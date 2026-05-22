Primele declaraţii ale pilotului român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia. Întâmpinat de colegi cu „Top Gun Anthem"

Căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilot de F-16 al Forțelor Aeriene Române, a povestit cum s-a desfășurat misiunea în care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei, intervenție pe care o descrie, pe Facebook, drept „prima victorie aeriană din ultimii 81 de ani” pentru aviația militară românească în afara teritoriului național.

Întreaga pregătire, spune pilotul, a fost una intensă, cu un ritm de lucru susținut, în care misiunile s-au succedat rapid și au presupus un efort constant de concentrare.

„Pe timpul pregătirii am avut multe activităţi, un program foarte încărcat, iar aici, în Lituania, programul a devenit doar mai încărcat, cu misiuni diverse și complexe, care necesită foarte mult timp pentru a le pregăti şi a le zbura”, a explicat el.

Drona a fost detectată inițial doar pe radar, imediat după intrarea în spațiul aerian al Estoniei, fără posibilitatea unei identificări imediate. A urmat o perioadă de urmărire care a durat aproximativ 33 de minute, până la reperarea și angajarea țintei. Pentru pilot, acel interval a însemnat trecerea de la monitorizare la o decizie reală, luată în condiții operaționale.

„Am văzut că toată pregătirea funcționează şi cu rachete adevărate. Abilităţile dezvoltate pe timpul misiunilor de instrucție contează foarte mult pentru a face față unei situații reale”, a spus el.

„Este un sentiment foarte plăcut să vezi cum pleacă o rachetă şi apoi să vezi impactul pe ţintă. Pot să spun că seamănă foarte mult cu ce vedem în simulator, dar este un sentiment extraordinar să ai această experiență real nu doar simulat”, a mai adăugat pilotul.

Întâmpinat de colegi cu melodia „Top Gun Anthem”

Întoarcerea la bază a fost marcată de o primire neobișnuită, colegii și tehnicienii întâmpinându-l cu melodia „Top Gun Anthem”.

„O parte m-au aşteptat la avion, să mă felicite. Tehnicii de aeronavă au fost acolo şi păreau foarte bucuroşi că munca lor contează și avionul funcționează așa cum trebuie. O mare parte din această reușită se datorează lor şi modului în care întreţin această aeronavă.

Apoi, în drum spre celulă, colegii piloți m-au întâmpinat pe melodia «Top Gun Anthem» şi tind să cred că s-au bucurat împreună cu mine de prima victorie aeriană din ultimii 81 ani. Chiar dacă a fost doar o dronă, F-16 românesc a lansat o rachetă aer-aer, care a doborât o țintă aeriană”, a povestit el.

Pilotul a făcut referire și la reacțiile venite din partea oficialilor NATO.

„Mă bucur că am adus România si detaşamentul Carpathian Vipers în atenția publică, într-o imagine foarte bună”, a spus acesta.

După misiune, militarii implicați în doborârea dronei au fost decorați de Ministerul Apărării Naționale. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a apreciat intervenția ca fiind una de referință și a subliniat profesionalismul echipajelor românești, evidențiind faptul că acțiunea confirmă nivelul ridicat de pregătire al Forțelor Aeriene și capacitatea acestora de a acționa eficient în cadrul NATO.

În cadrul ceremoniei, acesta le-a acordat militarilor implicați „Emblema de Merit În Slujba Păcii, clasa I”, ca recunoaștere a contribuției lor în cadrul misiunii.

„Emblema de Merit În Slujba Păcii, clasa I, primită din partea ministrului apărării, reprezintă recunoașterea pregătirii de până acum, a muncii depuse în escadrilă și în cadrul detașamentului, de către toți membrii detașamentului, precum și a șansei de a găsi o dronă cu libertatea de a o da jos.

Căpitan-comandor Alexandru Pavelescu

Ați demonstrat că NATO se poate baza pe Armata României și Forțele Aeriene Române”, a mai transmis Ministerul Apărării pe Facebook.