Valorile democrației liberale sunt în pericol existențial

Deși nu sunt pesimist, dimpotrivă, textele mele sunt critice, dar pline de încredere, mobilizatoare sau motivaționale, ceea ce trăim în aceste luni poartă germenii unor rele de natură să pună în pericol valorile fundamentale ale democrației liberale.

În celebrul articol 2 din Tratatul Uniunii Europene se prezintă cele șase valori fundamentale ce stau la baza construcției europene: respectul pentru demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv cele ale minorităților. Pentru fiecare dintre ele se pot aduce nenumărate dovezi că instituțiile statului român nu numai că nu le urmează dar fac tot ce pot ca să le încalce zi de zi. Mai mult, în ultima vreme, acapararea justiției de către ceea ce numesc partid-stat (alții îl numesc sistem, alții îl numesc stat paralel – în puține cuvinte uriașa caracatiță formată din interlopi, oameni de afaceri veroși, urmași de comuniști, securiști mai mult sau mai puțin pensionari etc) a avut darul de a închide cercul în jurul acestei puteri din umbră care controlează totul în slujba unor interese particulare, mercantile, veroase. Este ca și cum, în Italia, de exemplu, mafiile ar ajunge să controleze instituțiile statului, primării, consilii locale sau județene, guvern, parlament și justiție. Sau, chiar și mai clar, în multe din statele din America Latină, grupurile interlope chiar se află la conducerea instituțiilor, iar președintele țării chiar conduce, pe bune, traficul de droguri, arme sau persoane.

Se va spune că Uniunea Europeană nu va permite ca un stat membru să eșueze în asemenea profund fel; ar însemna să fie veriga cea mai slabă, deci, tăria Uniunii ar fi dată de tăria membrului celui mai slab, în speță, România. Cum suntem în plin război hibrid, de mulți ani, cu Rusia, o asemenea situație ar fi o amenințare teribilă la adresa securității naționale și a securității Uniunii.

Se știe foarte bine că Uniunea nu are cum să intervină în politica internă a unui stat membru. Poate, cel mult să critice, să îi ia de urechi, neoficial, pe cei vizați etc., dar nu poate să schimbe politicile unui stat membru.

Ar mai fi soluția federalizării – trecerea de la starea de uniune de state independente la o construcție politică federală la scară europeană. Practic, contractul social ar permite cedarea unora din drepturile pe care le avem acum în schimbul câștigării de viteză de reacție, de liberate și responsabilitate, am avea Parlamentul European exact cum este acum un parlament național; am avea Comisia Europeană drept guvern, așa cum este acum guvernul național etc. Am avea deci, și un fel de președinte care ar putea lua decizii rapide (nu ca acum, când sunt nu numai întârziate, dar adesea nu sunt deloc). Am avea o armată europeană, care s-ar ocupa inclusiv de dronele ce continuă să zburde prin țările europene – a propos: trimiterea de drone nu este un fel de testare, cum tot scriu unii amatori, ci este dovada clară că avem război hibrid în Europa (nu numai în Ucraina). Nu e ca și cum ar sări niște așchii atunci când se taie un copac. Nu. Pur și simplu, Putin taie copac după copac, cu fiecare dronă trimisă în Moldova, România, Polonia, Letonia etc. Dronele ajunse prin aceste țări nu sunt așchii desprinse din grupurile de drone ce atacă zi de zi Ucraina.

Problema este că federalizarea Europei ar putea fi un proces extrem de complicat și întins pe o perioadă lungă de timp. Dar să revin la ideea principală a acestui text – pericolul existențial pentru valorile democratice.

Legătura ce există între cele șase valori face ca orice mic derapaj la nivelul uneia din ele să se răsfrângă și pentru celelalte. Să luăm cazul justiției. Deja, am văzut cum există arbitrar în acest domeniu, cum se dau legi cu dedicație, cum justiția își stabilește singură salariul, drepturi (supra-drepturi, de fapt, căci sunt ceva ce nici un alt cetățean al țării nu are așa ceva), am văzut că procurorul (general) poate interveni în dosare, am văzut că o instanță poate interveni în interiorul politicii unui partid, am văzut cum se anulează decizii și hotârâri de guvern (tot de instanțe, repet), putem trage linie și aduna: justiția acționează împotriva egalității în fața legii, împotriva libertății cetățenilor, împotriva statului de drept, împotriva respectării drepturilor omului, împotriva democrației. Nu mă pot pronunța dacă este valabil și pentru cea de-a șasea valoare, respectul pentru demnitatea umană, dar în cazul celor cinci valori enunțate, este foarte clar că sunt încălcate pe deplin. Se va spune că e o etapă, că este ceva trecător și că societatea își va găsi cumva mecanismele de apărare, anticorpii necesari pentru ca democrația, statul de drept, cu pilonii lui (valorile și principiile) să revină în picioare. Este desigur, o abordare optimistă. Avem nevoie mare de speranță. Căci, dacă și speranța o pierdem în aceste vremuri extrem de tulburi în care trăim, tare mă tem că ar însemna să nu mai facem nimic, să nu mai scriem despre nedreptăți, să nu mai ieșim în stradă pentru a cere ca instituțiile statului să respecte valorile democratice.

Ne aflăm în mijlocul discuțiilor pentru formarea guvernului. Ne aflăm într-o perioadă în care avem guvern interimar, dar, de fapt, extremiștii se află la putere din luna mai, căci ei au majoritate în Parlament – PSD și AUR votează cot la cot, nu numai în Parlament, dar și în consilii județene, consilii locale, consilii de administrație ale companiilor, conduceri de televizuni și radio (în urma deciziei Curții Constituționale, deci, din nou, justiția face și desface, cazul Sorinei Matei este uluitor: este o antivaccinistă, filorusă, poate chiar ofițer acoperit (spune multă lume, inclusiv fostul președinte Băsescu), și, peste toate, propusă de AUR).

Alianța celor două partide nu este o simplă alianță a unor partide, adică ceva democratic, așa cum se întâmplă într-o țară normală – în fond, se va replica, și alianța USR cu PNL este tot ceva perfect democratic. Obiecția este corectă, dar fondul chestiunii este complet eronat: PSD și AUR nu militează pentru interesul general, public al românilor, cum face USR-PNL, ci pentru interesul particular, individual (meschin, mercantil, al unor indivizi corupți, interlopi sau pur și simplu mafioți – azi s-a anunțat cum candidatul AUR, Călin Georgescu, protejatul lui Simion se dovedește nu numai mincinos, dar și escroc). Mai grav, aceste două partide au votat chiar și impotriva legii care a reglementat doborârea dronelor, chiar și împotriva programului prin care se aduceau milioane și milioane de euro în țară pentru a se construi armament românesc, autostrăzi și alte capabilități militare ca să ne apărăm de armata lui Putin. Aș putea continua pe zeci de pagini, dar cred că este vizibil pentru oricine că la o eventuală guvernare (acum sau după anticipate) a acestor două partide, locul nostru în Uniunea Europeană și NATO va fi pus în pericol, ceea ce constituie o amenințare existențială la adresa siguranței naționale. Sper că forțele sănătoase din servicii, și instituțiile care mai sunt valide (inclusiv Cotroceni) să înțeleagă că am ajuns în ultimul ceas. Tot la fel, sper că, inclusiv în PSD, mai există 10-20 de oameni lucizi care să voteze guvernul Mureșan; altfel, incendierea țării de către PSD se va amplifica dacă se va respinge și un guvern Mureșan. A se citi: iadul se va amplifica, dacă e posibilă o asemenea imagine; iadul pe pământ, în care ne-a aruncat în aprilie PSD, cu acordul lui Nicușor Dan, va deveni și mai negru (horribile dictu).