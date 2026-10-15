Zona „P” sau sfârșitul politeții aeriene

Polonia autorizează angajarea țintelor fără contact vizual, iar NATO își desface, în sfârșit, mâinile legate de propriile regulamente. O lecție pe care Bucureștiul o privește, deocamdată, din tribună.

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Vă avertizez: acest material ar trebui citit deopotrivă de militarii noștri și de politicienii care repetă, comod, că „ne apără NATO”, ca și cum noi am putea să fumăm și să bem cafele liniștiți, fără nicio obligație proprie. Polonezii au înțeles de mult că apărarea aeriană nu se deleagă. Au investit masiv, au decis rapid și și-au construit un scut stratificat, în timp ce noi încă ne mișcăm cu o lentoare greu de justificat, la doi pași de un război care ne trimite deja drone peste graniță. Hai să ne concentrăm pe frontul de lângă noi până nu va fi prea târziu.

Există momente în care o alianță militară se schimbă nu printr-un summit cu fanfară și comunicat final, ci printr-un regulament administrativ publicat discret, aproape birocratic. Varșovia tocmai a produs un asemenea moment. Printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, în spațiul aerian din estul Poloniei se instituie un volum segregat, „steril”, cu statut „P”, adică prohibited, o zonă interzisă zborului în care orice obiect detectat, odată îndeplinite câteva condiții procedurale, este considerat fără echivoc un intrus venit din Federația Rusă. Pe românește: acolo unde până ieri operatorul unei baterii de apărare aeriană ezita, de acum înainte va trage.

Anunțul vine de la generalul-maior Ireneusz Nowak, pilot de vânătoare devenit comandant operațional al Forțelor Armate poloneze, într-un interviu acordat publicației Defence24 care merită citit nu ca o știre tehnică, ci ca un document de doctrină. Nowak descrie, cu sinceritatea rară a militarului care nu mai are timp de eufemisme, trei lucruri simultan: o Polonie vulnerabilă, un adversar care învață mai repede decât industria occidentală produce și o Alianță care a renunțat, după aproape trei decenii, la reflexele unei epoci în care spațiul aerian aliat era administrat ca un mozaic de suveranități susceptibile.

Ochiul pilotului, o relicvă

Miezul schimbării ține de o întrebare veche de când există aviație militară: cine răspunde dacă ținta doborâtă nu era cea care se credea? Istoria aeriană a Războiului Rece și a epocii de după este presărată cu morminte ale identificării greșite, de la Boeing-ul Korean Air doborât deasupra Sahalinului în 1983 la Airbus-ul Iran Air lovit de crucișătorul Vincennes în 1988. De aici a provenit, în doctrina occidentală, cultul identificării vizuale, al pilotului care se apropie, privește și abia apoi raportează. Era o regulă a prudenței morale, dar și un lux pe care și-l puteau permite doar cei care nu erau loviți în fiecare noapte.

Generalul Nowak recunoaște că noua regulă ridică exact această obligație. Ziua, când condițiile permit, interceptarea poate merge până la folosirea tunului de bord. Noaptea însă, prin plafon noros, cu un singur contact radar și cu celelalte criterii de identificare pozitivă îndeplinite, avionul de vânătoare va putea lansa rachete AMRAAM dincolo de raza vizuală. Iar ceea ce nu poate fi angajat de la sol rămâne în sarcina aviației, care primește la rândul ei autorități noi.

Exemplul invocat de general este cât se poate de grăitor. În august, când o rachetă de croazieră Kh-101 s-a prăbușit pe un câmp din Polonia, în apropierea ei zbura un avion de vânătoare ucrainean, aflat practic pe linia frontierei și mult mai vizibil pe radar decât proiectilul. Abia o manevră bruscă spre est a lămurit identitatea aparatului; vecinii nu anunțaseră nimic. Zona „P” este, așadar, nu doar un instrument de forță, ci și unul de igienă informațională: un spațiu în care confuzia devine imposibilă prin definiție, pentru că acolo nu mai are voie să existe nimic prietenos.

Fereastra vulnerabilității și aritmetica întârzierilor

Ironia situației este că Polonia, statul european cu cel mai ambițios program de reînarmare, recunoaște prin vocea propriului comandant operațional că se apără, în fiecare noapte, cu ce are, nu cu ce a comandat. Sistemele de la frontiera estică sunt de rază scurtă și foarte scurtă, de la vechiul SA-8 Osa până la Poprad, Pilica și Pilica Plus, adică mijloace de apărare punctuală pe o graniță „foarte, foarte lungă”. Narew, soluția de rază medie care ar acoperi exact misiunea nocturnă, nu există încă și nici nu va exista prea curând. Bateriile Patriot suplimentare și rachetele PAC-3 sunt învăluite în incertitudine, iar generalul spune deschis că implicarea americană în conflictul cu Iranul va afecta calendarele de livrare.

Nowak își menține evaluarea formulată anul trecut: 2025–2026 reprezintă perioada cea mai periculoasă pentru Polonia, iar fereastra va începe să se închidă abia când livrările vor crește substanțial, din 2027. Nici atunci saltul nu va fi imediat; schimbarea de treaptă în aviație este așteptată pentru 2028. Până la acea dată, F-35-urile abia sosite nu vor avea nicio lună de miere, intrând în sistemul de apărare aeriană mult mai devreme decât au făcut-o la vremea lor F-16-urile, iar FA-50GF vor prelua serviciul de alertă fără să ușureze prea mult povara unei flote F-16 mici care zboară aproape în fiecare noapte. Singurul program care se derulează la timp, observă generalul cu un umor amar, este cel al celor două drone MQ-9B. Un singur program, din toată modernizarea unei armate de dimensiuni continentale.

Dronele cu reacție și uzura conceptelor

Partea cea mai neliniștitoare a interviului nu privește însă Polonia, ci Rusia. Nowak respinge teza confortabilă, des întâlnită în cercurile de analiză occidentale, potrivit căreia Moscova și-ar lăsa aviația și flota să se atrofieze pentru a-și concentra resursele pe forțele terestre și pe drone. Nu există, spune el, nicio autolimitare deliberată: constrângerile vin exclusiv din incapacitatea industriei, parțial sub efectul sancțiunilor, de a trece la producția de masă. Pierderile de Su-35 și Su-57 sunt înlocuite sistematic, bombele planante cu kituri UMPK cad zilnic pe front, iar exercițiile recente au combinat roboții cu bombele aeriene grele, semn că doctrina rusă presupune în continuare obținerea, la un moment dat, a superiorității aeriene locale. Ridicarea bruscă a sancțiunilor ar schimba imediat ritmul.

Între timp, mutația cea mai rapidă are loc acolo unde industria rusă a reușit deja saltul cantitativ. Dronele cu reacție, construite cu motoare chinezești ieftine, reprezintă acum cel puțin jumătate, uneori 70 la sută, din loviturile zilnice. Sunt mai scumpe decât Shahed-urile cu piston, dar mult mai greu de doborât, iar operarea lor în rețea, cu navigație precisă în faza terminală, le transformă în arme de lovire de precizie în adâncime. Modelele cu elice rămân în joc doar pentru saturarea apărării. Consecința este una pe care orice minister al apărării ar trebui să și-o noteze: sistemul de detecție acustică introdus în Ucraina, pe care polonezii voiau să-l copieze, devine deja depășit. Răspunsul lui Nowak nu este o nouă armă-minune, ci o filozofie: arhitectură deschisă, reconfigurabilă, după modelul bombardierului B-21, construit tocmai pentru că B-2 nu mai putea fi transformat. Rusia, avertizează generalul, citește foarte bine evoluțiile occidentale și va exploata orice lacună.

O alianță fără granițe interioare

Adevărata știre a interviului se află însă spre final. În planificarea operațională a NATO a fost semnat un plan pentru teatrul Europei Centrale și de Est, cu răspunsuri prevăzute atât deasupra, cât și sub pragul Articolului 5. După summitul de la Ankara, planul permanent de apărare aeriană SDP 12000 a desființat misiunile definite îngust, precum Baltic Air Policing și Air Shielding, înlocuindu-le cu o misiune unică de apărare aeriană care vizează contracararea încălcărilor spațiului aliat. Dispar aranjamentele bilaterale care permiteau unei perechi de avioane înarmate să zboare deasupra unei zone, dar nu și deasupra celei vecine. SACEUR, generalul Grynkewich, primește autorități substanțial extinse.

Pentru prima dată, Gripen-uri suedeze, cehe și chiar maghiare pot opera în spațiul aerian polonez. Detaliul maghiar, într-un moment în care Budapesta rămâne cel mai incomod partener al Alianței în dosarul rus, conține o ironie pe care generalul nu o subliniază, dar pe care cititorul atent nu o poate ignora. Suedia merge mai departe: avioanele decolează din Suedia, aterizează după misiune la Mińsk Mazowiecki, sunt realimentate și reînarmate cu motoarele pornite și pleacă din nou. Este Agile Combat Employment aplicat în timp de pace, iar tehnicienii polonezi redescoperă o practică uitată în Alianță, deservirea reciprocă a aeronavelor. Concluzia lui Nowak este simplă: spațiul aerian al NATO este tratat ca spațiu aerian aliat, fără bariere naționale, iar forțele Alianței încep să coopereze ca armata unei singure țări mari.

Oglinda românească

Pentru România, interviul generalului polonez funcționează ca o oglindă incomodă. Avem aceeași problemă de geometrie, o frontieră lungă cu un spațiu de război activ, drone care cad cu regularitate în Delta Dunării și la Galați, incidente care au ajuns până la Constanța, și aceeași aritmetică a mijloacelor: puține avioane, puține baterii, o flotă F-16 mică și F-35-uri aflate încă la orizont. Diferența nu ține de tehnică, ci de voință juridică și de ritm decizional. Varșovia a înțeles că operatorul care ezită din teama consecințelor este un operator inutil și i-a construit, prin act normativ, certitudinea de care avea nevoie. Bucureștiul a legiferat cu greu și cu multe precauții dreptul de a doborî drone pe timp de pace, iar dezbaterea despre zidul de drone european rămâne, deocamdată, mai mult retorică decât arhitectură.

Mai important însă este celălalt mesaj. Dacă SDP 12000 a abolit compartimentările naționale și dacă Gripen-uri maghiare pot apăra cerul Poloniei, atunci flancul sudic al Alianței nu mai are nicio scuză să rămână o periferie a acestei noi logici. Marea Neagră are și ea infrastructura ei critică, de la Neptun Deep la portul Constanța, coridorul logistic al oricărei operațiuni NATO în regiune. Planul pentru Europa Centrală și de Est oferă cadrul; rămâne ca România să-l populeze cu proceduri, cu aerodromuri pregătite pentru operare agilă și cu o zonă proprie, oricum s-ar numi ea, în care ezitarea să nu mai aibă loc. Fereastra vulnerabilității despre care vorbește generalul Nowak nu se închide la aceeași dată pentru toți. La noi, ea pare să stea încă larg deschisă.