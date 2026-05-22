Ungaria revine asupra deciziei de retragere din Curtea Penală Internațională. Anunţul lui Péter Magyar

Guvernul ungar condus de Péter Magyar a decis să renunțe la planul de retragere a Ungariei din Curtea Penală Internațională, schimbare de poziție care a fost oficializată prin publicarea deciziei în Monitorul Oficial, informează 24hu.

Anunţul a fost făcut chiar de premierul ungur, care a ţinut să puncteze că, prin această hotărâre, executivul de la Budapesta își reafirmă angajamentul față de menținerea ordinii juridice internaționale și față de funcționarea instituțiilor multilaterale, precum și sprijinul pentru mecanismele justiției penale internaționale.

În același timp, guvernul a dispus elaborarea unui proiect de lege prin care să fie abrogată Legea XXX din 2025 privind denunțarea Statutului Curții Penale Internaționale, document adoptat la Conferința Diplomatică a Națiunilor Unite de la Roma din 17 iulie 1998, precum și Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale, adoptat la New York la 10 septembrie 2002.

Proiectul urmează să fie înaintat Adunării Naționale, potrivit aceleiaşi surse.