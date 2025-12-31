Ambasadorul SUA la NATO își exprimă scepticismul față de afirmațiile Rusiei privind un atac cu drone asupra reședinței lui Putin

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că așteaptă informații din partea serviciilor de informații americane în legătură cu afirmațiile Moscovei potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin.

Rusia nu a prezentat până în prezent dovezi care să susțină aceste acuzații.

Într-un interviu acordat postului Fox Business, Whitaker a spus că există motive de îndoială cu privire la veridicitatea incidentului. „Nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Mi se pare puțin nepotrivit să se facă astfel de afirmații într-un moment în care se vorbește despre posibilitatea unui acord de pace, pe care Ucraina spune că îl dorește, iar apoi să fie invocate acțiuni ce pot fi percepute ca imprudente sau neproductive”, a declarat el.

Ambasadorul a adăugat că dorește să consulte evaluările serviciilor de informații ale SUA înainte de a trage concluzii.

Luni, 29 decembrie, autoritățile ruse au susținut că Ucraina ar fi lansat 91 de drone asupra reședinței prezidențiale din regiunea Novgorod. Oficialii de la Moscova au avertizat că Rusia va răspunde și că poziția sa în eventualele negocieri de pace va deveni mai dură.

Kievul a respins acuzațiile, calificându-le drept „minciuni” menite să justifice intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia nu a furnizat dovezi „pentru că acestea nu există”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat luni că Vladimir Putin i-ar fi spus, într-o conversație telefonică, că Ucraina a încercat să atace reședința sa. Trump a declarat că este „foarte furios” în legătură cu incidentul. Întrebat dacă există dovezi, el a răspuns: „Vom afla”.

Casa Albă a refuzat să ofere comentarii suplimentare, iar oficialii serviciilor de informații americane nu au făcut publice date legate de presupusul atac.

Avertismentul Germaniei

Între timp, guvernul Germaniei a avertizat că Rusia ar putea folosi presupusul incident ca pretext pentru escaladarea războiului. Un purtător de cuvânt al executivului de la Berlin a declarat că Germania împărtășește îngrijorările Ucrainei privind riscul ca Moscova să exploateze acuzațiile pentru a continua ofensiva militară și a submina negocierile de pace.

„Împărtășim aceste temeri”, a precizat oficialul german.

Analiști occidentali afirmă că nu există dovezi care să confirme un atac cu peste 90 de drone asupra reședinței lui Putin din Valdai. Potrivit acestora, ar putea fi vorba despre o campanie de dezinformare menită să creeze un pretext pentru escaladare militară și blocarea negocierilor de pace.

Ministrul ucrainean de Externe a cerut comunității internaționale să nu cadă pradă manipulărilor Moscovei. Anterior, Franța a declarat, de asemenea, că nu a identificat dovezi credibile ale unui asemenea atac. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că acuzațiile Rusiei subminează eforturile de pace.