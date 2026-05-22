Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Avertismentul transmis de Oana Țoiu la reuniunea miniștrilor de Externe din statele NATO

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, a transmis, în cadrul Reuniunii miniștrilor de externe ai statelor NATO desfășurate la Helsingborg, Suedia, în perioada 21- 22 mai 2026, că Alianța trebuie să se pregătească pentru o creștere a presiunilor hibride exercitate de Rusia.

Oana Țoiu, la Reuniunea NATO de la Helsingborg. FOTO FB Oana Țoiu
Evenimentul s-a concentrat asupra pregătirii Summit-ului NATO de la Ankara, care va pune accentul pe implementarea angajamentelor asumate la Haga (inclusiv creșterea cheltuielilor de apărare și consolidarea industriei de apărare transatlantice), pe consolidarea descurajării și apărării aliate pe întreg Flancul Estic, precum și pe continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Ministrul român de Externe a arătat, în acest context, că Summit-ul de la Ankara trebuie să reprezinte o reconfirmare a unității și solidarității transatlantice și a angajamentelor comune pentru consolidarea apărării colective și o descurajare eficientă, pe baza unei împărțiri echitabile a responsabilităților între statele membre, se arată într-un comunicat transmis vineri, 22 mai, de MAE.

Oana Țoiu, susținut consolidarea contribuției aliaților europeni la îndeplinirea obiectivelor NATO și, în mod special, la asigurarea apărării Europei. A prezentat contribuțiile României în diverse domenii și prioritățile care țin atât de forțele armate, cât și de industria de apărare.

De asemenea, a reiterat necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, subliniind că securitatea Ucrainei este cel mai puternic indicator al menținerii și consolidării securității euro-atlantice.

„Experți din toate statele aliate se vor reuni la București pentru a construi un răspuns comun”

Oana Țoiu a pledat pentru reluarea eforturilor de pace și necesitatea presiunii sporite asupra Rusiei pentru a se așeza la masa negocierilor și a subliniat provocările pe care situația de securitate din regiunea Mării Negre le generează inclusiv pentru Republica Moldova, care are nevoie de susținere în vederea sporirii rezilienței la efectele războiului și la amenințările hibride ale Rusiei.

Ministrul Afacerilor Externe a evidențiat eforturile României, alături de alți aliați, pentru un răspuns NATO mai coordonat la amenințările hibride și a anunțat că România va găzdui la București, în luna octombrie, simpozionul aliat dedicat acestui subiect.

„Experți din toate statele aliate se vor reuni la București pentru a construi un răspuns comun, deoarece evaluăm că numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat în viitor”, a declarat ministrul Afacerilor Externe.

