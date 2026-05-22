Directorul unei bănci britanice, nevoit să-şi ceară scuze după ce a făcut declaraţii controversate legate de subalternii săi. „Tipul care crede că angajații săi sunt «cu valoare redusă»”

Directorul unei mari bănci britanice a ajuns să își ceară scuze după ce i-a catalogat pe angajații ale căror locuri de muncă sunt amenințate de AI drept „capital uman cu valoare scăzută”.

Directorul companiei britanice de servicii financiar-bancare Standard Chartered, Bill Winters, a fost nevoit să își ceară scuze după o declarație făcută în cadrul unei conferințe despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă. Reacțiile au venit rapid, atât din interiorul băncii, cât și din afara ei, după ce acesta a folosit expresia „capital uman cu valoare scăzută” în legătură cu anumiţi angajaţi ale căror joburi sunt considerate vulnerabile la automatizare.

La conferința respectivă, unde se discuta inclusiv despre posibile concedieri în contextul adoptării tot mai largi a soluțiilor AI, Bill Winters a încercat să explice direcția în care se îndreaptă instituția, relatează BBC.

Astfel, el a spus că nu este vorba despre simple reduceri de costuri, ci despre „înlocuirea, în unele cazuri, a capitalului uman cu valoare redusă cu capital financiar și investițional”.

Afirmația a fost percepută ca fiind extrem de dură şi lipsită de respect, iar ulterior directorul a revenit asupra ei, explicând că regretă modul în care s-a exprimat. A recunoscut că formularea „a provocat supărare unor colegi” și a insistat că intenția sa a fost alta.

În același timp, a subliniat că se concentrează pe modul în care angajații pot fi sprijiniți să se adapteze şi a încercat să dreagă busuiocul vorbind despre nevoia de a-i ajuta „să facă față ritmului accelerat al schimbării”, într-un context în care tehnologia rescrie rapid multe dintre sarcinile tradiționale din sectorul bancar.

Presiunea AI asupra locurilor de muncă

Discuțiile despre viitorul muncii în bănci nu sunt deloc teoretice. În tot mai multe companii, introducerea sistemelor de inteligență artificială este însoțită de restructurări sau de planuri de reducere a personalului.

În ultimul an, grupuri mari precum Amazon, Meta și Microsoft au anunțat mii de concedieri, unele dintre ele fiind puse în legătură directă cu automatizarea și integrarea AI în procesele interne.

În acest context, Standard Chartered a estimat că joburile din zona back-office, adică acele activități interne care nu implică interacțiune directă cu clienții, ar putea scădea cu aproximativ 15% în următorii patru ani, ceea ce, concret, ar însemna în jur de 7.800 de posturi eliminate.

Banca, care are aproximativ 82.000 de angajați la nivel global, a încercat să transmită că aceste schimbări nu sunt gândite doar ca reduceri de personal, ci ca o reorganizare a modului în care sunt distribuite rolurile și competențele, însă exprimarea a fost una mai mult decât nepotrivită.

După valul de reacții negative, Bill Winters a publicat un mesaj pe LinkedIn în care a încercat să explice mai detaliat ce a vrut să spună în conferință. El a făcut referire la faptul că banca lucrează de mai mult timp la programe prin care angajații ale căror roluri sunt afectate de automatizare sunt sprijiniți să își dezvolte noi competențe.

„De ani de zile, banca îi ajută pe colegii ale căror roluri pot fi afectate de automatizare să își dezvolte competențele necesare pentru noi oportunități în cadrul organizației”, a susţinut directorul.

„În acest context, am spus că rolurile cu valoare mai redusă sunt mai vulnerabile la automatizare și că avem responsabilitatea de a-i ajuta pe colegi să treacă spre roluri cu valoare mai mare. Asta ar trebui să facă un angajator responsabil și sunt mândru că avem un istoric solid în sprijinirea tranzițiilor interne”, a mai spus el.

Reacțiile nu s-au oprit după explicații

Chiar și după această postare, discuțiile au continuat şi Bill Winters a revenit ulterior cu o nouă intervenție, spunând că a primit „mult sprijin”, dar și multe întrebări, motiv pentru care a decis să publice o transcriere completă a comentariilor sale.

Cu toate acestea, o parte dintre reacții au rămas critice. Un utilizator i-a răspuns că diferența dintre explicațiile oferite și declarația inițială nu este ușor de înțeles:

„Fie a fost o alegere nefericită a cuvintelor, fie o convingere sinceră exprimată exact așa cum a fost intenția”, a scris acesta.

Un alt comentariu a fost și mai dur: „Vei rămâne pentru totdeauna cunoscut drept tipul care crede că angajații săi sunt «cu valoare redusă»”.

Mesaj intern către angajați

Într-o notă internă transmisă la începutul săptămânii și consultată de BBC, Bill Winters le-a spus angajaților că înțelege îngrijorările generate de modul în care au fost prezentate declarațiile sale în presă şi a insistat că multe afirmaţii pot interpretate atunci când „sunt reduse la titluri simplificate sau la citate scoase din context”.

În același mesaj, a mulțumit echipei și a promis că banca va încerca să reorienteze cât mai mulți angajați „oriunde va fi posibil”, iar acolo unde schimbările sunt inevitabile, acestea vor fi gestionate „cu atenție și grijă”.

Şi din partea băncii a venit și o poziție oficială, potrivit căreia instituția încearcă să combine „cel mai bun talent uman cu inteligența artificială” și să ofere angajaților „competențe adaptate viitorului, atât pentru oportunități în cadrul băncii, cât și pentru angajabilitate în afara băncii, acolo unde acest lucru nu este posibil”.