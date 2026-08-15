 Ziua Marinei, la Constanța: peste 3.500 de militari și zeci de nave participă la exerciții. Ilie Bolojan, prezent la ceremonii | adevarul.ro
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Video Ziua Marinei, la Constanța: peste 3.500 de militari și zeci de nave participă la exerciții. Ilie Bolojan, prezent la ceremonii

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Mii de turiști și constănțeni sunt așteptați, sâmbătă, pe faleza din Constanța pentru manifestările dedicate Zilei Marinei Române. Evenimentele încep la ora 10.00 și vor include ceremonii, jocuri marinărești și un amplu exercițiu militar desfășurat atât în largul mării, cât și în zona costieră.

Ilie Bolojan va fi prezent la Ziua Marinei. FOTO: Inquam Photos / Miruna Turbatu
Ilie Bolojan va fi prezent la Ziua Marinei. FOTO: Inquam Photos / Miruna Turbatu

UPDATE: A început ceremonia de Ziua Marinei la Constanța

Ceremonia dedicată Zilei Marinei Române a început, sâmbătă dimineață, la Constanța, în prezența oficialităților, militarilor și a miilor de turiști și constănțeni veniți pe faleza din fața Comandamentului Flotei.

Știrea inițială 

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a anunțat participarea la eveniment. Președintele Nicușor Dan nu are însă program oficial sâmbătă și nu este anunțat la manifestările de la Constanța.

Șeful statului a lipsit și anul trecut de la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Marinei. Atunci, Nicușor Dan a participat la ceremonii religioase la Mănăstirea Sâmbăta și a explicat ulterior că a dorit să rupă tradiția prezenței președintelui la evenimentele de la Constanța, precizând că decizia „nu înseamnă vreo lipsă de respect față de Armată”.

Potrivit Forțelor Navale Române, la manifestările de la Constanța vor participa peste 3.500 de militari români și străini. În cadrul exercițiilor de pe mare și din zona costieră vor fi implicate peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie.

Forțele Navale Române vor participa cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval și două transportoare amfibii blindate.

Printre navele prezente se vor afla fregatele „Mărășești”, „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, corveta „Contraamiral Horia Macellariu”, nava purtătoare de rachete „Lăstunul”, nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa”, vânătorul de mine „Sublocotenent Ion Ghiculescu” și dragorul maritim „Sublocotenent Alexandru Axente”.

Ediția din acest an aduce și două premiere: corveta „Contraamiral August Roman” și vânătorul de mine „Căpitan Constantin Dumitrescu”, intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române, vor participa pentru prima dată la manifestările de Ziua Marinei.

Spectacolul pregătit pentru public va avea și o componentă aeriană. Forțele Aeriene Române vor participa cu trei elicoptere IAR 330 Puma, două avioane F-16 Fighting Falcon și o aeronavă C-27J Spartan.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va fi prezent cu un elicopter UH-60 Black Hawk, iar Aeroclubul României va participa cu cinci aeronave.

La exercițiu vor lua parte și structuri ale Gărzii de Coastă, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Forțele militare și structurile de securitate din mai multe state aliate vor fi, de asemenea, prezente la Constanța.

Turcia va participa cu o fregată, o corvetă și o navă a Gărzii de Coastă, în timp ce Bulgaria va trimite o navă a Gărzii de Coastă. Spania va fi reprezentată de două avioane F-18 Hornet, participante la misiunea de Poliție Aeriană Întărită a NATO.

Franța va participa cu aeronava de patrulare maritimă Atlantique 2 a Marinei Militare.

Programul de pe mare va începe cu sosirea tradițională a Zeului Neptun. Acesta va traversa o „poartă de apă” formată de două remorchere maritime, în timp ce pe faleză vor avea loc jocuri marinărești.

Ulterior, corveta „Contraamiral August Roman” va executa salutul de deschidere a exercițiului.

Pe parcursul demonstrației vor fi prezentate mai multe scenarii militare: operațiuni de luptă antimină, respingerea unui atac aerian, căutarea și atacarea unui submarin, precum și apărarea împotriva unui desant maritim.

Exercițiul va include și simulări privind combaterea migrației ilegale și operațiuni de căutare și salvare pe mare.

Manifestările de Ziua Marinei Române încep la ora 10.00, iar autoritățile estimează că mii de persoane vor urmări evenimentele de pe faleza din Constanța și din zonele de unde exercițiile maritime pot fi observate.

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