Țările în care se nasc cei mai mulți și cei mai puțini copii. Ce poziție ocupă România

Grupul Băncii Mondiale a transmis miercuri, 20 mai, că rata globală a natalității este mai mică de jumătate față de nivelul din anii 1960, când a avut loc boom-ul demografic de după al Doilea Război Mondial.

Statistica arată că primele 10 țări cu cea mai mare rată a natalității sunt în mare parte din Africa. Dintre acestea, opt au raportat o utilizare redusă a metodelor de contracepție în rândul femeilor căsătorite (20% sau mai puțin), potrivit World Bank Group.

Business Insider scrie că în țările cu cele mai scăzute rate ale natalității, problemele economice sunt considerate factori importanți.

Potrivit raportului, rata mondială a natalității este de 16 nașteri la la 1.000 de locuitori. În România, rata natalității este de 8 nașteri, potrivit raportului Grupului Băncii Mondiale, la egalitate cu țări precum Austria, Bulgaria, Germania sau Ungaria.

Ratele natalității scad în ritmuri diferite la nivel mondial, țările cu venituri ridicate având, în general, rate mai mici ale natalității. Totuși, majoritatea statelor au urmat o tendință descendentă încă din anii 1960.

AP a indicat perspectivele slabe de angajare și costul ridicat al vieții drept cauze ale natalității scăzute din Japonia, fenomen descris de fostul premier al țării ca o „urgență tăcută”. Datele analizate de Grupul Băncii Mondiale provin de la ONU și din statisticile naționale.

Țările cu cea mai ridicată rată a natalității

Republica Centrafricană, care, în 2024, a avut o rată a natalității de 46,2 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ șase copii per femeie; Chad, cu o rată a natalității de 43,3 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ șase copii per femeie; Somalia a avut o rată a natalității de 42,3 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ șase copii per femeie. Niger a avut în 2024 o rată a natalității de 41,4 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ 5,9 copii per femeie. Republica Democratică Congo a avut o rată a natalității de 40,9 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ șase copii per femeie. Mali a avut în 2024 o rată a natalității de 39,5 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității în este de aproximativ 5,5 copii per femeie. Angola a avut o rată a natalității de 37,2 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ cinci copii per femeie. Mozambic a avut în 2024 o rată a natalității de 37 de nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ 4,7 copii per femeie. Afganistan a avut o rată a natalității de 35 de nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ 4,8 copii per femeie. Tanzania a avut în 2024 o rată a natalității de 34,8 nașteri la 1.000 de locuitori. Rata fertilității este de aproximativ 4,5 copii per femeie.

Țările cu cea mai scăzută rată a natalității