Ce personaj de film ești, de fapt? Testul psihologic care îți arată cum ești construit

De ce te regăsești în anumite personaje de film? Psihologul Mark Travers spune că răspunsul ține mai puțin de gusturi și mai mult de felul în care ești construit. Pornind din cercetările sale în psihologia personalității, el a dezvoltat un model care leagă tipurile de personalitate de anumite tipuri de personaje cinematografice.

laptop cu sticker batman
Sursă foto: Pixabay

Aproape fiecare dintre noi a avut măcar o dată reacția asta: în pelicule, un personaj face o alegere sau răspunde într-un anumit fel, în contextul unei situații dificile și îți dai seama, pe loc, că ai fi procedat la fel.

Filmele nu funcționează doar ca divertisment, scrie Travers în Forbes. Ele scot la suprafață moduri de a gândi, de a reacționa și de a lua decizii. Personajele care ne atrag constant spun ceva despre noi: despre cum gestionăm presiunea, conflictele sau riscul. „Fie că te atrage un personaj care acționează împotriva regulilor sau unul care își păstrează controlul, fără să spună ce-l supără, alegerea nu e întâmplătoare, ci  reflectă trăsături stabile ale personalității tale”, susține el.

„Psihologia ne arată că relația pe care o avem cu personajele de film se îndreaptă în două direcții. Uneori ne recunoaștem în ele așa cum suntem, cu reacțiile și limitele noastre reale. Alteori ne lăsăm atrași de personaje care întruchipează ceea ce ne-am dori să fim. Ambele tipuri de identificare spun lucruri esențiale despre valorile, motivațiile și aspirațiile noastre”, opinează Mark Travers.

Pentru a vedea ce tip de personaj cinematografic se potrivește cel mai bine profilului tău psihologic, el a creat o evaluare bazată pe modelul Big Five al personalității și pe principiile psihologiei narative. Testul dezvoltat de psiholog („Movie Character Energy Test”) îți arată ce personaj celebru reflectă cel mai fidel modul tău de a gândi, de a simți și de a acționa. Iar rezultatul s-ar putea să nu fie cel la care te aștepți.

1. Deschidere ridicată: Exploratorul vizionar

Exemple: Alice din Țara Minunilor, Tony Stark, Neo

Dacă te încadrezi în această categorie, înseamnă că ai o imaginație vie și o sete constantă de noutate. În filme, ești personajul care dacă nu reușește să intre pe ușă, intră pe geam, construiește gadgeturi futuriste sau alege să ia pilula roșie. Nu te mulțumești cu rutina și cauți mereu experiențe care te provoacă.

Psihologic, aceste personaje simbolizează dorința de explorare și curiozitatea intelectuală. Nu sunt cele care mențin ordinea, din contră, o tulbură, pentru a descoperi drumuri noi și a găsi soluții neobișnuite.

2. Conștiinciozitate ridicată: Comandantul tactic

Exemple: Hermione Granger, Ellen Ripley

Dacă te regăsești aici, înseamnă că știi să-ți ții impulsurile sub control, să planifici înainte și să îți atingi în mod clar obiectivele. În filme, această trăsătură se vede la personajele care supraviețuiesc și reușesc să găsească soluții în situații dificile, dând dovadă de competență și perseverență.

Acești „comandanți tactici” nu se lasă niciodată, nu sunt leneși și nici haotici. Ne atrag pentru că ne arată ce înseamnă stăpânirea de sine și controlul, iar pentru tine, urmărindu-i, probabil e o confirmare a valorilor pe care le prețuiești în viața reală.

Citește și: Puterea ceremoniei: cum să-ți reîncarci energia în 2026

3. Extraversiune ridicată: Catalizatorul carismatic

Exemple: Jack Sparrow, Ferris Bueller

Dacă faci parte din această categorie, ai energie, farmec și un mod de a atrage oamenii fără efort. În filme, astfel de personaje sunt adesea cele care pun totul în mișcare, intră într-o cameră și schimbă instant atmosfera. 

Cer atenție și, de regulă, o primesc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fii mereu cel mai zgomotos din încăpere. În esență, trăsăturile lor de personalitate reflectă abilitatea de a influența mediul prin carismă, umor și prezență, genul de lucruri care te fac remarcat și admirat în viața reală.

4. Agreabilitate ridicată: Ancora morală

Exemple: Belle, Captain America

Dacă ți se potrivesc aceste personaje, ești genul de om care are grijă de ceilalți, ești empatic și ai tendința să cauți armonia în jurul tău. În filme, astfel de personaje devin busola morală a poveștii, nu sunt neapărat cei care ridică sabia cea mai grea, dar îi reamintesc eroului ce lupte merită purtate și pentru ce. 

Pentru tine, acest tip de energie s-ar traduce prin conexiune și grijă față de ceilalți. Relațiile contează mai mult decât ambiția, iar gesturile precum sacrificiul de sine și oferirea sprijinului, te definesc.

5. Nevrotism (Sensibilitate): Sufletul torturat vs. Stoicul

Exemple: Bruce Wayne (ridicat), James Bond (scăzut)

Dacă te regăsești în zona cu nevrotism ridicat, ești atras de eroii conflictuali, cei care simt mult și poartă multe greutăți pe umeri. Batman, Scarlet Witch sau artistul morocănos sunt exemple perfecte. Emoțiile lor intense, traumele și luptele duse cu propria persoană creează un fel de catharsis: îi urmărești pe ecran și simți tensiunea și eliberarea odată cu ei.

Dacă ai nevrotism scăzut, preferi personaje ca James Bond sau Furiosa, calme, controlate, care nu lasă emoțiile să le scape din mână, indiferent de mize. Energia lor transmite reziliență și un sentiment de stăpânire a haosului, fantezia unei stări de echilibru emoțional perfect.

Identitatea narativă: de ce contează

Psihologul Dan McAdams arată că fiecare dintre noi își construiește propria „identitate narativă”: ne spunem povestea pentru a înțelege cine suntem. Ne reorganizăm trecutul, ne imaginăm viitorul și ne modelăm prezentul ca pe un fir narativ care ne definește, mai scrie psihologul Mark Travers în Forbes.

Așadar, când alegem personaje de film cu care rezonăm, de fapt căutăm modele care ne reflectă propria poveste. „Te vezi ca un underdog care depășește orice obstacol? Atunci vei fi atras de arhetipul călătorului, ca Luke Skywalker. Ești un intelectual neînțeles? Probabil că te regăsești în Sherlock Holmes. Găsirea personajului potrivit devine un exercițiu de introspecție: ce provoacă drama în viața ta? Ambiția? Curiozitatea? Relațiile cu ceilalți? Fie că planifici un jaf, spargi seiful sau conduci mașina de fugă, „rolul” tău pe ecran reflectă structura personalității tale”, conchide acesta.

Dacă vrei să afli ce personaj te reprezintă cel mai bine, poți completa și primi răspunsul la test accesând linkul: acesta.

Mindset

Ghid de cumpărături

