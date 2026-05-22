Cum să cureți chiuveta din bucătărie: ghid complet pentru o scurgere fără mirosuri și bacterii

Desfundatul chiuvetei din bucătărie nu e nici pe departe o activitate plăcută. Dar cu câteva produse pe care le aveți deja acasă și puțină răbdare, puteți rezolva problema rapid, înainte să fie nevoie de ajutorul instalatorului. Odată ce învățați cum se face corect, nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute.

De ce se îndundă scurgerea

Înainte să vă apucați de treabă, trebuie să știți cu ce vă confruntați. Scurgerea de la chiuveta din bucătărie se înfundă cel mai des, pe lângă resturile alimentare, din cauza grăsimilor și detergentului de vase solifidicat. Cu timpul, aceste depuneri se îngustează sau blochează complet trecerea apei. Rezultatul: apa stagnează, apar mirosuri neplăcute și, dacă lăsați situația să se agraveze, riscați să fie nevoie de o reparație costisitoare. În plus, Salmonella, E. coli și alți agenți patogeni proveniți din legumele nespălate sau carne crudă supraviețuiesc pe suprafețele umede și se răspândesc cu ușurință. Curățarea și desfundarea chiuvetei pot fi însă simplu de realizat, cu ajutorul unor trucuri la îndemână.

De ce aveți nevoie

Înainte să începeți, asigurați-vă că aveți în casă sau cumpărați:

O ventuză (de preferat una cu mâner lung, dedicată special chiuvetei)

Bicarbonat de sodiu și oțet

Mănuși de cauciuc

O găleată și câteva cârpe vechi (dacă veți demonta sifonul)

Opțional: un produs chimic de desfundat scurgeri, pentru cazuri mai grave

Metoda 1 (cea mai simplă): apă clocotită

Dacă blocajul este recent, începeți cu cea mai simplă metodă: fierbeți apă și turnați-o direct în scurgere, în trei reprize, cu câte 30 de secunde pauză între ele. Apa fierbinte topește grăsimile și dizolvă reziduurile de săpun care s-au depus pe pereții țevii.

Atenție: această metodă funcționează bine pentru țevile metalice. Dacă aveți țevi de PVC, folosiți apă foarte caldă (nu în punctul de fierbere), pentru că temperaturile extreme pot deforma plasticul.

Metoda 2: Bicarbonat de sodiu și oțet

Aceasta este probabil cea mai populară soluție și pentru motive întemeiate: nu dăunează țevilor, nu e toxică și necesită produse pe care aproape oricine le are în bucătărie.

Cum procedați:

Turnați o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu direct în scurgere. Adăugați apoi o jumătate de cană de oțet alb. Acoperiți rapid scurgerea cu un capac sau cu o cârpă umedă. Reacția chimică dintre bicarbonat și oțet produce dioxid de carbon, iar dacă acoperiți orificiul, presiunea ajută la desfundare. Lăsați amestecul să acționeze 15–30 de minute. Clătiți cu apă clocotită sau foarte fierbinte.

Această metodă sparge depunerile moi și ajută la îndepărtarea grăsimilor. Nu este la fel de eficientă ca produsele chimice pentru blocaje severe, dar pentru întreținerea periodică și blocajele ușoare funcționează excelent.

Metoda 3, pentru blocaje mai persistente: ventuza

Dacă apa stagnează vizibil și metodele de mai sus nu au ajutat, e momentul ventuzei. Această unealtă simplă creează o presiune care poate desprinde și împinge blocajul.

Cum procedați:

Dacă chiuveta are un orificiu de preaplin (acel mic orificiu oval de sub marginea superioară a chiuvetei), acoperiți-l cu o cârpă umedă sau cu palma, altfel presiunea se va disipa prin el și ventuza nu va funcționa. Umpleți chiuveta cu câțiva centimetri de apă. Ventuza are nevoie de apă pentru a crea o etanșare bună. Poziționați ventuza direct deasupra scurgerii, asigurând o etanșare completă. Pompați în sus și în jos de 10–15 ori, apoi ridicați brusc ventuza. Repetați dacă e necesar.

Dacă apa începe să se scurgă mai repede după câteva repetări, ați reușit. Clătiți apoi cu apă caldă.

Metoda 4, pentru blocaje severe: Demontarea sifonului

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu a funcționat, blocajul se află probabil în sifon, acea țeavă curbată în formă de „U" sau „S" de sub chiuvetă. Demontarea sifonului sună intimidant, dar epoate fi mai simplă decât pare.

Ce trebuie să faceți:

Puneți o găleată sub sifon, vor cădea apă și reziduuri. Sifonul este de obicei fixat cu piulițe de plastic care se pot desface manual sau cu o cheie reglabilă. Desfaceți piulițele de la ambele capete ale secțiunii curbe. Scoateți sifonul și goliți-l în găleată. Curățați-l bine cu o perie veche, apă și detergent. Reasambleazați sifonul, strângând piulițele ferm (nu excesiv de tare, mai ales dacă sunt din plastic). Deschideți apa și verifică dacă există scurgeri la îmbinări.

Când aveți nevoie de produse chimice

Produsele chimice de desfundat scurgeri, cele care se găsesc în orice supermarket, conțin substanțe alcaline puternice (de obicei hidroxid de sodiu) care dizolvă organic blocajele: resturi, grăsimi, săpun. Sunt eficiente pentru blocaje severe, dar vin cu câteva avertismente importante.

În primul rând, nu le folosiți în exces și nu combinați produsele între ele, reacțiile chimice pot fi periculoase. În al doilea rând, nu le folosiți dacă aveți țevi vechi sau deja deteriorate, deoarece pot agrava problemele. Și în niciun caz nu le folosții după ce ați turnat deja bicarbonat și oțet, fără să clătiți bine între timp.

Foarte important e și să citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj și să aerisiți camera.

Cum preveniți blocajele viitoare

Curățarea scurgerii este bună, dar prevenția este și mai bună. Câteva obiceiuri simple vă pot scuti mult timp și neplăceri:

Folosiți un filtru de scurgere. Aceste mici dispozitive din metal se plasează direct în orificiul scurgerii și rețin resturile alimentare înainte să ajungă în țeavă. Costă câțiva lei și se curăță în câteva secunde.

Curățați periodic cu bicarbonat și oțet. O dată pe lună, aplicați metoda descrisă mai sus chiar și atunci când nu aveți probleme vizibile. Previne acumularea depunerilor.

Nu turnați grăsimi pe scurgere. Uleiul rămas după prăjit sau grăsimea par lichide când sunt calde, dar se solidifică pe pereții țevilor. Colectați grăsimile într-un borcan și aruncați-le la gunoi.

Clătiți cu apă fierbinte după fiecare utilizare mai intensă. În bucătărie, un jet de apă caldă după spălatul vaselor ajută la împingerea reziduurilor înainte să se depună.

Când e momentul să chemați instalatorul

Dacă apa stagnează în mai multe chiuvete din casă, problema poate fi la coloana principală de canalizare , nu la sifonul individual. Dacă ați încercat toate metodele de mai sus fără succes, dacă auziți gâlgâit în țevi sau dacă observați mirosuri persistente chiar și după curățare, este momentul să apelați la un profesionist.

De asemenea, dacă sifonul prezintă coroziune, fisuri sau scurgeri la îmbinări, înlocuirea lui de către un instalator este mai sigură decât o reparație improvizată.