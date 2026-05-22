Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat două fructe și două sticle de apă

Camerele de supraveghere au surprins o femeie și un bărbat înainte de a-și abandona copiii de cinci și patru ani în pădurile portugheze în timp ce băieții se joacă în mașină, fără să știe ce îi așteaptă.

O femeie din Franța, în vârstă de 41 de ani, și un bărbat în vârstă de 55 de ani, au fost arestați pentru că și-ar fi abandonat băieții mici, în vârstă de cinci și patru ani, în pădurile din Portugalia, la sute de kilometri de locul unde au crescut. Bărbatul este tatăl vitreg al băieților care au fost găsiți rătăcind pe un drum rural dintre orașele portugheze Alcacer do Sal și Comporta, marți, în jurul orei 19:00, scrie Daily Mail.

Părinții au fost arestați în orașul Fatima, la 200 de kilometri nord de Alcacer do Sal.

Frații le-au spus salvatorilor care i-a găsit că părinții lor i-au abandonat, legați la ochi, fără nimic altceva decât haine de schimb, două fructe și două sticle de apă.

După ce băieții au fost duși la spital, a fost demarată o anchetă a poliției. Noi imagini obținute de presa locală îi prezintă pe băieți jucându-se inocent în mașina părinților lor la o benzinărie din Miranda do Douro, lângă granița cu Spania, după ce au ajuns în Portugalia.

Tatăl vitreg pare să conducă mașina în timp ce intră în benzinărie.

Atât el, cât și mama, din Colmar, în estul Franței, sunt văzuți coborând din vehicul înainte de a se îndrepta spre un însoțitor.

TVI, un post de radio portughez, a relatat că filmările au fost filmate la ora 18:16 pe 11 mai - aceeași zi în care familia a ajuns în Portugalia prin Bragança, la granița cu Spania.

Mama femeii franceze, bunica maternă a băieților, a raportat dispariția copiilor la poliție, spunându-le că au fost răpiți de mama lor.

Tatăl biologic al băieților, care este separat de mama lor, a depus, de asemenea, un raport de răpire de copii la poliție.

Marți, băieții au fost găsiți de un cuplu local, Eugenia și Artur Quintas.

Artur a spus: „Plângeau, erau îngroziți. Plângeau și își strigau tatăl.”

El a adăugat că amândoi erau murdari și plini de vânătăi, iar unul se rănise la genunchi. Niciunul dintre băieți nu avea documente de identificare asupra lor.

Băieții au declarat autorităților că părinții lor le-au spus că vor juca un joc pentru a „alunga diavolul”.

Cuplul i-a legat ochii și i-a dus într-o zonă împădurită.

Crezând încă că se joacă, băieții au rătăcit prin zonă timp de câteva ore, printr-o parte a Portugaliei unde temperatura poate ajunge până la 30°C în timpul zilei, în această perioadă a anului.

Joi, poliția portugheză a anunțat că a arestat un bărbat în vârstă de 55 de ani și o femeie în vârstă de 41 de ani „în legătură cu incidentul în care au fost implicați doi minori găsiți singuri lângă un drum public din municipiul Alcácer do Sal.”

Aceștia au fost arestați la terasa unei cafenele din Fatima, sub suspiciunea de abuz, punerea în pericol a altora și abandon.

Băieții au fost dați în plasament după ce informațiile despre băieți solicitate de la ambasada Franței din Portugalia au relevat că aceștia nu aveau rude de sânge în țară.

Autoritățile franceze sunt acum pregătite să proceseze întoarcerea băieților în țara lor de origine.

Experții se tem că acești copii ar putea suferi daune psihologice pe termen lung ca urmare a abandonului.

„Vorbim despre mai multe situații, și anume dificultăți mari în a dormi, a adormi și a menține somnul, schimbări în rutinele normale, inclusiv alimentația, iritabilitate sau chiar izolare aproape permanentă, precum și dificultăți mari, adesea, în a accepta regulile și contextul în care se află, deoarece nimic din toate acestea nu este familiar acestor copii. Aceasta este o traumă care va rămâne, la fel ca atunci când ne facem un tatuaj. Rămâne pe viață.”