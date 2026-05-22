„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat din Capitală

O scenă neobișnuită a avut loc în traficul din Capitală, unde o femeie, enervată de blocajul în care rămăsese tramvaiul cu care circula, a decis să intervină personal pentru a debloca situația.

Momentul a fost filmat chiar de ea și publicat ulterior pe rețelele sociale.

Tramvaiul era oprit de mai multe minute, din cauza unor autoturisme care ocupau linia. Femeia a coborât și a mers pe rând la fiecare șofer.

„Nu vă supărați, dumneavoastră vă grăbiți. Si noi... Dați-vă înapoi, să trecem și noi cu tramvaiul”, se aude pe înregistrarea în care femeia discută cu unul dintre conducătorii auto.

Femeia mers apoi de la o mașină la alta, explicând situația și solicitând șoferilor să elibereze linia de tramvai.

„Hai, hai, dați înapoi, să faceți loc” le-a cerut și celorlalți.

Conducătorii auto s-au conformat, iar tramvaiul și-a putut continua traseul.

În mesajul care însoțește filmarea, femeia a comentat ironic situația din trafic:

„Timpul nostru liber și cei care ne fură din timpul nostru liber. Este o scuză sau un adevăr? Se poate circula în condiții decente doar dacă se pun stâlpișori. Din propria inițiativă a șoferilor, rămâne o linie de tramvai cu timp negociat”, a scris femeia pe Facebook.