UNTOLD 2025 – între artificii și realitate

Am văzut spectacolul, am simțit vibe-ul, dar am descoperit și detalii pe care nu le vezi în pozele oficiale.

A fost, ca de obicei, un spectacol colosal, mare prin numărul de participanți dar și impunător prin întreaga organizare, sute de mii de participanți într-o mare de energie pe Cluj Arena și în întregul Parcul Central.

A) Ce mi-a plăcut

1. Vibe-ul general

Da, lume frumoasă, zâmbitoare, energie bună, tinerii în grup și familiile se plimbau, se relaxau, stăteau în hamac sau pe iarbă, sute de voluntari (sau poate mii, unii veseli, alți obosiți) și desigur accentele ardelenești. E ceva frumos în Ardeal, de exemplu când am coborât din Bolt, șoferul care îmi devenise și ghid local cu recomandări specifice mi-a urat ”distracție plăcută”. Frumos din partea lui. Mai rar vezi un taximetrist bucureștean încântat că-i vizitezi orașul. De fapt, toți voluntarii și angajații întâlniți au fost amabili și politicoși.

2. Concertele memorabile – sute de artiști din întreaga lume, pe care îi asculți și acum ai șansa să îi vezi la tine acasă și să te bucuri de prezența și muzica lor. Ce poate fi mai frumos, vara? Scenografia impresionantă, lumini peste lumini, artificii, efecte speciale, un adevărat spectacol vizual.

3. Organizarea fluxurilor de intrare/ieșire – Ghidarea pe uși cu sens unic a fost eficientă și a redus aglomerația. Și aici erau sute de voluntari, unii pun pariu că erau încă la liceu, care îți permiteau intrarea/ieșirea doar anumite căi de acces. Nici nu-mi pot imagina contrariul.

4. Prezența forțelor de ordine – în mod special, Jandarmeria a fost vizibilă, bine echipată și activă în perimetru. Încă de la primul contact când vedeai sute de jandarmi patrulând prin parc, la intrări sau prin mulțime îți dădea un sentiment de siguranță (unii cu arme și cu echipament ca de război). Mi-a plăcut că am văzut multe mașini de pompieri, mici și mari, o autospecială pentru situații de urgență și catastrofe.

5. Harm reduction – Deși insuficient, au existat ceva inițiative pentru sănătatea mintală, de exemplu un mesaj care rula (destul de rar) despre punctul de sprijin emoțional al Clinicii Reginei Maria, mesajul gurului indian Sadhguru (la care nu știu cați erau atenți, deși nu a zis rău, a vorbit de criza sănătății mintale, de criza suicidului și de efectele muzicii asupra bunăstării) și câteva sugestii în engleză de conduită în caz de urgență. Am vizitat punctul emoțional la clinicii amintite, n-ai cum să realizezi o discuție terapeutică cu mulțime lângă tine și muzică puternică de la două scene concomitent. Dar, na, bine că au fost premii. Premii peste tot, că era coada ca la pită.

6. Media de vârstă mai ridicată decât la alte evenimente, precum Beach, Please, parcă nu erau atât de mulți puști și erau mulți mai mulți adulți și unii trecuți de 55 de ani.

7. O serie de facilități, de firme care-ți puneau la dispoziție orice doreai de la produse de make-up, accesorii, cadouri până la mâncare de tot felul.

B) Ce nu mi-a plăcut (lista e mai lungă)

1. Lipsa de semnalizare clară – Nici după 10 ani nu există un sistem vizibil de indicare a punctelor de prim ajutor, alea de la SMURD. Inițial am văzut cortul de lângă scenă (și era încă ziua). Apoi am dat mai multe ture de stadion și am mai descoperit un punct SMURD în partea opusă. Niciunul nu avea un sistem de iluminare astfel încât dacă chiar cineva avea nevoie de ajutor nu aveai cum să știi încotro să te îndrepți, doar dacă ai fi făcut ca mine, să îl reperezi din timp. Și practic să ajungi în cealaltă parte a stadionului, prin mulțime era destul de anevoios.

Asta în timp ce standurile comerciale erau perfect luminate, cele mai dese inscripții cu lumini erau cele care îți indicau berea, un anumite tip de bere britanică, apoi cele cu tutun (mai lipseau păcănelile).

2. Primul ajutor după miezul nopții

Atunci am constatat că a crescut numărul persoanelor cu nevoie de prim ajutor, însă mi-aș fi dorit să fi văzut și echipe ale personalului de la SMURD sau ambulanță sau paramedici care să patruleze prin mulțime, să identifice cazurile, să vorbească cu lumea, să prevină incidentele, personal cu o anumită ținută reflectorizantă (așa cum aveau voluntarii), care să îi poți identifica cu ușurință. Ceea ce nu am văzut. Altfel, cu greu vine cineva spre cort. De fapt, când ai zeci de mii de participanți umăr lângă umăr deplasările devin dificile. Și când cineva este căzut pe jos, scad șansele să fie ajutat, deseori este evitat.

3. Consumul de alcool și tutun

S-a consumat la alcool la greu, s-a stat la coadă la punctele de vânzare de parcă tot alcoolul trebuia consumat în zilele acestea, s-a consumat la tutun în exces. De fapt, pentru mulți participanți acesta este și scopul: să te distrezi pe țigări și băutură. Nu există o formă mai puternică de socializare și distracție decât cea care include consumul de țigări și băutură și cred că la UNTOLD s-a consumat mai mult alcool decât hamburgeri. Ceea ce cred că este greșit și aici am avea nevoie de educație. S-a început încă pe timpul zilei, cu pahare de vin și bere, pe căldură aceea, am văzut prea mulți minori fumând țigări electronice și clasice.

Am întrebat mai multe persoane de la standuri dacă minorii pot cumpăra alcool și toate persoanele mi-au spus că este interzis, că au brățară roșie și nu li se permite. O doamnă responsabilă mi-a spus ” nu știu ce se întâmplă dar a venit unu mic, avea brățară de adult, le dau părinții sau nu știu, dacă-l mai prind aici.” Treaba asta, totuși, cum se explică: minori cu brățară de adult?

4. Alcoolul și versurile vulgare ale artiștilor

Ca la orice concert tipic românesc, artiștii sau cântăreții sunt liberi pe scenă. Băi, să-mi arate cineva că la orice alt concert din străinătate, pe scenă artiștii consumă alcool direct în fața publicului, ceea ce reprezintă un mesaj clar de promovare a consumului de alcool, de față fiind și minori.

M-am uitat la Puya, care ne spunea că este faimos și după 30 de ani de muzică, cum a intrat chill pe scenă cu o găleată cu sticle de vin și gheață și în repetate rânduri a băut dintr-o sticlă de vin, printre versuri. Treaba aceasta chiar este ilegală și nepermisă. Și totuși se întâmplă.

Am ajuns și la celelalte scene lăturalnice. N-ai ce să amendezi ”artiștii”. Când a început Azteca fugeau tinerii ca la metrou, la Unirii. Am fugit și eu după ei. Nu știu cum să vă zic, dar după 3 melodii l-am abandonat. Băiatul a avut în fiecare piesă versuri explicit vulgare, în ” AÂ” (așa se cheamă piesa) striga: ”Văd o pizdă pe strada-i mare bagaboantă, AÂ, Am rezervorul plin, A Â, Îi intru în vagin, ... Femeia mă suge de parcă sunt tot ce și-a dorit, bă” sau cealaltă „Eu cu Amtilb stăm în spate patru bagaboante,

Par puțin fumate deci sunt sparte parfumate,

Fut doar pizde proaste cu găoaze uriașe

Așa merge treaba târfo trăiesc cum îmi place

Cine pula mea nu se mai fute cu ocult acum...”

Ne veți repeta același argument, că și pe vremea părinților erau trupe cu versuri vulgare. La scena Alchemy efectiv toți băieții și toate fetele săreau și strigau pe aceste versuri. Nici nu mai are sens să explic ce mesaje, ce valori...Trist este că sute de mii de tineri rezonează cu aceste mesaje instigatoare, care depreciază statutul femeii în societate și elogiază un stil de viață de tip indecent, imoral și delincvent.

5. Siguranța copiilor – da, am văzut prea mulți minorilor neînsoțiți.

Am mai constatat ceva grav: generația părinților s-a schimbat. Suntem obișnuiți să ne lamentăm de tinerii de astăzi, generațiile de astăzi sunt diferite, însă vreau să subliniez că părinții de astăzi, mulți născuți după Revoluție sau care au copilărit puțin înainte de Revoluție, deci în jurul vârstei de 40 sunt într-o mare măsură iresponsabili. Nu au fost excepții, dar am văzut sute de părinți și în mijlocul stadionului și pe scaune la tribune cu copiii lor de diferite vârste. Nu mă refer la adolescenți de 16, 17 ani, ci la părinți cu copii de câteva luni, în cărucioare, cu căștile puse, alții de 1 an, 2 ani, 3,4,6 ani, nu la începutul concertului pe timpul zilei, la plimbare prin parc, pe tobogane, ci în toiul nopții prin acea îmbulzeală, muzică puternică și mesaje amintite anterior. O fetiță din spatele meu de vreo 6 ani îi spunea mamei repetat că vrea să plece și după ceva minute în care mama o ruga să mai aștepte următorul artist, am văzut că s-au ridicat și au plecat.

Totuși bebeluși expuși la zgomot puternic, copii de grădiniță ținuți în brațe de părinți, părinți care consumau alcool și tutun. Dacă pierdeai un copil în acea mulțime, nu aveai cum să-l mai recuperezi seara. Generația părinților s-a schimbat.

6. Acces superficial – Era să uit de acces. Puteai intra cu pliculețe într-o borsetă, cu orice altă substanță interzisă, pentru că la acces băiatul a aruncat o privire relaxată în borseta mea și m-a verificat tot cu lejeritate. Puteam avea ascuns orice și nu m-ar fi depistat.

7. Nu mi-a plăcut că nu am văzut mai multe facilități cu apă potabilă gratis (puncte de hidratare) și toalete. Când ai zeci de mii de cetățeni, într-un spațiu atât de mic, ai obligația de a asigura cel puțin condiții minime de igienă și apă potabilă.

C) Ce recomand

1. Iluminarea și semnalizarea clară a punctelor medicale – Vizibile din orice unghi ai sta.

2. Patrule medicale mobile – Personal SMURD care să verifice preventiv starea oamenilor în zone aglomerate.

3. Politică fermă privind minorii – Limitarea accesului copiilor foarte mici; monitorizare strictă pentru minorii neînsoțiți. La unele festivaluri, precum Tomorrowland este interzis accesul minorilor, chiar dacă sunt însoțiți de un adult.

4. Control riguros la intrare – verificări corporale și ale bagajelor amănunțite, filtre pentru a preveni intrarea cu substanțe interzise. O să fiu curios să citesc comunicatele poliției. La Tomorrowland anul acesta poliția a identificat 23 traficanți de droguri (din țări precum Turcia, Macedonia, Serbia, Italia, Belgia, care vor ajunge în fața instanței în octombrie) și 382 consumatori. Drogurile confiscate au fost analizate la fața locului de către Institutul Național de Criminalistică și Criminologie. MDMA, ketamina și cocaina s-au aflat în top trei, la fel ca anul trecut. După ce i-au depistat, toți consumatorii au plătit o amendă amiabilă în valoare de aproape 95.000 de euro. Două persoane au murit în acest an la Tomorrowland, anchetatorii consideră decesele legate de consumul de droguri.

Când vom avea și noi un Institut de Criminalistică eficient care să se ocupe de asemenea treburi ca belgienii?

5. Mesaje mult mai frecvente pe ecrane – foarte bine că erau în engleză, despre siguranță, hidratare, sănătate mintală și puncte de ajutor, însă ar fi de dorit mai dese.

6. Reguli clare pentru artiști – Evitarea promovării alcoolului/drogurilor de pe scenă. Cat despre acele versuri misogine, sexiste, care elogiază consumul de substanțe și disprețul față de femei...discuția interdicției rămâne deschisă. Artă nu poate fi.

7. Exerciții și planuri de evacuare – la orice mică agitație, un mic incendiu (că tot erau focuri pe scenă), nu ai cum să evacuezi în siguranță 60.000 de persoane din stadion și alte câteva mii de la celelalte scene. Străzile lăturalnice erau blocate. Cred că este cel mai vulnerabil punct al festivalului. Imediat după Colectiv s-au impus măsuri cu privire la accesul unui număr limitat de persoane într-un anumit perimetru, nu știu dacă a existat o limită de bilete și dacă ar putea exista. Personal mi-am luat bilet cu câteva ore înainte de spectacol, deci în aceeași zi, fără limite. Dar la o criză majoră, evacuarea miilor de participanți nu se va putea realiza în siguranță, va fi un dezastru.

8. Interzicerea fumatului în public de către jandarmii sau personalul SMURD în uniformă

Am văzut prea mulți jandarmi și personal SMURD fumând. În orașul Westlake Ohio, încă din 2007, printr-un regulament intern, polițiștilor noi angajați le este interzis să fumeze: ”Adulții au dreptul să fumeze dacă doresc, dar nu orice adult are dreptul să fie ofițer de poliție.” Se vor efectua teste aleatorii pentru tutun, iar oricine este prins cu nicotină în organism se va confrunta cu măsuri disciplinare, scria poliția.

Cluj-Napoca este primul oraș din țară care a interzis fumatul în stațiile de autobuz, în parcuri și în bazele sportive, printr-o hotărâre a consiliului local din mai 2025. Dincolo de această hotărâre care trebuie respectată și de angajații MAI, imaginea polițistului, a jandarmului este afectată, polițiștii interacționează cu tineri, școli și comunități. Polițiștii sunt reprezentanți ai legii și ai statului; comportamentul lor, inclusiv fumatul, transmite un mesaj către cetățeni. A-i vedea fumând poate normaliza un obicei nesănătos, contrar eforturilor de prevenire.

Concluzia? Mai venim și la anul să vedem artiștii adevărați și îmbunătățirile aduse.