Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Vor bloca magistraţii, pentru a doua oară, pachetul de legi pe Justiţie?

Publicat:

Se pare că s-a ajuns la o înţelegere în Coaliţia de guvernare privind pachetul trei de măsuri fiscale şi pensiile speciale. Au rămas doar 10 zile pentru a salva cele 230 de milioane de euro din PNRR, jalon care are ca termen 28 noiembrie 2025.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Problema acum este dacă mai e timp pentru formalităţile legislative necesare, şi dacă CSM, CCR, ICCJ nu vor bloca iarăşi pachetul de legi, având în vedere că nu le-au fost satisfăcute solicitările privind cuantumul pensiilor şi vârsta de pensionare.

Interesant este că acum, după Congresul PSD, nu s-au mai auzit în spaţial public critici dure între Grindeanu şi Bolojan, ba chiar preşedintele Nicușor Dan a declarat într-o emisiune televizată că „are o relaţie foarte bună cu PSD”.

Opinia publică a reacţionat vehement la solicitările magistraţilor, cu mult peste ce-şi poate permite societatea şi media pensiilor din România. Fostul judecător CCR, Lăzăroiu, a declarant că nu i se pare mare pensia sa de 10.000 de euro, în timp ce majoritatea pensionarilor trăiesc din pensii de 500-700 de euro.

A fost şi o manifestaţie în faţa ICCJ, în care demonstranţii şi-au strigat păsurile şi au criticat-o dur pe Lia Savonea, şefa ICCJ.

Este uşor de anticipat reacţia societăţii împotriva CSM, CCR, ICCJ, dacă vor bloca adoptarea acestui al treilea pachet de legi, având o componentă referitoare la pensiile şi vârsta de pensionare a magistraţilor, și pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR.

PSD are tot interesul, acum că a trecut de Congres, ca guvernul Bolojan să aducă echilibrele bugetare în limite normale, cerute şi de CE şi de agenţiile de rating. Să-şi ia Bolojan înjurăturile cetăţenilor, iar în 2027, când va veni PSD la guvernare, deficienţele  să fie în mare măsură rezolvate. Să nu producă bătăi de cap guvernului condus de PSD. Cum patru judecători de la CCR au fost numiţi de PSD, ar fi de aşteptat ca „patronii” care i-au numit să le transmită „sugestia” să lase pachetul al treilea să treacă fără blocaje.

De altfel, sunt voci de specialişti, printre ele Monica Macovei, care spun că nu mai este nevoie de avizul facultativ al CSM şi nici de acordul CCR, care au analizat deja legea cu pricina şi au spus ce aveau de spus.

În plus, se aude că Mihaela Ciochină, judecătoarea care a înclinat balanţa la decizia CCR care a blocat legea pensiilor magistraţilor, numită de preşedintele Iohannis, ar fi trecut de partea celor patru judecători care au votat pentru trecerea legii la mult disputata decizie a CCR: Asztalos Csaba Ferencz, Dacian Cosmin Dragoș, Laura -Iuliana Scântei,  Prof.univ.dr. Elena-Simina Tănăsescu. Astfel încât, dacă legea ar fi acum atacată la CCR, se aşteaptă ca 5 judecători să fie de acord că este constituţională şi să voteze trecerea ei de CCR.

Problema este timpul foarte scurt în care ar trebui să reacţioneze CCR, astfel încât procesul promulgării legii să se încheie până la 28 noiembrie.

În concluzie, reacţia societăţii, noua poziţie a PSD în urma Congresului, schimbarea opiniei judecătoarei Mihaela Ciochină, înţelegerea faptului că astfel de inechităţi flagrante nu pot fi tolerate de către societate, să ducă, într-un final, la trecerea celui de al treilea pachet legislativ de parlament,  CCR şi CSM.

Opinii

