Tragedia din Bacău. Șefa Ambulanței județene spune că nu și-a dat seama cât de grav era cazul copilului mort la școală: „Acum cu siguranță aș fi trimis echipaj cu medic”

Ies la iveală noi detalii după tragedia în care Robert, un băiat de doar 15 ani, a murit la școală, în județul Bacău. Șefa Serviciului de Ambulanță Județean spune că a aflat astăzi că exista de fapt un echipaj cu medic disponibil atunci când s-a solicitat ajutor la 112, dar dispeceratul a decis să trimită o ambulanță doar cu asistentă. Inițial, ea declarase că nu exista niciun medic disponibil atunci când a fost efectuat apelul.

Exista ambulanță cu medic, dar nu a fost trimisă

„Țin să precizez că, în urma verificărilor pe care le-am efectuat în această dimineață, am constatat că, la momentul la care s-au făcut apelurile respective, exista și echipaj cu medic. Din declarația medicului coordonator, care se afla la dispecerat și coordona activitatea respectivă, acesta a considerat că, în cazul respectiv — în funcție de informațiile pe care le-a primit —, trebuie trimis de primă intenție un echipaj cu asistent și, ulterior, unul cu medic.

Din păcate, așa cum a precizat domnul doctor, echipajul cu medic a fost alocat la câteva minute după acest apel, la o altă urgență de cod roșu”, a declarat pentru Adevărul Aura Crețu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Informația a aflat-o la două zile după tragedie, în urma cercetărilor disciplinare. Inițial, susține directoarea, i se spusese altceva.

Referitor la cazul la care a fost alocată ulterior ambulanța, Aura Crețu spune că nu știe deocamdată despre ce urgență era vorba.

,,Nu am acum informațiile respective lângă mine. Din cauză că ieri am primit informații contradictorii din dispeceratul medical și nu am putut să contactez medicul care a fost coordonator în ziua respectivă, nu am avut toate informațiile complete și nu am putut să le ofer așa cum sunt în mod real. Motiv pentru care aș prefera ca din acest moment, doar în momentul în care am toate informațiile corecte și reale, să vă pot da aceste informații. Dar atât, asta știu, că era de roșu”, a spus directoarea.

Șefa Serviciului de Ambulanță: „Cu siguranță aș fi trimis mai repede echipaj cu medic”

Șefa SAJ Bacău afirmă că, raportat la informațiile cunoscute acum, ar fi trimis fără ezitare un echipaj medical complet. „Acum, când stăm de vorbă, cu siguranță aș fi trimis echipaj cu medic”, spune Aura Crețu. Aceasta susține însă că, la momentul apelului, situația nu ar fi părut atât de gravă pe baza datelor transmise dispeceratului.

Totodată, directoarea afirmă că, inclusiv dacă ar fi fost trimis inițial un echipaj cu asistent, gravitatea cazului ar fi trebuit reevaluată imediat după apelurile ulterioare la 112. „Dacă mi-aș fi dat seama de gravitatea cazului respectiv, cu siguranță aș fi trimis mult mai repede echipaj cu medic”, declară șefa SAJ Bacău.

Potrivit acesteia, primul apel la 112 a fost făcut la ora 12:30 și anunța că un copil s-a prăbușit inconștient în curtea școlii din satul Vladnic, comuna Parincea. Persoana care a sunat nu se afla lângă copil și ar fi spus că elevii i-au transmis că băiatul se juca, apoi a căzut și a făcut „o criză”.

„Din ce am ascultat eu, era o persoană care nu se afla lângă pacient. A afirmat că nu are semnal la telefon în zona unde se afla copilul și că era la distanță”, spune Aura Crețu. Operatorii au recomandat ca victima să fie verificată dacă respiră și, în caz contrar, să i se facă manevre de resuscitare.

În urma evaluării făcute în dispecerat, a fost trimis un echipaj cu asistentă, care a plecat spre Vladnic la ora 12:34 și a ajuns la 12:59. Resuscitarea a început la ora 13:01, iar asistenta a cerut imediat sprijinul unui echipaj cu medic după ce a constatat gravitatea situației.

Numai că, la acel moment, ambulanța cu medic fusese deja direcționată către un alt caz. „În momentul în care s-a eliberat, acesta a plecat spre solicitarea respectivă”, declară managera SAJ Bacău. Ea afirmă că nu știe exact ce tip de urgență gestiona acel echipaj în acel moment.

Ambulanța cu medic a plecat ulterior din Bacău la ora 13:52 și a ajuns la școală la ora 14:22. După mai bine de o oră și jumătate de resuscitare, medicul a declarat decesul la ora 14:38.

Managera SAJ Bacău afirmă că asistenta trimisă la caz avea o experiență de peste cinci ani, iar autospeciala era una dintre cele noi, dotată inclusiv cu dispozitiv automat pentru compresii toracice externe, folosit în timpul intervenției.

Între timp, profesorii au acuzat faptul că au fost nevoiți să insiste pentru a fi chemat un echipaj cu medic și au relatat că au făcut mai multe apeluri la 112. Ei susțin, de asemenea, că asistenta ar fi avut o atitudine nepotrivită și ar fi fost deranjată că s-a murdărit de vomă în timpul intervenției.

„Nu știu să vă spun acest lucru. Pot fi verificate și pot analiza. Eu nu pot să spun nici «da», nici «nu», pentru că nu am fost la fața locului”, a spus Aura Crețu despre acuzațiile privind comportamentul asistentei.

Șefa Serviciului de Ambulanță spune că instituția a organizat și cursuri de comunicare și gestionare a conflictelor pentru o parte dintre angajați, însă recunoaște că limitările financiare nu au permis instruirea întregului personal. „Sunt multe limitări financiare și trebuie să prioritizăm ce este mai important: avem nevoie de reparații la mașini, avem nevoie de medicamente și materiale sanitare”, afirmă aceasta.

Totodată, managera SAJ Bacău anunță că a fost deschisă o anchetă internă pentru verificarea modului în care au fost gestionate resursele în dispecerat și pentru a stabili dacă au fost respectate protocoalele și procedurile medicale.

„Toate persoanele care au fost implicate în acest eveniment, precum și persoanele care mi-au oferit informații eronate, cu siguranță, dacă sunt considerate abateri în regulamentul nostru intern, vor fi sancționate”, declară Aura Crețu.

Potrivit acesteia, sancțiunile pot merge „de la avertisment până la desfacerea contractului de muncă”, iar în trecut au existat deja angajați concediați după situații considerate grave.

Serviciul de Ambulanță are angajați 12 medici dintre care doar „șase și jumătate” merg pe teren

În momentul în care Robert s-a prăbușit în pauză, pe tura de pe ambulanță existau doar doi medici: cel pe care coordonatorul a decis să îl trimită la alt caz și un altul aflat în misiune la Iași.

În total, Serviciul de Ambulanță Județean Bacău are 12 medici angajați.

„10 dintre ei sunt pe stația centrală și doi sunt pe substația Moinești, care nu asigură program de permanență, au un program discontinu. În stația centrală, dintre cei 10 medici pe care îi avem angajați, doi dintre ei desfășoară doar activitate în dispecerat, din motive medicale. Iar un medic este numit medic cu atribuții de director medical și jumătate din activitate desfășoară sarcini administrative, cealaltă perioadă, ture. Deci, practic, pe stația centrală avem șase medici și jumătate care pot să desfășoare activitate în ture, atât pe mașină, cât și în dispecerat. Pentru că cei doi medici care fac doar dispecerat nu pot să acopere toate turele în norma lor de bază și atunci inclusiv medicii care fac teren fac una sau două ture și în dispecerat. Iar restul turelor, care nu se acoperă, le acoperim cu asistenți medicali. Nici acolo nu stăm foarte bine și nu orice fel de asistent medical poate să desfășoare activitate de coordonator", spune șefa instituției.

Potrivit acesteia, necesarul ar fi de 36 de medici:

„Din normativul pe care l-am făcut ultima dată, ar trebui să avem undeva 36 de medici, dintre care cinci medici să desfășoare doar activitate în dispecerat. (...) Dacă mă întrebați acum, pentru faptul că noi am mai înființat încă două substații noi, cred că normativul ar trebui să fie ceva mai mare. Dar niciodată, în ultimii 20 de ani, nu știu să fi fost mai mult de 13-14 medici angajați”.

Ministerul Sănătății a trimis inspectorii sanitari să facă verificări la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău.

Înainte să sosească ambulanța, la școala lui Robert au fost chemate în ajutor și două doctorițe de familie din localitate, dar nimeni nu l-a putut salva pe adolescentul care avea nevoie disperată.