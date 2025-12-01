search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Știm că nu suntem pregătiți. Dar știm de ce?

0
România Ne Unește
0
Publicat:

În România, teama că „nu suntem pregătiți” e aproape un truism. Un adevăr care circulă din gură în gură, rostit în autobuze, în redacții, la talk-show-uri de seară și pe rețelele sociale. Că Statul nu este în stare. Că politicienii sunt corupți sau incapabili. Că armata este „bună, dar singură nu face față”.

FOTO Inquam/George Calin
FOTO Inquam/George Calin

Că oamenii nu se mobilizează. Și, peste toate, că dacă s-ar întâmpla ceva – un conflict, o criză profundă, o ruptură în echilibrul fragil al lumii noastre – am fi luați prin surprindere. Dar dincolo de această percepție vagă, repetată reflexiv, se ridică o întrebare mai incomodă și mai profundă: știm de ce nu suntem pregătiți?

Privind mai atent, răspunsul începe cu încrederea – sau mai precis, cu lipsa ei. Nu vorbim doar de ne-încrederea în partide, guverne sau parlamente – deși acestea sunt cotate constant în sondaje ca fiind printre cele mai puțin credibile instituții din România. Ci despre un tip de neîncredere mai insidios: neîncrederea între noi cetățenii, dintre noi ca cetățeni și stat, dintre noi și adevăr. Este o ruptură care nu se vede mereu la suprafață, dar care străbate tăcut țesutul social. În societatea românească, încrederea interpersonală este fragilă, aproape absentă în afara cercului apropiat. A avea încredere într-un necunoscut este văzut adesea ca un risc, nu ca o normă. Iar solidaritatea colectivă se activează, de regulă, doar în momente excepționale și pe termen scurt.

În vremuri de criză, românii nu au în cine să creadă. Sau, mai grav, nu știu în cine să creadă. De aceea, cele mai stabile repere devin adesea instituții percepute ca fiind „în afara jocului politic”: armata, pompierii, medicii, Biserica. Când totul pare să se prăbușească, românii își caută refugii în instituții care nu le-au cerut nici votul, nici explicații. Armata, de exemplu, este constant în topul încrederii publice – 70% dintre români declară că au „mare încredere” în ea. Dar același sondaj arată că doar 21% cred că Armata Română ar putea face față singură unui atac. În rest, totul se leagă de NATO. O delegare a responsabilității către alianțe, în lipsa încrederii în propria capacitate.

Această ruptură în percepția colectivă este dublată de o altă falie – cea politică. România trăiește o formă de democrație epuizată, în care elitele politice sunt percepute ca fiind auto-suficiente, cinice și indiferente. În acest peisaj, partidele anti-sistem au crescut tocmai hrănindu-se din sentimentul că nimeni nu ne reprezintă. Votanții tineri sunt atrași de lideri carismatici care promit o ruptură – nu o construcție. La celălalt pol, vârstnicii caută stabilitate și protecție. Iar între acești doi poli, societatea se fragmentează într-un ritm continuu - ideologic, valoric și emoțional. Nu este vorba doar despre diferențe de opinie. Este o neîncredere fundamentală între grupuri sociale care nu mai împărtășesc același cod moral.

În această societate, pregătirea pentru criză nu poate însemna doar armament sau exerciții militare. Adevărata problemă este una de psihologie socială. Avem, poate, echipamente, dar nu avem mecanisme de reacție colectivă. Avem instituții, dar nu mai avem legătura afectivă cu ele. Avem drepturi, dar nu știm să le articulăm în fața amenințării. Studiile de specialitate arată că în România, doar o minoritate este dispusă să urmeze cursuri de pregătire militară. Și o majoritate s-ar opune implicării directe a țării într-un conflict regional. Nu din lipsă de patriotism, ci dintr-o formă profundă de dezorientare și frică.

Această frică nu este una recentă. Acum un secol, Constantin Rădulescu-Motru, descria o Românie condusă de „inteligenți fără caracter” și de mase cu „înclinații pasive”. Spunea că românii sunt curajoși în grup, dar temători individual. Că au o predispoziție spre a crede zvonuri, mai degrabă decât dovezi. Că au o cultură a suspiciunii și a adaptabilității, dar nu a responsabilității. O introspecție amară, dar care rezonează surprinzător de mult cu realitățile de azi.

Deci știm că nu suntem pregătiți. Dar știm și de ce. Pentru că am lăsat încrederea să se erodeze. Pentru că ne-am obișnuit să ne delegăm siguranța altora – Alianței, norocului, providenței. Pentru că am acceptat o cultură a supraviețuirii în locul uneia a construcției. Pentru că nu am învățat, nici politic, nici civic, nici educațional, să reacționăm ca un corp unitar în fața pericolului. Și poate cel mai dureros: pentru că nu am recunoscut acest lucru în mod conștient.

Recunoașterea vine cu întrebări inconfortabile. Dar și cu speranța că, știind în sfârșit de ce nu suntem pregătiți, am putea începe, în sfârșit, să fim.

Iată un set de întrebări esențiale — inconfortabile, dar necesare — pe care ar trebui să ni le adresăm, ca societate, dacă vrem cu adevărat să înțelegem de ce nu suntem pregătiți și ce am putea schimba:

1. Avem încredere unii în alții suficient cât să acționăm împreună în fața unui pericol real?

2. De ce avem mai multă încredere în aliați decât în propriile noastre instituții?

3. Ce lideri am urma cu adevărat într-o criză profundă? Cine ar vorbi în numele nostru – și am asculta?

4. Suntem dispuși să ne asumăm riscuri pentru binele comun, sau doar când ne afectează direct?

5. Ce am făcut, ca stat și societate, în ultimii ani pentru a ne pregăti nu doar militar, ci mai ales civic, psihologic și informațional?

6. Cine profită din lipsa noastră de pregătire? De ce am acceptat atâta timp această vulnerabilitate tăcută?

7. Când am devenit mai interesați de cine e de vină decât de ce e de făcut?

8. Ce valori ne-ar mai putea ține împreună într-o perioadă de criză? Le avem, le mai recunoaștem?

9. Suntem conștienți că războiul, dezinformarea, manipularea și prăbușirea încrederii sunt deja aici – nu doar amenințări viitoare?

10. Cât timp mai credem că „merge și-așa” înainte să se rupă cu totul?

Aceste întrebări nu au răspunsuri simple, dar ar trebui să stea la baza unei reflecții naționale reale – nu doar la nivel de instituții, ci în fiecare redacție, clasă, gospodărie sau partid. La mulți ani România!

Opinii

Mai multe de la Cătălin Buciumeanu

România suverană și iluzia apărării moderne
Opinii
Mașinile nu ne vor înlocui niciodată. Dar ne pot înrobi
Opinii
Pax Americana - o glumă geopolitică!?
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
digi24.ro
image
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
mediafax.ro
image
Patronul român care a ajuns să piardă milioane de euro. Acum merge cu metroul, dar nu regretă deloc investiția făcută
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Gigi Becali nici n-a stat pe gânduri: 5 titulari, OUT din primul 11 de la FCSB!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
observatornews.ro
image
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Gref, grepfrut, grefrut sau grep: ce forme sunt corecte în limba română
playtech.ro
image
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Arde turla unei biserici din Bacău! Flăcările s-au extins pe sute de metri pătrați
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Ce surprize aduce prima zi din decembrie pentru zodia ta. Previziuni pentru fiecare nativ în parte
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Exclusiv! Diana Bart despre divorț, un nou început și feminitate la 40 plus: “Mi-am dorit să trăiesc, nu doar să exist”

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!