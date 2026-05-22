search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum să cureți chiuveta din bucătărie: ghid complet pentru o scurgere fără mirosuri și bacterii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Desfundatul chiuvetei din bucătărie nu e nici pe departe o activitate plăcută. Dar cu câteva produse pe care le aveți deja acasă și puțină răbdare, puteți rezolva problema rapid, înainte să fie nevoie de ajutorul instalatorului.  Odată ce învățați cum se face corect, nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. 

FOTO: iStock
FOTO: iStock

De ce se îndundă scurgerea

Înainte să vă apucați de treabă, trebuie să știți cu ce vă confruntați. Scurgerea de la chiuveta din bucătărie se înfundă cel mai des, pe lângă resturile alimentare, din cauza grăsimilor și detergentului de vase solifidicat. Cu timpul, aceste depuneri se îngustează sau blochează complet trecerea apei. Rezultatul: apa stagnează, apar mirosuri neplăcute și, dacă lăsați situația să se agraveze, riscați să fie nevoie de o reparație costisitoare. În plus, Salmonella, E. coli și alți agenți patogeni proveniți din legumele nespălate sau carne crudă supraviețuiesc pe suprafețele umede și se răspândesc cu ușurință. Curățarea și desfundarea chiuvetei pot fi însă simplu de realizat, cu ajutorul unor trucuri la îndemână. 

De ce aveți nevoie

Înainte să începeți, asigurați-vă că aveți în casă sau cumpărați:

  • O ventuză (de preferat una cu mâner lung, dedicată special chiuvetei)
  • Bicarbonat de sodiu și oțet 
  • Mănuși de cauciuc
  • O găleată și câteva cârpe vechi (dacă veți demonta sifonul)
  • Opțional: un produs chimic de desfundat scurgeri, pentru cazuri mai grave

Metoda 1 (cea mai simplă): apă clocotită

Dacă blocajul este recent, începeți cu cea mai simplă metodă: fierbeți apă și turnați-o direct în scurgere, în trei reprize, cu câte 30 de secunde pauză între ele. Apa fierbinte topește grăsimile și dizolvă reziduurile de săpun care s-au depus pe pereții țevii.

Atenție: această metodă funcționează bine pentru țevile metalice. Dacă aveți țevi de PVC, folosiți apă foarte caldă (nu în punctul de fierbere), pentru că temperaturile extreme pot deforma plasticul.

Metoda 2: Bicarbonat de sodiu și oțet

Aceasta este probabil cea mai populară soluție și pentru motive întemeiate: nu dăunează țevilor, nu e toxică și necesită produse pe care aproape oricine le are în bucătărie.

Cum procedați:

  1. Turnați o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu direct în scurgere.
  2. Adăugați apoi o jumătate de cană de oțet alb.
  3. Acoperiți rapid scurgerea cu un capac sau cu o cârpă umedă. Reacția chimică dintre bicarbonat și oțet produce dioxid de carbon, iar dacă acoperiți orificiul, presiunea ajută la desfundare.
  4. Lăsați amestecul să acționeze 15–30 de minute.
  5. Clătiți cu apă clocotită sau foarte fierbinte.

Această metodă sparge depunerile moi și ajută la îndepărtarea grăsimilor. Nu este la fel de eficientă ca produsele chimice pentru blocaje severe, dar pentru întreținerea periodică și blocajele ușoare funcționează excelent.

Metoda 3, pentru blocaje mai persistente: ventuza

Dacă apa stagnează vizibil și metodele de mai sus nu au ajutat, e momentul ventuzei. Această unealtă simplă creează o presiune care poate desprinde și împinge  blocajul.

Cum procedați:

  1. Dacă chiuveta are un orificiu de preaplin (acel mic orificiu oval de sub marginea superioară a chiuvetei), acoperiți-l cu o cârpă umedă sau cu palma, altfel presiunea se va disipa prin el și ventuza nu va funcționa.
  2. Umpleți chiuveta cu câțiva centimetri de apă.  Ventuza are nevoie de apă pentru a crea o etanșare bună.
  3. Poziționați ventuza direct deasupra scurgerii, asigurând o etanșare completă.
  4. Pompați în sus și în jos de 10–15 ori, apoi ridicați brusc ventuza.
  5. Repetați dacă e necesar.

Dacă apa începe să se scurgă mai repede după câteva repetări, ați reușit. Clătiți apoi cu apă caldă.

Metoda 4, pentru blocaje severe: Demontarea sifonului

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu a funcționat, blocajul se află probabil în sifon, acea țeavă curbată în formă de „U" sau „S" de sub chiuvetă. Demontarea sifonului sună intimidant, dar epoate fi mai simplă decât pare.

Cât costă serviciile de curățenie în București. Internauții sunt șocați de unele tarife

Ce trebuie să faceți:

  1. Puneți o găleată sub sifon, vor cădea apă și reziduuri. 
  2. Sifonul este de obicei fixat cu piulițe de plastic care se pot desface manual sau cu o cheie reglabilă. Desfaceți piulițele de la ambele capete ale secțiunii curbe.
  3. Scoateți  sifonul și goliți-l în găleată.
  4. Curățați-l bine cu o perie veche, apă și detergent.
  5. Reasambleazați sifonul, strângând piulițele ferm (nu excesiv de tare, mai ales dacă sunt din plastic).
  6. Deschideți apa și verifică dacă există scurgeri la îmbinări.

Când aveți nevoie de produse chimice

Produsele chimice de desfundat scurgeri, cele care se găsesc în orice supermarket, conțin substanțe alcaline puternice (de obicei hidroxid de sodiu) care dizolvă organic blocajele: resturi, grăsimi, săpun. Sunt eficiente pentru blocaje severe, dar vin cu câteva avertismente importante.

În primul rând, nu le folosiți în exces și nu combinați produsele între ele, reacțiile chimice pot fi periculoase. În al doilea rând, nu le folosiți dacă aveți țevi vechi sau deja deteriorate, deoarece pot agrava problemele. Și în niciun caz nu le folosții după ce ați turnat deja bicarbonat și oțet, fără să clătiți bine între timp.

Foarte important e și să citiți întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj și să aerisiți camera. 

Cum preveniți blocajele viitoare

Curățarea scurgerii este bună, dar prevenția este și mai bună. Câteva obiceiuri simple vă pot scuti mult timp și neplăceri:

  • Folosiți un filtru de scurgere. Aceste mici dispozitive din metal se plasează direct în orificiul scurgerii și rețin resturile alimentare înainte să ajungă în țeavă. Costă câțiva lei și se curăță în câteva secunde.
  • Curățați periodic cu bicarbonat și oțet. O dată pe lună, aplicați metoda descrisă mai sus chiar și atunci când nu aveți probleme vizibile. Previne acumularea depunerilor.
  • Nu turnați grăsimi pe scurgere. Uleiul rămas după prăjit sau grăsimea  par lichide când sunt calde, dar se solidifică pe pereții  țevilor. Colectați grăsimile într-un borcan și aruncați-le la gunoi.
  • Clătiți cu apă fierbinte după fiecare utilizare mai intensă. În bucătărie, un jet de apă caldă după spălatul vaselor ajută la împingerea reziduurilor înainte să se depună.

Când e momentul să chemați instalatorul

Dacă apa stagnează în mai multe chiuvete din casă, problema poate fi la coloana principală de canalizare , nu la sifonul individual. Dacă ați încercat toate metodele de mai sus fără succes, dacă auziți gâlgâit în țevi sau dacă observați mirosuri persistente chiar și după curățare, este momentul să apelați la un profesionist.

Hot-dog-ul care poate crea dependență culinară. Legendarele rețete care pot fi făcute în orice bucătărie

De asemenea, dacă sifonul prezintă coroziune, fisuri sau scurgeri la îmbinări, înlocuirea lui de către un instalator este mai sigură decât o reparație improvizată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
digi24.ro
image
Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare
stirileprotv.ro
image
Lideri PNL Vrancea agresează un jurnalist pentru a-l scăpa pe Bolojan de întrebări. Premierul demis refuză să explice de ce a achiziționat microbuzele electrice la suprapreț, scandal dezvăluit de Gândul
gandul.ro
image
Bolojan trage linia în PNL: Nici clonă a USR, nici brelocul PSD
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”. Cine vine în locul lui. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a început bătaia din Centrul Vechi din București între români și ucrainenii veniți pentru concertul lui Max Korzh. Patru indivizi au fost reținuți | VIDEO
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Scenariu "negru" la FCSB: Marius Baciu, OUT la doar câteva zile după ce a semnat!
digisport.ro
image
Cele două zodii care vor trece printr-un moment dificil în acest weekend. Divinitatea le oferă puterea de a merge mai departe
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Mister în cazul morţii elevului de clasa a opta din Bacău. Intervenţia serviciilor de urgenţă, anchetată
observatornews.ro
image
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Pensionarii români care pot scăpa de plata CASS de luna viitoare. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a fi exceptați
playtech.ro
image
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
digisport.ro
image
6 suplimente pe care nu ar trebui să le iei niciodată cu cafea, potrivit experților în nutriție
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Horoscop 23 mai. Zodiile care trebuie să nu ia deloc decizii sâmbătă. Urmează o zi cu ghinion
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Cum a ajuns criminalul din APEX să fie idolul internetului. Scena virală cu Taron Egerton a devenit MEM pe internet. Milioane de oameni o copiază
actualitate.net
image
„Iluzia peretelui de nisip” ar fi provocat moartea celor cinci scafandri în peștera din Maldive. Cum au fost găsiți în interior
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 23-29 mai. Patru zodii au karma de partea lor, își schimbă destinul cu 180 de grade și sunt protejate de Dumnezeu
click.ro
image
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
click.ro
image
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc, îi mănânc cu mare plăcere!” Câte kilograme vrea să slăbească?
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce se dă de pomană de Moșii de vară: „Se împart și vase de lut.” Ce rugăciuni se spun când se prepară coliva și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
image
Horoscop săptămâna 23-29 mai. Patru zodii au karma de partea lor, își schimbă destinul cu 180 de grade și sunt protejate de Dumnezeu

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese