selecționata României a întâlnit reprezentativa RDG, pe care a învins-o la limită, scor 13–12, obținând astfel un nou titlu mondial.

1971 - A murit actorul american de film Harold Lloyd (n. 20.04.1894)

Harold Lloyd (20 aprilie 1893 – 8 martie 1971) a fost un actor, comediant și interpret de cascadorii american, cunoscut pentru numeroasele sale apariții în filmele de comedie din perioada cinematografiei mute.

Citește și: 22 februarie: Ziua în care s-a născut dramaturgul şi romancierul Tudor Mușatescu

Considerat unul dintre cei mai influenți comici ai epocii filmului mut, Lloyd a realizat aproape 200 de producții – atât mute, cât și sonore – între 1914 și 1947. Personajul său emblematic, tânărul ambițios și ingenios cu ochelari rotunzi, a devenit simbolic pentru spiritul optimist și energic al Statelor Unite din anii 1920.

Filmele sale includeau adesea secvențe spectaculoase, cu urmăriri prelungite și cascadorii îndrăznețe. Una dintre cele mai cunoscute imagini din istoria cinematografiei îl surprinde atârnat de limbile unui ceas, la mare înălțime deasupra străzii, în filmul „Safety Last!” (1923) -o scenă devenită iconică, a cărei periculozitate era amplificată și prin unghiurile de filmare. Scena poate fi urmărită mai jos.

2014: Zborul 370 al Malaysia Airlines a dispărut, în mod misterios, de pe radare

În urmă cu 12 ani, zborul Malaysia Airlines Flight 370 al companiei Malaysia Airlines a dispărut în mod misterios de pe radare, devenind unul dintre cele mai mari enigme ale aviației moderne. Deși au fost descoperite fragmente din aeronavă, concluziile oficiale rămân neclare. Misterul continuă să ridice numeroase întrebări: care au fost ultimele momente ale avionului în aer? De ce nu a fost recuperată epava? Știu autoritățile mai mult decât au făcut public?

În noaptea de 8 martie 2014, la ora 00:41, aeronava a decolat de pe Aeroportul Internațional Kuala Lumpur, având la bord 227 de pasageri și 12 membri ai echipajului. Destinația era Aeroportul Internațional Beijing Capital, unde urma să aterizeze la ora locală 6:30. Însă avionul nu a mai ajuns niciodată la destinație.

La ora 1:07, aeronava a transmis ultimul raport automat de poziție, iar la 1:19 controlorii de trafic aerian au recepționat ultima comunicare vocală din cabina de pilotaj: „Noapte bună, Malaysian 3-7-0”. După acest moment, Boeingul 777 a dispărut fără a emite vreun semnal de urgență sau SOS — un detaliu care a alimentat numeroase speculații.

La aproximativ o oră după ce avionul nu a mai ajuns la Beijing la ora programată, compania aeriană a anunțat oficial dispariția.

Un raport guvernamental publicat în 2018 a indicat că aeronava și-ar fi schimbat direcția de zbor, iar manevrele efectuate ar fi fost rezultatul unei intervenții deliberate asupra sistemelor, nu al unei defecțiuni tehnice.

Citește și: 24 februarie, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, cel mai grav conflict după al Doilea Război Mondial. Patru ani care au schimbat lumea

Specialiștii au reconstituit posibilul traseu al avionului analizând conexiunile de date realizate orar cu un satelit. Ipoteza principală este că aparatul ar fi rămas fără combustibil și s-ar fi prăbușit în Oceanul Indian.

Ziua Internațională a Femeii

Ziua Femeii a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 februarie 1909, la New York, în memoria unei greve organizate în 1908 de un sindicat al femeilor. Contrar unor informații apărute ulterior, la 8 martie nu a avut loc, în realitate, nicio grevă în acel context, potrivit datelor istorice consemnate de Wikipedia.

În august 1910, la Congresul Internaționalei Socialiste desfășurat la Copenhaga, activistele germane Luise Zietz și Clara Zetkin au propus instituirea unei Zile Internaționale a Femeii, fără a fixa însă o dată exactă.

Prima celebrare oficială a Zilei Internaționale a Femeii a avut loc pe 19 martie 1911. Din 1913, femeile din Rusia au început să marcheze această zi în ultima duminică din februarie. În 1917, această dată - calculată după calendarul vechi - a coincis cu 8 martie în calendarul nou.

Un moment important în recunoașterea internațională a zilei dedicate femeilor a avut loc în 1977, când Organizația Națiunilor Unite a proclamat Anul Internațional al Femeilor și a declarat perioada 1976–1985 drept Deceniul ONU pentru condiția femeii.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
mediafax.ro
image
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Pescobar le-a arătat fanilor câți bani are în cont. Ce sume învârte afaceristul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde