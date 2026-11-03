„Puișor, tu ce vrei să te faci când o să fii mare?" – Varianta pentru companii

Când mergeam cu asociația noastră pe la evenimente educaționale și interacționam cu mii de copii, asta era una dintre întrebările de început.

Și copiii răspundeau și de aici, începea discuția adevărată. ”Și ce faci în această direcție? Și la ce înveți? Și ce comportamente adopți? Etc, etc..

Ulterior, am creat un modul AI care avea scopul să îi trezească pe copii la realitate. Un semi-duș rece. Să le zică că trebuie să muncească, să îmbrățișeze eșecurile, să itereze rapid, să nu se dea bătuți, să evolueze accelerat.

Și, foarte important, să ajungă chiar ei la această concluzie, pe baza argumentelor.

Foto: Screenshot de la modulul creat de mine pentru copii

Copiii spuneau ce meserie visează + vârsta (ca să calculăm aproximativ când ar fi ajuns în câmpul muncii). Și aplicația le arăta modalități prin care acea meserie va fi influențată probabil de AI, în unele cazuri până la dispariție, într-un interval de timp x.

Șofer? – Ai auzit de FSD? Full Self Driving Car. Inclusiv pentru TIR-uri? Uite în China, uite în SUA, uite trenduri...

Psiholog? – Interesant. Uite, de pe acum sunt 36% dintre utilizatori folosesc AI-ul ca confident și psiholog personal.

Programator? – Ghinion. Uite ce face Anthropic pe partea de enterprise, uite cum evoluează ACUM joburile de entry level în domeniu...

Instalator? – OK, ai niște ani în plus până când vei fi înlocuit de roboți umanoizi. Bottle-neckurile care te salvează acum? Capacitatea de producție și până de curând, nivelul de calitate al mișcărilor fine ale mâinii. Dar uite cât de mare e cererea, care sunt estimatele de producție Optimus, Unitree, Figure AI pentru 2027, 2028...

Primul nivel de concluzie?

Munca cognitivă (mutatul de electroni) - viitorul apropiat nu sună bine.

Munca fizică (mutatul de atomi) - mai avem câțiva ani în plus.

Al doilea nivel al concluziei?

Trebuie să tragi tare. Să îmbrățișezi greșeala. Să fii auto-didact. Să nu te dai bătut. Ca să fii excepțional, trebuie să fii o excepție, nu ca ceilalți. Să fii lider. Să fii curajos. Să evoluezi accelerat!

Evident, am făcut și pentru companii un astfel de unealtă de predicție scalabilă.

Foto: Screenshot de la modulul creat de noi pentru companii

Spune-mi ce companie ești ca să îți spun ce probabilități ai ca să fii mâncat de competiție. Sau, pe pozitiv, ce poți face tu pentru a câștiga lupta...

Dacă un manager/proprietar nu își pune această întrebare, înseamnă că este unul slab.

O estimare de probabilități. Pentru că, nu-i așa, entropia tinde să crească și pe termen suficient de lung nimic nu rezistă.

Managerul companiei/antreprenorul/patronul/board member-ul ne oferă niște informații. AI-ul macină. Se uită la trenduri. Se uită la ultimele descoperiri științifice. Se uită la finețuri de optimizare. Se uită la piață. Și pe urmă îi dă omului o analiză (mai simplistă sau mai complexă, depinde de câți de mulți tokeni eram dispuși să cheltuim) despre cum poate fi influențată activitatea lui.

De la optimizări pe care concurența le poate face astfel încât să fie mai rapidă, mai ieftină, mai plăcută comparativ cu el. Până la situații în care nevoia pe care o adresează compania este eliminată cu totul. Adică schimbare totală de paradigmă.

vinzi patefoane? Pa.

vinzi medicație/servicii pentru cancerul de col uterin? Pa (mai puțin în România și alte țări non-vacciniste)

vinzi cai pentru trăsuri? Pa.

vinzi servicii de avocatură pentru înființare companii? Ghinion, dacă poți să îți înființezi compania din 2 clickuri în 5 minute, pe un site.

vinzi cursuri? Ghinion, dacă apare BCI funcțional... Îți bagi un cip in cap și spui ca în Matrix, „Wow. Știu kung-fu”.

Concluzia noastră după ambele module (pentru copii și pentru companii) - inerția este uriașă. Sursele de informații contează. Anturajul contează. Educația și mindset-ul contează. Dacă ”răspundacii” se uitau de obicei la tik-tok, instagram sau la televiziuni unde se livrează conținut de tip moloz... ei bine, junk in-junk out. Nivelul de inadecvare la vremurile pe care le trăim este uriaș.

Un om foarte deștept a zis „Cea mai mare slăbiciune a rasei umane este incapacitatea noastră de a înțelege funcția exponențială”.

Noi tindem să gândim liniar. Lanțurile lui Markov, aplicate pe un set de date de care ne aducem aminte.

Cel mai periculos lucru pe care îl poate spune astăzi un antreprenor este: „La noi va merge bine pentru că în ultimii ani trendul a fost bun.” Sau „Întotdeauna oamenii vor avea nevoie de [ce vând eu]...”

Dar avantajul tău competitiv se poate eroda peste noapte. Se atinge o masă critică.

Eu am trăit personal astfel de șocuri și înainte, când nu era AI-ul disponibil comercial. Moarte subită. La fel ca atunci când un șoricel doarme în pat cu un elefant. Noaptea, elefantul se întoarce de pe o parte pe alta și soricelul este făcut afiș.

Acum 10+ ani dezvoltasem o soluție de intermediere de plată care ajunsese #1 în România, între procesatorul de plăți #1 și platforma de ecommerce #1. A murit subit, după o decizie de business a procesatorului. Acum 12+ ani aveam o platformă care genera miliarde de vizualizări, 65% provenind din USA (valoare ridicată). S-a schimbat un algoritm peste noapte, moarte subită.

În lumea actuală, cea mai bună decizie pe care o poate lua un manager de rang înalt este să regândească de la zero întreaga companie, folosind noile date ale problemei. Folosind uneltele care îi pot crește exponențial afacerea, care îi pot apăra avantajele competitive.

Peticirea unei companii existente este un prim pas, dar de cele mai multe ori insuficient. Și pe urmă ne mirăm de ce AI-ul nu funcționează în companii. Rezistența la schimbare este uriașă.

Reinventarea constantă, iterația rapidă sunt singurele șanse prin care poți să rămâi relevant pe termen lung. De cele mai multe ori, este o idee incredibil de bună să creeze un spin-off din vechea companie, care să aiba sediul separat, buget separat, oameni separați, management separat, raportare directa la CEO. Astfel, echipa de ciudați are șansa uriașă să devină viitorul companiei.

Companie sau persoană, trebuie să livrezi din ce în ce mai mult cu cât mai puține resurse. Să fii de 10x, 100x mai eficient.

Trebuie ca să-ți optimizezi resursele să fie cât mai productive. Te reinventezi sau mori.

NU există nicio companie sau persoană care să fie imună la acest tsunami. Ori te pregătești de pe acum, ori dispari în irelevanță. Și ajungi în ”marea masă de oameni inutili”, așa cum îi numea Harari.

Este un banc care mi se pare că reflectă foarte bine actuala situație. Poate îl știți. Cu Ion, Gheorghe și ursul? Bine, hai că vi-l zic.

Ion și Gheorghe prin pădure. La un moment dat văd un urs fioros care aleargă spre ei, ca să îi mănânce.

Ion o rupe la fugă. Gheorghe țipă după el. „Ioaneeee, de ce fugi? Nu știi că ursul aleargă mai repede decât omul?”. Răspunsul: „Nu trebuie să alerg mai repede decât ursul. Trebuie doar să alerg mai repede decât tineeee!”

Foto: Urs facut cu AI

Așa și cu AI care vine după status quo-ul vostru. Fiți ca Ion. Și o să fiți bine. Și dacă nu știți cum să vă reinventați, cereți ajutor, intrați într-un trib care să vă ajute să evoluați. Indiferent dacă sunteți persoană sau reprezentați o companie :)

Sper să vă ajute.