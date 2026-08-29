 Pahonțu și minciuna de stat | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 29 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pahonțu și minciuna de stat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ancheta Recorder a scos în evidență câteva adevăruri dureroase, căci sunt nerezolvate, nici până acum, cu privire la Revoluție. Voi spune câteva cuvinte despre cazul Pahonțu.

Lucian Pahontu, seful SPP
Lucian Pahontu, seful SPP Foto: Inquam

Ce sare în ochi, la prima lectură a declarațiilor olografe ale fostului locotenent Pahonțu, în prezent general (cu patru stele) în rezervă, este lipsa de corectitudine. Deși recunoaște că a fost și la Casa Scânteii, și la Cina, și pe Bd Bălcescu etc, este ca și cum ar fi fost la o simplă plimbare. Nu se spune un cuvințel despre zecile de persoane ucise prin împușcare, despre sutele de răniți și, probabil, miile de arestați.

A doua impresie, odată ajunși cu lectura la final este că avem o uriașă problemă logică: el declară că nu a avut muniție, nici militarii din subordinea lui, și că deci nu avea cum să facă uz de armă.

Ca să vedem minciuna, să spunem clar un lucru: pe data de 17 decembrie, duminică după-amiza, s-a declarat alarmă de luptă parțială, adică indicativul Radu cel Frumos, prin care toate cadrele militare au fost chemate în unități, s-a distribuit muniție de război (patru încărcătoare de pistol mitralieră și un încărcător de pistol Carpați, 7,65 mm, aflat în dotarea cadrelor). Armamentul și muniția au fost ținute și mânuite conform legilor și regulamentelor, se depuneau în rastel pe semnătură, se luau din rastel pe semnătură atunci când se pleca în misiune etc.

Această situație a durat până la căderea comunismului, adică pe data de 22 decembrie, la prânz; dar chiar și atunci armamentul a avut exact aceleași mijloace de a fi folosite. Singura excepție a fost că începând cu 22 decembrie după-amiaza, trupele Ministerului de interne au fost reintroduse în cazarmă, iar militarii din MAN au preluat un fel de control al acestora.

Ce vreau să spun este că în noaptea de 21/22 decembrie, lt. Pahonțu nu avea cum să fie în misiune cu plutonul lui de securiști fără armanent și muniție. Abia după căderea lui Ceaușescu trupele de securitate au fost obligate să depună armele și muniția.

Semnul clar că Pahonțu se contrazice conștient (deci nu e vorba despre vreun lapsus, uitare sau altceva) este că el scrie în finalul declarației: ,,Nici noi cadrele și nici militarii nu am avut muniție la el (sic!), muniția se afla în lăzi sigilate. La întoarcerea în unitate muniția a fost verificată și predată. Menționez că nu a fost lipsă nici un cartuș.”

Pe de o parte, se spune că nici cadrele, nici trupa nu au avut muniție și, simultan, se spune că la întoarcerea în cazarmă muniția a fost ,,verificată și predată”. Dacă nu aveau muniție, cum au predat-o? Dacă s-a predat muniția, cum de se spune că nu au avut muniție?

A treia idee pe care vreau să o subliniez este că la numirea în funcția de șef al SPP, în 2005, Pahonțu ar fi trebuit să depună o declarație pe propria răspundere că nu a activat în poliția politică și nu a fost colaborator al Securității (oricât de ciudat ar suna asta pentru un ofițer de securitate!). Înclin să cred că acea declarație nu s-a dat niciodată, cel puțin oficial. E posibil să o fi scris de mână, să o fi arătat-o lui Băsescu și, gata, s-a reglat. E posibil, pe de altă parte, ca declarația să fi ajuns la altcineva (care putea, ulterior, să îl șantajeze cu ea).

Dar nu doar președintele Băsescu a fost complice la minciuna lui Pahonțu, ci și președintele care a urmat, Klaus Johannis și încă un președinte, Nicușor Dan, începând cu 2024. Cu alte cuvinte, de 21 de ani minciuna de stat s-a perpetuat.

Cum nu există legea lustrației, nu există urmări penale cu privire la Pahonțu. Deci, nici măcar acum, în caz că CNSAS se va autosesiza și va face o anchetă, chiar dacă o instanță judecătorească se va pronunța și va constata că funcția de șef al SPP încalcă regula necolaborării cu poliția politică, generalul Pahonțu nu va primi nicio sancțiune, nici măcar obligația de a demisiona (nu ai cum să nu te gândești la uluitorul caz de incompatibilitate din cazul Fritz – o faptă care nu există a fost sancționată de trei ori (subliniez: de trei ori) ultima în sens retroactiv ca să piardă mandatul de primar).

Ar mai fi multe de spus în contextul declarației date de Pahonțu cu ceea ce a urmat din partea președintelui Nicușor Dan – cum este mult mai mult de scris, las pe episodul următor, căci aici lucrurile sunt nu doar complicate, ci și foarte grave.

Mai multe de la Adrian Niță

Trump și imigrația
Opinii
A explodat mămăliga?
Opinii
Nevoia de mare coaliție împotriva corupției
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singura situație în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Occidentului: „Răspunsul ar veni imediat”
digi24.ro
image
Un alpinist și-a scos telefonul în timp ce era blocat pe o stâncă, la 80 de metri înălțime. S-a cățărat fără echipament
stirileprotv.ro
image
Cine este omul de afaceri condamnat care a condus-o pe Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, la DNA. Gândul l-a contactat pe Cuciureanu, care a povestit cum s-au cunoscut. De numele lui se leagă mai multe scandaluri, inclusiv cu Irina Loghin
gandul.ro
image
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
mediafax.ro
image
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
fanatik.ro
image
INTERVIU CTP a răbufnit după ce Nicușor Dan i-a luat apărarea șefului SPP: „Om cu belciug în nas, nu mai are autoritate morală”. Despre noul Guvern: „Cu ajutorul lui Pahonțu”
libertatea.ro
image
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
L-a văzut "pe viu" pe Cristiano Ronaldo și a spus-o direct: "Chiar dacă i se văd pătrățelele"
digisport.ro
image
Gabriela Cristea, cu tunurile pe cei care o critică: „Noi nu suntem exponate într-o vitrină”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Scuza unui turist salvat de la înec, în Eforie Nord: "M-a luat valul"
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
De ce sunt atât de scumpe restaurantele din zonele turistice din România. Explicația care a aprins dezbaterea online: „Mai ieftin mănânci în Italia”
playtech.ro
image
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți în economia locală”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Fără precedent: Istvan Kovacs a dictat penalty și decizia face înconjurul lumii!
digisport.ro
image
Cine sunt Vasile și Cosmin, românii morți în incendiul devastator din Elveția: „A fost o mare catastrofă!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Cele patru zodii lovite direct de Eclipsa parțială de Lună. Ce se întâmplă cu acești nativi
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”
click.ro
image
Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare
click.ro
image
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc
image
Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”

OK! Magazine

image
De la spital, direct pe tron. Femeia care era la un pas de moarte este acum Regina Norvegiei. Schimbarea care-i amenință sănătatea