Ce spune despre tine modul în care îți aranjezi bancnotele în portofel

Felul în care îți păstrezi bancnotele în portofel nu ține doar de ordine sau estetică. Specialiștii spun că acest obicei poate reflecta modul în care îți gestionezi banii, stresul și nevoia de control, iar în multe culturi există credința că bancnotele ar trebui așezate toate în aceeași direcție pentru a atrage prosperitatea și stabilitatea financiară. Este doar o superstiție sau există și un motiv psihologic pentru care atât de mulți oameni își organizează banii în acest fel?

un portofel plin de carduri și bancnote pe asfalt
Mulți oameni care-și ordonează bancnotele în portofel sunt mai chibzuiți Sursă foto: Shutterstock

Specialiștii susțin că persoanele care își organizează bancnotele după valoare sunt, de regulă, oameni care au nevoie de structură și control pentru a se simți în siguranță. Acest mic ritual le oferă senzația că lucrurile sunt puse în ordine și că dețin controlul asupra situațiilor din jurul lor.

Ei spun că nu este vorba despre o obsesie, ci despre un mod simplu prin care oamenii își reduc anxietatea și își creează o stare de confort, după cum se arată într-un material publicat în en.as.com. La fel cum unii oameni își fac patul dimineața, imediat după ce se trezesc sau verifică de mai multe ori dacă au încuiat ușa, și organizarea banilor poate funcționa ca o formă de echilibru emoțional.

Ce trăsături au, de obicei, aceste persoane

Potrivit specialiștilor, cei care își țin bancnotele ordonate au adesea câteva trăsături comune.

1. Nevoia de ordine și control

Acești oameni se simt mai liniștiți atunci când lucrurile sunt organizate și previzibile. Nu se simt confortabil în haos sau în situații improvizate și preferă să știe exact ce au de făcut și la ce să se aștepte.

2. Atenție la detalii

Persoanele care își „ordonează” banii  sunt, de multe ori, atente la lucrurile mici și observă rapid dezordinea. Preferă claritatea și organizarea și tind să planifice din timp diferite situații din viața lor.

3. Relație responsabilă cu banii

Psihologii spun că aceste persoane sunt mai atente cu banii. Evită cheltuielile impulsive, își urmăresc mai bine bugetul și sunt mai preocupate de stabilitatea financiară. Pentru ele, banii nu reprezintă doar un mijloc de plată, ci și o formă de siguranță.

4. Gândire practică

Organizarea bancnotelor are și avantaje practice. Oamenii pot vedea rapid câți bani au la ei, plătesc mai ușor și evită greșelile sau situațiile neplăcute. Pentru cei care nu suportă surprizele sau dezordinea, acest obicei devine și o metodă de a preveni stresul inutil.

Specialiștii subliniază însă că aceste interpretări nu sunt reguli absolute și că fiecare persoană are propriile obiceiuri și motive. Totuși, gesturile mici și repetitive din viața de zi cu zi pot oferi indicii interesante despre personalitate, anxietate, nevoia de control și felul în care oamenii caută siguranță în rutină.

Obiceiurile financiare ne pot influența direct starea de bine

Un alt studiu citat de New York Post arată că nu doar suma de bani pe care o câștigăm contează pentru echilibrul emoțional, ci și felul în care ne organizăm financiar. Cercetarea, publicată în revista Stress and Health, spune că persoanele care au obiceiuri financiare ordonate, cum sunt de pildă economisirea constantă sau plata la timp a cardurilor de credit - sunt, în general, mai fericite și mai puțin anxioase, indiferent de nivelul veniturilor.

Studiul a analizat datele a peste 20.000 de australieni pe o perioadă de 20 de ani și a urmărit legătura dintre comportamentul financiar al oamenilor și sănătatea lor mintală. Rezultatele au arătat că oamenii care își gestionează mai atent banii au niveluri mai ridicate de satisfacție în viață și mai puține simptome asociate anxietății sau depresiei.

Cercetătorii spun că explicația este simplă: atunci când oamenii economisesc, își plătesc datoriile la timp și au mai mult control asupra cheltuielilor, scade și stresul financiar de fundal - acea stare constantă de nesiguranță legată de facturi, datorii sau cheltuieli neprevăzute.

Interesant este că aceste diferențe s-au observat inclusiv între persoane cu venituri apropiate. Cu alte cuvinte, sentimentul de stabilitate financiară părea să fie influențat mai degrabă de obiceiurile financiare decât de mărimea salariului.

Specialiștii spun că aceste comportamente oferă oamenilor senzația de stabilitate și predictibilitate, iar asta are efect direct asupra sănătății emoționale. În plus, organizarea financiară reduce sentimentul de haos și îi ajută pe oameni să simtă că au mai mult control asupra propriei vieți.

Astfel, inclusiv gesturile aparent banale - cum ar fi organizarea bancnotelor în portofel, urmărirea atentă a cheltuielilor sau plata la timp a facturilor - pot reflecta o nevoie mai mare de ordine, siguranță și echilibru emoțional.

