8 martie este Ziua Internaţională a Femeii, dar și ziua în care aviatoarea franceză Elise Raymonde de Laroche devine prima femeie care primește licența de pilot. Totodată, într-o zi de 8 martie s-a produs dispariţia celelebrului zbor 370 al Malaysia Airlines, care rămâne în continuare învăluită în mister.

1910 - Aviatoarea franceză Raymonde de Laroche devine prima femeie care primește licența de pilot

Franțuzoaica Elise Raymonde Deroche (1882–1919) a intrat în istorie drept prima femeie din lume care a obținut o licență de pilotaj. În 1909, în timpul unui prânz cu aviatorul francez Charles Voisin, i-a propus acestuia să o învețe să piloteze un avion. Ideea a entuziasmat-o, mai ales că, încă din copilărie, fusese atrasă de sporturile considerate „bărbătești”, pasiune la care renunțase temporar pentru a urma o carieră artistică sub pseudonimul „Raymonde de La Roche”.

Lecțiile de zbor deasupra orașului Châlons-en-Champagne, susținute chiar de Voisin, au devenit rapid noul ei țel. La 8 martie 1910, Deroche primea oficial brevetul de pilot din partea aeroclubului francez, marcând un moment istoric pentru aviație.

Supranumită „Baroneasa de La Roche”, ea a participat la demonstrații aviatice în întreaga Europă și a stabilit mai multe recorduri feminine de altitudine, inclusiv pe cel din 1913, când a atins 4.785 de metri.

În timpul Primul Război Mondial, s-a oferit voluntar pentru a pilota în serviciul militar, însă restricțiile impuse femeilor au împiedicat-o să participe la misiuni de luptă. Cu toate acestea, a contribuit la efortul de război prin transportul aeronavelor și efectuarea unor misiuni de recunoaștere.

La 18 iulie 1919, Elise Léontine Deroche avea să efectueze ultimul său zbor. Se afla la Le Crotoy, în nordul Franței, unde copila un avion experimental, versiune civilă a modelului Caudron G.3. Aeronava a pierdut altitudine și s-a prăbușit, accident în urma căruia și-au pierdut viața atât Deroche, cât și pilotul M. Barrault. Avea doar 36 de ani.

1910 - S-a născut prozatorul Radu Tudoran, autorul celebrului roman „Toate pânzele sus!“

Radu Tudoran s-a născut la 8 martie 1910, în comuna Blejoi, în familia lui Alexandru Bogza, aceeași familie care l-a dat literaturii române și pe fratele său mai mare, Geo Bogza. Botezat Nicolae Bogza, viitorul scriitor avea să-și schimbe numele în Radu Tudoran atunci când a decis să urmeze o carieră literară, pentru a evita eventualele confuzii cu fratele său.

A publicat numeroase romane devenite best-selleruri, iar până în 1977 tirajul total al cărților sale - multe reeditate de mai multe ori - depășea cu mult 1.500.000 de exemplare.

Radu Tudoran s-a stins din viață în dimineața zilei de 18 noiembrie 1992, la Spitalul Fundeni, în urma unei afecțiuni arteriale. Mai multe intervenții chirurgicale nu au reușit să-i salveze viața. La un an distanță, avea să moară și fratele său, Geo Bogza.

1970 - Reprezentativa de handbal masculin a României cucereste pentru a treia oară consecutiv titlul de campioana mondiala

În 1970, la cea de-a șaptea ediție a Campionatul Mondial de Handbal Masculin 1970, desfășurată în Franța, naționala României a cucerit medalia de aur și a devenit campioană mondială pentru a treia oară consecutiv.

În finală, selecționata României a întâlnit reprezentativa RDG, pe care a învins-o la limită, scor 13–12, obținând astfel un nou titlu mondial.

1971 - A murit actorul american de film Harold Lloyd (n. 20.04.1894)

Harold Lloyd (20 aprilie 1893 – 8 martie 1971) a fost un actor, comediant și interpret de cascadorii american, cunoscut pentru numeroasele sale apariții în filmele de comedie din perioada cinematografiei mute.

Considerat unul dintre cei mai influenți comici ai epocii filmului mut, Lloyd a realizat aproape 200 de producții – atât mute, cât și sonore – între 1914 și 1947. Personajul său emblematic, tânărul ambițios și ingenios cu ochelari rotunzi, a devenit simbolic pentru spiritul optimist și energic al Statelor Unite din anii 1920.

Filmele sale includeau adesea secvențe spectaculoase, cu urmăriri prelungite și cascadorii îndrăznețe. Una dintre cele mai cunoscute imagini din istoria cinematografiei îl surprinde atârnat de limbile unui ceas, la mare înălțime deasupra străzii, în filmul „Safety Last!” (1923) -o scenă devenită iconică, a cărei periculozitate era amplificată și prin unghiurile de filmare. Scena poate fi urmărită mai jos.

2014: Zborul 370 al Malaysia Airlines a dispărut, în mod misterios, de pe radare

În urmă cu 12 ani, zborul Malaysia Airlines Flight 370 al companiei Malaysia Airlines a dispărut în mod misterios de pe radare, devenind unul dintre cele mai mari enigme ale aviației moderne. Deși au fost descoperite fragmente din aeronavă, concluziile oficiale rămân neclare. Misterul continuă să ridice numeroase întrebări: care au fost ultimele momente ale avionului în aer? De ce nu a fost recuperată epava? Știu autoritățile mai mult decât au făcut public?

În noaptea de 8 martie 2014, la ora 00:41, aeronava a decolat de pe Aeroportul Internațional Kuala Lumpur, având la bord 227 de pasageri și 12 membri ai echipajului. Destinația era Aeroportul Internațional Beijing Capital, unde urma să aterizeze la ora locală 6:30. Însă avionul nu a mai ajuns niciodată la destinație.

La ora 1:07, aeronava a transmis ultimul raport automat de poziție, iar la 1:19 controlorii de trafic aerian au recepționat ultima comunicare vocală din cabina de pilotaj: „Noapte bună, Malaysian 3-7-0”. După acest moment, Boeingul 777 a dispărut fără a emite vreun semnal de urgență sau SOS — un detaliu care a alimentat numeroase speculații.

La aproximativ o oră după ce avionul nu a mai ajuns la Beijing la ora programată, compania aeriană a anunțat oficial dispariția.

Un raport guvernamental publicat în 2018 a indicat că aeronava și-ar fi schimbat direcția de zbor, iar manevrele efectuate ar fi fost rezultatul unei intervenții deliberate asupra sistemelor, nu al unei defecțiuni tehnice.

Specialiștii au reconstituit posibilul traseu al avionului analizând conexiunile de date realizate orar cu un satelit. Ipoteza principală este că aparatul ar fi rămas fără combustibil și s-ar fi prăbușit în Oceanul Indian.

Ziua Internațională a Femeii

Ziua Femeii a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 februarie 1909, la New York, în memoria unei greve organizate în 1908 de un sindicat al femeilor. Contrar unor informații apărute ulterior, la 8 martie nu a avut loc, în realitate, nicio grevă în acel context, potrivit datelor istorice consemnate de Wikipedia.

În august 1910, la Congresul Internaționalei Socialiste desfășurat la Copenhaga, activistele germane Luise Zietz și Clara Zetkin au propus instituirea unei Zile Internaționale a Femeii, fără a fixa însă o dată exactă.

Prima celebrare oficială a Zilei Internaționale a Femeii a avut loc pe 19 martie 1911. Din 1913, femeile din Rusia au început să marcheze această zi în ultima duminică din februarie. În 1917, această dată - calculată după calendarul vechi - a coincis cu 8 martie în calendarul nou.

Un moment important în recunoașterea internațională a zilei dedicate femeilor a avut loc în 1977, când Organizația Națiunilor Unite a proclamat Anul Internațional al Femeilor și a declarat perioada 1976–1985 drept Deceniul ONU pentru condiția femeii.