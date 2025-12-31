Ministrul ucrainean al Apărării a mulţumit României pentru contribuţia financiară de 50 de milioane de euro

Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).

”România se alătură PURL şi contribuie cu 50 de milioane de euro pentru această iniţiativă. Această tranşă de ajutor este esenţială pentru apărarea Ucrainei şi pentru protejarea poporului nostru.Sunt recunoscător poporului român şi guvernului, precum şi omologului meu, ministrul Apărării Naţionale Radu Miruţă, pentru sprijinul lor neclintit. Fiecare decizie de a sprijini apărarea Ucrainei aduce o pace justă mai aproape”, a scris ministrul ucrainean al Apărării pe X.





Guvernul a adoptat o hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaţilor europeni şi de alte state care împărtăşesc aceeaşi perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025, a transmis marţi MAE.

”Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă şi de securitate de importanţă majoră pentru Administraţia Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administraţia Trump privind împărţirea echitabilă a responsabilităţilor de securitate între aliaţi. ⁠Prin PURL, partea americană urmăreşte implicarea directă şi măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei şi crearea unui cadru coordonat de acţiune care să reflecte principiile de eficienţă, predictibilitate şi responsabilitate strategică”, arată MAE, într-un comunicat de presă transmis marţi seară.

Contribuţia la PURL va susţine, prin întărirea capacităţilor Ucrainei, obţinerea şi susţinerea păcii durabile în Ucraina. Programul permite alocări comune prin bugetul NATO şi este în continuarea iniţiativelor aliate ulterioare Summitului de la Helsinki, o prioritate reiterată inclusiv în cadrul vizitei secretarului general Mark Rutte în România.

⁠”Participarea României la mecanismul american PURL contribuie direct la consolidarea securităţii regionale şi este pe deplin consonantă cu angajamentele României în cadrul NATO şi cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii. ⁠Participarea la acest mecanism creează premise pentru beneficii în planul securităţii naţionale, inclusiv prin creşterea interoperabilităţii instituţionale, aprofundarea cooperării militare şi civile cu Statele Unite şi aliaţii, precum şi prin întărirea capacităţii de reacţie la ameninţări hibride şi convenţionale”, adaugă MAE.

Hotărârea privind aprobarea contribuţiei voluntare a României către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL) şi privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025 a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.

”Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României, în cuantum total de 50.000.000 euro, către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL)”, se arată în primul articol din Hotărâre.

Echivalentul în dolari al acestei sume se va calcula pe baza cursului oficial de schimb euro/USD stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii.

”Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2025 la capitolul 60.01 „Apărare”, titlul 55 „Alte transferuri”, cu suma de 260.000 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru plata contribuţiei voluntare prevăzute la art. 1”, se mai arată în articolul 3 al HG.

Ministerul Apărării Naţionale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 3

Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2025, prevece documentul Executivului.