 Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să primesc o reducere?” | adevarul.ro
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Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să primesc o reducere?”

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O casă de marcat self-checkout care le oferă clienților posibilitatea de a lăsa bacșiș a stârnit ironii pe internet. Momentul a devenit viral după ce comentatorul american Michael Knowles a filmat ecranul aparatului și s-a întrebat cui ar trebui, de fapt, să-i lase bani, în condițiile în care își scanează și își plătește singur cumpărăturile.

Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș Sursă foto: Shutterstock

Situația a ajuns pe Reddit, unde postarea a strâns mii de comentarii. Mulți utilizatori s-au amuzat pe seama ideii de a da bacșiș unei case automate, în timp ce alții au criticat practica tot mai răspândită în Statele Unite de a solicita bacșiș inclusiv în situații în care clientul nu este servit direct de un angajat.

„Cine naiba lasă bacșiș la o casă self-checkout?”, a întrebat un utilizator.

Altcineva a mers și mai departe: „Cine lasă bacșiș la orice casă de marcat? Voi le dați vreodată bacșiș casierilor din magazinele obișnuite?”

„Dacă eu fac treaba casierului, ar trebui să primesc o reducere”

O parte dintre comentarii au transformat situația într-o glumă despre cine ar trebui, de fapt, să primească bacșișul.

„E extraordinar. Nici nu m-am gândit să încerc asta. Dacă eu fac treaba casierului, ar trebui să primesc o reducere, nu?”, a scris un utilizator.

„Tu îți lași singur bacșiș, evident”, a glumit altcineva.

Un utilizator a povestit că a încercat să „păcălească” o astfel de casă automată, introducând un bacșiș cu minus, în speranța că suma va fi scăzută din total. Potrivit acestuia, trucul a funcționat o dată.

Întrebarea i-a fost pusă imediat: „Chiar ți-a scăzut nota de plată făcând asta?”

Răspunsul altui internaut a dus gluma și mai departe: „Să-mi scadă nota? Până am terminat de adăugat zerouri, ei îmi datorau mie 9 miliarde de dolari.”

Alții au propus direct varianta „-100%” atunci când aparatul permite alegerea unei sume personalizate.

„Când roboții vor prelua complet industria, veți continua să dați bacșiș”

Dincolo de glume, discuția s-a transformat rapid într-o dezbatere despre cultura bacșișului din Statele Unite.

Un utilizator a remarcat că măcar aparatul din videoclip are selectată implicit opțiunea fără bacșiș. Alții au atras atenția că există sisteme în care clientul trebuie să facă mai mulți pași tocmai pentru a ajunge la opțiunea de a nu lăsa nimic.

„Este acolo pentru continuitate, astfel încât, atunci când roboții vor prelua complet industria serviciilor, să continuați să dați bacșiș”, a ironizat un internaut.

Un fost casier a povestit că, în perioada în care lucra în domeniu, angajaților le era interzis să accepte bani în plus de la clienți și puteau chiar să-și piardă locul de muncă dacă încălcau regula. Acum, a remarcat acesta ironic, după ce omul a fost scos din ecuație, companiile par mult mai dispuse să accepte bacșiș.

Un alt comentariu rezumă nedumerirea care a declanșat întreaga discuție: „Să ceri bacșiș când nu lucrează nimeni este absurd.”

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