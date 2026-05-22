Un nou vaccin experimental împotriva Ebola, dezvoltat la Oxford, ar putea fi testat în câteva luni

O echipă de cercetători de la Universitatea Oxford lucrează la dezvoltarea unui nou vaccin împotriva Ebola, pe fondul unui focar care se răspândește rapid în Republica Democratică Congo.

Proiectul este coordonat de Grupul pentru Vaccinuri Oxford (OVG), care utilizează o tehnologie similară celei folosite în dezvoltarea vaccinului împotriva COVID-19. Noul vaccin vizează tulpina Ebola responsabilă de actualul focar, o variantă pentru care, în prezent, nu există un vaccin eficient şi, potrivit BBC, acestal ar putea fi pregătit pentru studii clinice în următoarele două-trei luni.

Este vorba despre tulpina Bundibugyo, considerată rară, dar cu potențial ridicat de severitate, care provoacă o rată de mortalitate estimată între 30% și 50% în rândul persoanelor infectate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, această variantă a mai fost responsabilă doar pentru două epidemii cunoscute, una în Uganda în 2007 și alta în Republica Democratică Congo în 2012.

„Speranţa mea este ca această epidemie să poată fi adusă sub control rapid şi ca, într-un final, să nu mai fie nevoie de vaccinuri”, a spus Teresa Lambe, directoarea secţiei de imunologie şi vaccinuri a OVG.

„Cu toate acestea, echipa noastră şi partenerii vor lucra în continuare pentru a se asigura că opţiunile potenţiale de vaccin sunt disponibile în caz de nevoie. Abilitatea de a reacţiona rapid în astfel de situaţii a fost construită după mulţi ani de cercetare în domeniul vaccinurilor şi o colaborare apropiată cu partenerii noştri globali”, a completat ea.

OVG a mai testat anterior vaccinuri împotriva Ebola în perioada epidemiei din Africa de Vest din 2013-2016, contribuind la dezvoltarea unui vaccin ulterior aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente în 2020.

Între timp, situația epidemiologică din Republica Democratică Congo rămâne una îngrijorătoare. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că riscul este evaluat ca „foarte ridicat”, în condițiile în care virusul „se răspândește rapid” în țară.

Potrivit datelor prezentate de OMS, au fost confirmate 82 de cazuri, iar alte 750 sunt suspecte. În acest context, Organizația Națiunilor Unite a alocat 60 de milioane de dolari din Fondul Central pentru Situații de Urgență, cu scopul de a accelera răspunsul internațional în regiune.