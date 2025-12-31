„Îi putrezesc dinții și îi cad unghiile” în închisoare. Fiica magnatului presei pro-democrație Jimmy Lai, apel pentru eliberarea tatălui ei

Fiica lui Jimmy Lai, magnatul pro-democrație încarcerat în Hong Kong, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate în deteriorare a tatălui său în închisoare, spunând că unghiile lui „uneori cad” și că dinții îi putrezesc.

Lai, în vârstă de 78 de ani, este în detenție din decembrie 2020 și riscă închisoarea pe viață. La începutul acestei luni, el a fost condamnat pentru colaborare cu forțe străine în temeiul controversatei legi privind securitatea națională (NSL) a orașului.

Autoritățile din Hong Kong și China au negat că Lai ar fi fost maltratat în închisoare, afirmând că acesta se află în „stare bună de sănătate”, scrie BBC.

BBC a văzut o scrisoare redactată de familia lui Lai în care se solicită prim-ministrului britanic Keir Starmer să ceară eliberarea lui Lai când se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping luna viitoare.

Fiica sa, Claire Lai, care se află în exil la Londra, a declarat pentru BBC că se teme că „s-ar putea să nu-l mai vadă niciodată”.

„Desigur, îmi fac griji că tatăl meu va deveni un martir, și nu vreau ca el să fie un martir. Dar nu aș fi aici astăzi, nu aș vorbi deschis dacă nu aș crede că aceasta este cea mai bună șansă a lui de a se reuni cu familia noastră.”

Ea l-a descris pe tatăl său ca fiind un „om extrem de robust și puternic” când a intrat în închisoare, dar în ultimul an „a slăbit foarte mult”.

„Este diabetic, are probleme cardiace pe care nu le-a avut niciodată în trecut. Unghiile i se învinețesc și uneori cad. Are dinții cariati.

Are dureri de spate și de șale. În unele zile îi este dureros să stea în picioare. Uneori nu poate sta în picioare. Iar în alte zile nici măcar nu se poate da jos din pat.”

Familia lui Lai și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la starea lui de sănătate. Fiul lui Lai, Sebastien, a declarat pentru BBC la începutul acestui an că „corpul tatălui său se destramă”.

Un purtător de cuvânt al Biroului Comisarului Ministerului Afacerilor Externe al Chinei din Hong Kong a declarat la începutul acestei luni că „drepturile și interesele legale ale lui Lai au fost pe deplin protejate și că acesta se bucură de o stare bună de sănătate”.

Acesta a adăugat că lui Lai i s-a asigurat „un mediu de detenție sigur, uman, adecvat și sănătos, în conformitate cu legea”.

Lai, cetățean britanic, este cea mai proeminentă persoană acuzată în temeiul NSL, introdusă în 2020 ca răspuns la protestele masive pro-democrație din Hong Kong.

Beijingul apără legea ca fiind necesară pentru menținerea stabilității în Hong Kong, dar criticii spun că aceasta a interzis efectiv disidența.

Lai a fost acuzat că a făcut lobby pe lângă guverne străine pentru a impune sancțiuni asupra Hong Kongului și Chinei. El a fost, de asemenea, găsit vinovat în temeiul unei legi separate din perioada colonială pentru publicarea de materiale sedicioase în ziarul său Apple Daily, care acum nu mai există.

După condamnarea lui Lai la începutul acestei luni, Marea Britanie a condamnat-o ca fiind „persecuție motivată politic”, afirmând că acesta a fost „vizat... pentru că și-a exercitat pașnic dreptul la libertatea de exprimare”.

„Marea Britanie a solicitat în repetate rânduri abrogarea Legii privind securitatea națională și încetarea urmăririi penale a tuturor persoanelor acuzate în temeiul acesteia”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării.

În declarația lor de la începutul acestei luni, autoritățile chineze au afirmat că încercările occidentale „de a influența verdictele judiciare prin presiuni politice calcă în picioare spiritul statului de drept și expun pe deplin „standardele duble” ipocrite ale acestora. Partea chineză se opune ferm acestui lucru”.

Călătoria lui Starmer în China la sfârșitul lunii ianuarie 2026 va fi prima efectuată de un prim-ministru britanic din 2018.