Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
Tregedie în fotbalul englez. Clubul deplânge amintirea celui care a fost legendă în Premier League. „Un mare jucător”

Publicat:

Nottingham Forest, ocupanta locului 17 în Premier League, este în doliu în prima zi de Crăciun, după ce legendarul John Robertson a încetat din viață la 72 de ani.

John Robertson Foto/Platforma X
John Robertson Foto/Platforma X

Mijlocașul ofensiv scoțian a fost unul dintre cei mai mari jucători din istoria clubului și a câștigat de două ori Liga Campionilor alături de echipa sa. Robertson și-a legat numele de paginile de aur ale „roșilor”, evoluând pentru Nottingham Forest în două perioade: între 1970 și 1983, când a devenit o legendă, și apoi în sezonul 1985-1986, pentru a-și încheia cariera. Între aceste perioade, a jucat doi ani la Derby County.

„Talentul său inegalabil nu va fi uitat!”

Clubul și-a exprimat profunda tristețe la aflarea veștii printr-un comunicat emoționant, mulți fani și foști colegi amintindu-și cu nostalgie de contribuția sa remarcabilă la succesul echipei, potrivit sportal.gr.

„Cu inima frântă anunțăm decesul legendei Nottingham Forest și al dragului nostru prieten, John Robertson. Un adevărat mare jucător al clubului nostru și dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, talentul său inegalabil, modestia și devotamentul său neclintit față de Nottingham Forest nu vor fi uitate niciodată!, au anunțat englezii.

Eroul lui Nottingham Forest și al Scoției în momentele decisive

John Robertson a fost eroul lui Nottingham Forest în momentele cheie ale carierei sale. El a marcat golul victoriei împotriva lui Hamburg în 1980, păstrând Cupa Campionilor Europeni, și a contribuit cu pasa decisivă pentru Trevor Francis în finala cu Malmo, sezonul precedent.

La nivel internațional, Robertson a înscris golul victoriei Scoției împotriva Angliei în 1981 și a punctat la Cupa Mondială din 1982 împotriva Noii Zeelande, adunând 28 de selecții. După retragere, a lucrat ca antrenor secund al lui Martin O’Neill la echipe precum Wycombe Wanderers, Norwich City, Leicester City, Celtic și Aston Villa.

