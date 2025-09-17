Stocuri reduse de gaz: este UE pregătită de iarnă?

Criza energetică a Europei se atenuează, dar planează amenințarea sancțiunilor lui Trump pentru cumpărătorii de gaz rusesc. Fără tranzit prin Ucraina iarna aceasta, își poate permite UE să răsufle ușurată?

Răcoarea toamnei se strecoară peste mare parte a Europei, ca o anticipare a gerurilor iernii ce urmează. Din fericire, Gas Infrastructure Europe, asociația operatorilor de gaze, raportează că rezervele de gaze ale Uniunii Europene se situau pe 15 septembrie 2025 la aproape 80%. Cota se află sub nivelul ”pernei” de 90% din ultimii ani, dar peste cel din 2021. Va fi, așadar, iarna aceasta călduroasă sau plină de incertitudini?

După desprinderea de Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022 și diversificarea surselor de energie, statele UE s-au orientat către gaz natural lichefiat (GNL) din Norvegia, Statele Unite și Qatar, continuând totodată să accelereze dezvoltarea energiilor regenerabile - solară și eoliană.

În ultimii doi ani, datorită acestei capacități suplimentare, Europa a reușit să își umple aproape complet rezervele de gaze până în septembrie, asigurând un tampon suplimentar pentru cele mai reci luni. Rezervele ar trebui să rămână solide și în această iarnă.

Rezervele, o perspectivă mai puțin dramatică

Cum UE nu se mai confruntă cu o criză energetică acută, Bruxellesul lasă o marjă de flexibilitate, permițând statelor membre să atingă 90% din capacitatea de stocare până la 1 decembrie, dacă este necesar. Totuși, Europa a consumat mai mult din rezervele sale iarna trecută, lăsând mai puține surplusuri decât de obicei.

Petras Katinas, analist energetic la Center for Research on Energy and Clean Air, evaluează nivelurile actuale de stocare și sursele alternative ca fiind un ”tampon solid” în eventualitatea unor perturbări de aprovizionare. ”Dar retragerile rapide și volatilitatea vremii ar putea totuși provoca creșteri temporare de prețuri sau penurii punctuale”, a explicat Katinas pentru DW.

În completarea rezilienței interne a Europei, condițiile globale de aprovizionare și prețurile stabile susțin și ele pregătirea energetică a blocului comunitar pentru iarnă. Potrivit lui Tom Marzec-Manzer, de la compania globală de consultanță Wood Mackenzie, oferta globală de energie a crescut anul acesta, în timp ce cererea, mai ales cea de gaze, este probabil mai slabă.

”Acest lucru a ajutat semnificativ la reumplerea rezervelor Europei în această vară, care continuă într-un ritm bun”, a punctat pentru DW consultantul care conduce direcția pentru Europa, Gaz și GNL a firmei amintite.

Cu toate acestea, UE rămâne vulnerabilă la șocuri geopolitice, în special cele generate de tarifele impuse de Trump.





Tarifele americane pe energie rusească aduc noi incertitudini

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, presează Bruxellesul să impună sancțiuni cumpărătorilor de energie rusească, argumentând că acestea vor spori presiunea financiară asupra Moscovei pentru a pune capăt conflictului care durează de trei ani și jumătate.

Săptămâna trecută, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis UE și Grupului celor 7 state puternic industrializate (G7) că ar trebui să se alăture Washingtonului în impunerea unor tarife ”semnificative” Chinei și Indiei pentru acordurile lor energetice cu Moscova.

Trump a transmis Bruxellesului că SUA ar ”oglindi” astfel de tarife, fiind luată în considerare o cotă de 100%. Președintele american a impus deja tarife de 50% Indiei, 25% cotă de bază plus 25% suplimentar pentru că a semnat în 2022 un acord cu Moscova pentru achiziționarea de hidrocarburi la preț redus.

În schimb, China, care și-a intensificat la rândul ei achizițiile de energie rusească, are o poziție de negociere semnificativ mai puternică în fața Washingtonului. Drept urmare, președintele american nu a anunțat încă planuri pentru taxe energetice aplicate celei de-a doua economii mondiale. Negocierile sunt în desfășurare.





Acordul de tranzit prin Ucraina, cu impact limitat

Expirarea, la 1 ianuarie, a acordului de tranzit al gazelor dintre Ucraina și Rusia a adăugat o nouă presiune geopolitică asupra aprovizionării energetice a Europei. Decizia Kievului de a nu reînnoi contractul a urmărit și oprirea unui flux de venituri care finanța efortul de război al Rusiei.

Acordul care a permis, vreme de cinci ani, curgerea gazelor rusești spre vest prin conductele ucrainene, a închis practic una dintre ultimele rute majore de aprovizionare a UE.

Inițial, temerile legate de creșteri de preț și perturbări au fost răspândite, mai ales în țări precum Austria, Slovacia și Ungaria, care erau mai dependente de gazul rusesc transportat prin aceste conducte. Prețurile de referință la gaze au crescut cu aproape 50% în anumite momente anul trecut, pe fondul îngrijorărilor legate de iarna grea și fluxurile reduse.

Totuși, impactul real asupra pieței a fost limitat. Europa de Vest își diversificase deja sursele de energie, iar nivelurile de stocare subterană erau solide înainte de iarnă.

”Scăderea volumelor (prin Ucraina - n.red.) nu a fost mare, deși unele țări, în special Slovacia, au trebuit să-și reorienteze achizițiile”, a explicat Tom Marzec-Manzer. ”Pentru că era un eveniment anticipat, încetarea acordului de tranzit prin Ucraina nu a avut un impact major asupra prețurilor sau aprovizionării”.

Țintă de doi ani pentru independența energetică față de Rusia

După ce a depășit criza energetică, UE se află acum într-o poziție mai bună pentru a diversifica ultimele livrări de hidrocarburi rusești. Importurile de gaze din Rusia au fost reduse de la 45% la 19%, iar cele de petrol rusesc au scăzut de la 27% la începutul războiului la doar 3% anul trecut, potrivit Comisiei Europene.

În mai, executivul comunitar a publicat o foaie de parcurs detaliată pentru a interzice complet toate importurile rămase de gaze și GNL din Rusia până în 2027. Planul cere statelor membre să prezinte până la sfârșitul anului strategii naționale pentru eliminarea treptată a gazului rusesc, lucru care ar putea fi însă dificil pentru unele țări.

”Țările baltice au făcut o treabă excelentă în renunțarea la combustibilii fosili ruși, iar Polonia a eliminat în mare parte gazul rusesc”, punctează Katinas. În interviul pentru DW, expertul a observat că progresul ”inegal” din alte state din grupul de la Vișegrád a fost cauzat de lipsa eforturilor de diversificare și a investițiilor în regenerabile.

Stocurile consistente de gaze și diversificarea liniilor de aprovizionare sporesc pregătirea Europei pentru iarnă, dar tarifele impuse de Trump și vremea imprevizibilă aruncă umbre de incertitudine. Prețurile la gaze naturale nu vor atinge probabil extremele din 2022, de aproape 340 €/MWh, dar penuriile izolate ar putea provoca scumpiri temporare.

Nik Martin - DW