Video Cine este Max Korzh, rapperul din Belarus care umple Arena Națională. Fanii săi s-au luat la bătaie în Centrul Vechi

Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună zeci de mii de oameni din întreaga lume, va concerta sâmbătă, pe Arena Națională. Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în București, potrivit organizatorilor.

Rapper-ul Max Korzh are 37 de ani și este căsătorit. Reprezintă unul dintre cele mai mari nume din hip hop-ul din Europa de Est. Sâmbătă, 23 mai, va susține un concert și la București. Biletele pentru acest eveniment s-au epuizat rapid, deși n-au fost tocmai ieftine: prețurile au plecat de la 290 de lei și a ajuns până la 520 de lei.

Max Korzh cântă în limba rusă despre prietenie, iubire, erori, speranțe și regăsirea propriei personalități. În ultimii ani a susținut concerte la Varşovia, Kiev, Minsk, Moscova şi Odesa, unde a cântat despre valorile în care crede. Sâmbătă, artistul din Belarus ajunge pentru prima dată şi la București.

A intrat pe lista neagră a Kremlinului

Fanii așteaptă un show grandios în Capitala României, cu sunet puternic, efecte speciale dinamice şi un spectacol de lumini impresionant. Stilul lui Max Korzh îmbină energia puternică cu versuri sincere şi mesaje aparent simple, dar profund emoționale. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina. A compus piese anti-război şi a devenit persona non-grata la Kremlin.

Max Korzh a primit interzis şi în țara natală, dar şi în Rusia. A fost inclus pe lista neagră, iar acum şi-a mutat activitatea în diferite ţări din Europa.

Cei care au participat la concertele lui Max Korzh au susținut că muzica şi energia sa reușesc să unească publicul din ţări diferite într-o experiență comună intensă.

Jandarmeria a găsit torțe și petarde la fanii lui Max Korzh

Peste 30 de torțe și petarde au fost găsite miercuri seară de jandarmi după verificarea unui grup de persoane adunate în Piața Constituției, fani ai artistului din Belarus Max Korzh. Persoanele în cauză au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

În contextul adunării fanilor lui Max Korzh în Piața Constituției, în jurul orei 19:30, jandarmii au efectuat verificarea unui grup de aproximativ 30 de persoane. Asupra acestora au fost găsite 31 de materiale pirotehnice (torțe și petarde) a căror deținere este interzisă de cadrul legal în vigoare. Acestea erau ascunse în instalația de sonorizare a unui autovehicul", precizează Jandarmeria Capitalei, notează Agerpres.

Astfel, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, iar persoanele și obiectele au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

Bătaie în Centrul Vechi între susținătorii artistului

Un ucrainean a fost dus la spital în noaptea de joi spre vineri după ce a fost bătut în centrul vechi al Bucureștiului de membrii unei trupe de motocicliști.

Ucraineanul făcea parte dintr-un grup mai mare de conaționali veniți la București pentru concertul rapper-ului belarus Max Korzh, care va cânta sâmbătă în faţa a 50.000 de oameni pe Arena Națională.

Două grupuri de persoane se împingeau și se agresau reciproc, în fața clubului Bastards.

În urma intervenției jandarmilor conflictul a fost aplanat.

”În această dimineață, în jurul orei 02:45, jandarmii au intervenit în zona unui club din Centrul Vechi, unde a izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane. La sosirea echipajelor, au fost identificate persoanele implicate și s-a procedat la restabilirea ordinii publice. Întrucât persoanele implicate nu s-au conformat somațiilor legale adresate de jandarmi, a fost necesară folosirea mijloacelor din dotare pentru imobilizarea și încătușarea uneia dintre acestea. Totodată, la fața locului a fost solicitat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale unui bărbat, care, ulterior a fost transportat la spital. Ulterior, s-a relaționat cu polițiștii Secției 27, care au preluat cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale”, potrivit Poliției Capitalei.

Polițiștii fac cercetări pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.