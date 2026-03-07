search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Apartamentele din sectorul 1, de două ori mai scumpe decât cele din sectoarele 4 și 5

0
0
Publicat:

Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din țară, în ciuda faptului că cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de zece ani, cea din Cluj-Napoca.

Macheta unui bloc
Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 sunt cele mai scumpe din țară. Foto arhivă

Apartamentele noi din București sunt scoase la vânzare, în medie, cu aproape 2.500 euro/mp util. Costurile de achiziție variază, însă, semnificativ în Capitală pe segmentul nou. În zone precum Dorobanți, Herăstrău sau Floreasca, astfel de proprietăți ies în piață cu prețuri ce pornesc de 4.800-5.000 euro/mp util și ajung până la 13.000 euro/mp util, se arată într-o analiză bazată pe datele Imobiliare.ro.

Potrivit acesteia, media înregistrată în două dintre cele șase sectoare ale Capitalei o depășește considerabil pe cea aferentă pieței rezidențiale clujene. În Sectorul 1 prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns la 4.192 euro/mp util. Sectorul 2 este al doilea cel mai scump cu o medie ce atinge 3.767 euro/mp util.

Prețurile medii pe metru pătrat în sectoarele Capitalei pentru apartamentele noi:

• Sector 1: 4.192 euro/mp

• Sector 2: 3.767 euro/mp

• Sector 3: 2.484 euro/mp

• Sector 4: 2.142 euro/mp

• Sector 5: 2.044 euro/mp

• Sector 6: 2.387 euro/mp

Spre comparație, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Cluj-Napoca se învârte în jurul valorii de 3.300 euro/mp util. Cele mai scumpe dintre acestea pot fi găsite în proiecte din zone precum Sopor, Între Lacuri, Mărăști, Plopilor sau Iris, dar prețurile solicitate nu depășesc 4.000 euro/mp util.

Cele mai scumpe proprietăți noi scoase la vânzare în București ajung să reprezinte doar aproximativ 5% din totalul ofertei. Diferențele dintre extremele pieței locale sunt considerabile în contextul mixului extrem de variat de locuințe disponibile la vânzare. Există inclusiv proiecte situate la periferie, în zone precum Rahova, Berceni, Ghencea sau Giulești, unde metrul pătrat nu depășește 1.500 euro, fapt ce coboară media înregistrată la nivelul Capitalei și plasează per total orașul abia pe locul trei în topul național, nu doar după Cluj-Napoca, ci și după Brașov.

Extremele pieței rezidențiale clujene sunt, în schimb, mult mai apropiate. Practic, cei care optează pentru realizarea unei achiziții imobiliare în orașul din vestul țării plătesc în general mai mult, indiferent de locuința aleasă și de localizarea acesteia.

Piața din București este mult mai sofisticată și trebuie privită în profunzime: nu doar că cele mai scumpe zone din țară se regăsesc aici, ci prețurile medii practicate pentru apartamentele noi atâte în Sectorul 1, cât și în Sectorul 2 depășesc cu mult prețul mediu înregistrat în Cluj-Napoca. Bucureștiul are, de fapt, o poziție dominantă atât la nivel de volum, cât și de valoare. Prețul mediu general mai mic ne arată doar că o mare parte din ofertă este concentrată pe segmentul mass-market, accesibil, ceea ce răspunde în realitate cererii”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Citește și: Harta creditelor ipotecare în 2025: de la 2 milioane lei pentru un apartament în Floreasca, la 370.000 lei în Timișoara

Prețurile avansează rapid în Capitală și lent în Cluj-Napoca

În ultimul an, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din București a crescut cu 22%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

În Cluj-Napoca, în schimb, apartamentele noi s-au scumpit în același interval de timp cu doar 6%, semnal clar că în ultima perioadă Capitala a început să recupereze rapid din diferența acumulată pe parcursul anilor.

Diferențele de preț dintre cele două orașe au atins un nivel record în 2023, când apartamentele din Cluj-Napoca se vindeau cu prețuri cu 60% mai mari față de cele disponibile pe piața bucureșteană.

Oferta de locuințe noi din București, echivalentă cu întreaga ofertă din Cluj

Chiar dacă piața bucureșteană continuă să înregistreze unele scăderi ale ofertei pe segmentul locuințelor noi, aceasta continuă să fie cea mai variată din țară. Aproximativ 7.300 de proprietăți noi erau disponibile în Capitală cumpărătorilor în ultima parte a anului trecut, număr relativ echivalent cu totalul locuințelor scoase la vânzare în Cluj-Napoca, inclusiv cele de pe piața veche. În fapt, clujenii au avut acces în același interval de timp la circa 1.300 de locuințe noi.

Oferta de locuințe noi din Capitală include aproape în totalitate apartamente, iar cele mai multe dintre acestea sunt disponibile în proiecte rezidențiale situate în Sectorul 2. Discutăm despre aproximativ 2.000 de unități. Acesta este și sectorul care a înregistrat într-un an cea mai mare creștere a numărului de apartamente noi la vânzare, mai exact cu 7%.

Pe următoarele locuri întâlnim Sectoarele 1 și 3, cu 1.438 de unități, respectiv cu 1.168 de unități noi la vânzare în trimestrul IV 2025. La nivelul acestora s-a putut observa cea mai mare scădere a ofertei într-un an, cu 14%-16%.

• Sector 1: 1.438 apartamente noi

• Sector 2: 2.007 apartamente noi

• Sector 3: 1.168 apartamente noi

• Sector 4: 973 apartamente noi

• Sector 5: 675 apartamente noi

• Sector 6 1.012 apartamente noi

Cele mai puține apartamente noi de vânzare pot fi găsite în Sectorul 5 din Capitală. Acesta cuprinde și unele dintre cele mai ieftine zone din oraș. Extinderea rețelei de metrou poate schimba, însă, lucrurile pe viitor crescând interesul în rândul potențialilor cumpărători și atractivitatea sectorului pentru dezvoltatorii imobiliari.

Cât costă apartamentele noi în celelalte mari orașe din țară

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele din blocuri finalizate recent în Brașov a ajuns la 2.683 euro/mp util. În Timișoara, cumpărătorii achită în medie 2.141 euro/mp util pentru un apartament nou, iar în Constanța puțin peste 2.000 euro/mp util. Singurul oraș în care prețurile se mențin sub acest prag, chiar și după un avans cu 10% pe parcursul anului trecut, este Iași.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
mediafax.ro
image
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Mesaje și urări de 8 Martie! Transmite-i un gând bun femeii dragi din viața ta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde