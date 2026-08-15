 Harta locurilor de muncă se schimbă în Europa: Germania taie, Europa de Est recrutează. Ce se va întâmpla până în 2030 | adevarul.ro
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Harta locurilor de muncă se schimbă în Europa: Germania taie, Europa de Est recrutează. Ce se va întâmpla până în 2030

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Companiile europene își regândesc forța de muncă, investițiile și locul în care își desfășoară activitatea. Germania se află printre piețele unde sunt anticipate cele mai mari reduceri de personal până în 2030, în timp ce aproape jumătate dintre companiile analizate în Europa de Est estimează creșteri ale numărului de angajați.

Un bărbat își cară lucrurile într-o cutie după ce a fost concediat
Multe companii din Germania fac concedieri. Foto Shutterstock

Datele provin din studiul „CxO Priorities 2026”, realizat de Horváth în rândul directorilor din 32 de țări și 16 industrii. 

Germania se pregătește pentru reduceri de personal

Germania este una dintre piețele în care companiile anticipează cele mai importante ajustări ale forței de muncă. Potrivit studiului, 58% dintre companiile cu sediul central în Germania estimează că își vor reduce numărul de locuri de munca pe piața locală până în 2030, în timp ce doar 16% se așteaptă la o creștere a personalului.

Cele mai mari reduceri sunt anticipate în industria auto, unde scăderea estimată a numărului de angajați este de 4,4%, urmată de producția de echipamente și utilaje, cu 2,9%, și construcții, cu 1,4%.

Ajustările nu vizează exclusiv activitățile de producție. Studiul indică și reorganizarea unor funcții cu valoare adăugată ridicată, precum cercetarea și dezvoltarea și achizițiile.

Costurile forței de muncă, principalul factor

În industria prelucrătoare din Germania, 80% dintre companiile care anticipează reduceri de personal indică drept factor costurile mai ridicate ale forței de muncă în comparație cu alte unități de producție din străinătate.

Un alt factor este relocarea capacităților în afara spațiului de limbă germană, respectiv Germania, Austria și Elveția. Acest motiv este menționat de 49% dintre companiile analizate.

Alte costuri de producție sunt indicate de 38% dintre respondenți.

În același timp, companiile se confruntă cu deficit de competențe, presiuni asupra competitivității și accelerarea transformării tehnologice. Studiul arată că ajustarea forței de muncă este legată de modificarea modelelor operaționale și de simplificarea și automatizarea proceselor.

Europa de Est are o evoluție diferită

În Europa de Est, proporția companiilor care anticipează creșteri ale numărului de angajați până în 2030 este de 49%.

Alte 39% dintre companiile analizate estimează menținerea nivelului actual al forței de muncă, în timp ce 12% iau în calcul reduceri de personal.

Consultanții în management din cadrul Horváth au analizat situația din regiune în contextul reconfigurării lanțurilor globale de valoare și al deciziilor companiilor privind costurile, accesul la competențe și apropierea de piețele europene.

Inteligența artificială transformă departamentele de resurse umane. Milioane de locuri de muncă ar putea fi afectate

Pentru companiile cu sediul central în Germania, Europa de Est urmează să atragă 10% din bugetul de investiții de capital (CAPEX) planificat până în 2030.

India, China și America de Nord atrag cele mai mari creșteri

Europa de Est nu este regiunea cu cele mai mari perspective de extindere a forței de muncă.

Cele mai ridicate procente sunt anticipate în India, unde 93% dintre companiile analizate estimează creșteri ale numărului de angajați, urmată de China, cu 66%, America de Nord, cu 65%, și Africa, cu 55%.

În cazul Germaniei, proporția companiilor care anticipează creșteri este de numai 16%.

Reconfigurarea este asociată cu investițiile în regiuni cu potențial de creștere și cu modificarea lanțurilor globale de valoare.

Producția și serviciile își reduc personalul acolo unde urmăresc scăderea costurilor

Ajustările de personal nu sunt limitate la Germania. Studiul arată că, în industriile producătoare, companiile care au obiective de reducere a costurilor anticipează, în medie, o scădere de 5% a numărului de angajați.

În sectorul serviciilor, reducerea medie estimată ajunge la 7%.

Companiile își simplifică procesele, cresc gradul de automatizare și își modifică structurile organizaționale în funcție de obiectivele de eficiență și de noile cerințe operaționale.

Inteligența artificială schimbă structura locurilor de muncă

Transformarea forței de muncă este legată și de utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării.

Potrivit studiului, activitățile repetitive sunt preluate într-o măsură tot mai mare de tehnologie, în timp ce companiile caută competențe digitale și analitice și angajați capabili să utilizeze noile tehnologii în procesele de business.

95% dintre executivii intervievați consideră transformarea digitală, inclusiv AI, un factor important sau foarte important pentru creșterea pe termen mediu și lung, aceasta fiind principala prioritate strategică indicată pentru 2026.

Germania își reduce personalul local, în timp ce își schimbă amprenta internațională

Pentru companiile germane, reducerea forței de muncă de pe piața locală apare în paralel cu planurile de dezvoltare în alte regiuni.

Studiul indică investiții și extinderi ale forței de muncă în piețe precum India, China și America de Nord, în timp ce Europa de Est este menționată ca regiune în care companiile urmăresc structuri operaționale competitive, acces la competențe și proximitate față de piețele europene.

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