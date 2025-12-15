search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Testul Moroșanu. De ce reforma justiției fără ea nu convinge pe nimeni

0
0
Publicat:

Pentru o mare parte a societății, Moroșanu este dovada vie că justiția românească nu este un monolit corupt sau inert, ci un teritoriu plin de tensiuni în care există încă oameni dispuși să riște.

FOTO Inquam - Gyozo Baghiu
FOTO Inquam - Gyozo Baghiu

Tocmai de aceea, excluderea ei din orice viitoare idee de reformă ar fi interpretată ca o reafirmare a vechilor reflexe de autoprotecție ale unor structuri politice, infracționale și juridice care și-au dat mâna, a câta oară, peste voința societății. Nu pentru că ar fi indispensabilă tehnic, ci pentru că este indispensabilă simbolic pentru credibilitatea oricărui demers. Credibilitatea implică încredere. Nu mai avem încredere.

În România ideea de „reformă a justiției” a ajuns să sune ca o conservă goală.  Repetată mecanic în tot felul de documente este lipsită de orice ancoră emoțională sau morală în ochii publicului. De ce? Pentru că societatea a traversat decenii de justiție politizată, de dosare selective și de tăceri instituționale atent gestionate. Ceea ce ar trebui să fie reforma nu mai cade sub incidența ideii de procedură, ci sub incidența ideii de  credibilitate. Iar credibilitatea, spre deosebire de arhitectura normativă, nu se construiește prin legi, ci prin oameni. Din acest punct de vedere, apariția publică a judecătoarei Raluca Moroșanu nu a fost un accident de comunicare, ci un moment de ruptură simbolică, un punct de inflexiune în raportul dintre justiție și societate.

Românii nu mai caută în justiție perfecțiunea tehnică, ci onestitatea recognoscibilă și după foarte mulți ani…dreptate. După anii în care reforma a fost confiscată fie de politicieni ori de structuri ale sistemului interesate mai degrabă de autoprotecție decât de curățenie internă, românii au ajuns să evalueze orice demers reformist printr-un criteriu simplu și brutal - cine își asumă costul adevărului? În acest context, figura Ralucăi Moroșanu capătă o semnificație care depășește biografia profesională și intră în registrul simbolic. Nu pentru că ar fi singurul magistrat integru din sistem, ci pentru că a ales să vorbească într-un moment în care tăcerea era încă regula de supraviețuire iar frica i-a paralizat pe mulți.

Ieșirea sa publică, într-un cadru oficial, în contradicție deschisă cu mesajul conducerii instanței, a fracturat o “lege” nescrisă a sistemului judiciar românesc – “rufele se spală în familie”. Orice formă publică de a ridică preșul de pe grămada de gunoi adunată in Justiție este echivalentă cu trădarea. Moroșanu a refuzat această logică defensivă și a ales să valideze public ceea ce societatea aflase deja din investigații jurnalistice - existența unui climat de presiune, de frică disciplinară și de control informal asupra magistraților incomozi. Nu a vorbit în numele unei revoluții, ci în numele unei normalității profesionale dispărute cu ani în urmă. Ori tocmai această sobrietate a discursului ne dă din nou speranță.

Pentru noi toți, acest gest funcționează ca un test de autenticitate. Reforma nu mai este un proiect abstract, ci prinde chipul unui magistrat care nu cere putere, nu revendică funcții și nu propune soluții miraculoase. Spune doar …ceea ce ați văzut este real. În România neîncrederea a devenit reflex social. Iar când confirmarea vine din interiorul sistemului are o forță de validare incomparabil mai mare decât orice raport oficial. De aici credem, cei mai mulți dintre noi, că începe transformarea ei în simbol.

Problema majoră a justiției românești nu este lipsa de reglementare, ci ruptura profundă între sistemul de justiție și societate. Ani la rând, discursul reformei a fost monopolizat de un limbaj tehnocratic, inaccesibil publicului larg, în timp ce mecanismele reale de putere au rămas opace. Moroșanu a inversat această dinamică nu prin populism, ci prin asumare personală. A acceptat expunerea, cu toate riscurile profesionale și personale pe care aceasta le presupune într-un sistem încă dominat de reflexe punitive față de disidență.

Din acest motiv, orice demers de reformă care o ocolește sau o neutralizează simbolic este și va fi perceput ca fiind unul incomplet sau fals. Nu pentru că ar trebui să conducă reforma, ci pentru că absența ei ne transmite un mesaj limpede nouă tuturor. Sistemul este dispus să vorbească despre schimbare, dar nu este dispus să îi accepte pe cei care au demonstrat, prin fapte, că schimbarea este necesară. În ochii românilor, o reformă fără Moroșanu nu este neapărat ilegală, dar este suspectă. Pare o reformă de vitrină, una care cosmetizează fără să atingă nervii sensibili ai sistemului.

Această percepție spune mai multe despre starea de spirit a societății decât despre persoana judecătoarei în sine. România se află într-un moment de oboseală morală, în care cetățenii nu mai sunt impresionați de planuri, comisii sau strategii multianuale. Ei caută semnale clare că cei care au avut curajul să vorbească nu sunt marginalizați, izolați sau transformați în exemple negative. Politicienilor le place să fluture ideea că România este un stat de drept.  Păi într-un stat de drept, nu de drepți, protejarea vocilor critice din interiorul sistemului este o condiție minimală a reformei. În România, această protecție este una superficială dacă nu chiar opțională.

De aceea, Moroșanu nu este doar un simbol al curajului individual, ci un barometru al sincerității instituționale. Modul în care este tratată – ignorată, cooptată, ascultată sau împinsă discret în afara circuitului decizional – va spune mai mult despre viitorul justiției românești decât orice modificare legislativă. Publicul înțelege intuitiv acest fapt. Orice reformă care începe fără a integra vocea celor care au semnalat problemele riscă să fie citită ca o operațiune de control al pagubelor, nu ca un efort real de transformare.

Există și o dimensiune mai profundă a acestui simbolism. Moroșanu întruchipează ruptura între două paradigme ale magistraturii românești. Pe de o parte, paradigma tăcerii prudente, a carierei gestionate cu grijă, a evitării conflictelor interne. Pe de altă parte, paradigma responsabilității publice, în care magistratul nu se definește doar prin dosarele soluționate, ci și prin raportarea onestă la disfuncțiile sistemului din care face parte. Alegerea între aceste două modele nu este una teoretică, ci una cu consecințe directe asupra încrederii publice.

În acest punct, reforma justiției nu mai este doar o problemă de arhitectură instituțională, ci una de contract moral cu întreaga societate. Statul român trebuie să răspundă la o întrebare simplă - Ce se întâmplă cu cei care spun adevărul? Dacă răspunsul este ambiguu, atunci orice reformă va fi percepută ca fiind superficială, indiferent de ambițiile sale declarate. Moroșanu a devenit reperul acestei întrebări, nu prin intenție, ci prin context.

Adevărata miză nu este dacă ea va ocupa sau nu un rol formal în procesul de reformă, ci dacă sistemul politic si judiciar este capabil să accepte ceea ce ea simbolizează - transparență, asumare și ruptura cu logica intimidării interne. În lipsa acestui accept, reformele vor continua să existe pe hârtie, dar vor eșua în ochii publicului. Democrația pentru români s-a dovedit de prea multe ori fragilă însă percepția contează aproape la fel de mult ca realitatea. De aceea este nevoie ca cei care au devoalat corupția să fie ajutați să-i pună capăt.

În final, România nu are nevoie de eroi solitari, ci de instituții credibile. Însă instituțiile credibile se construiesc pornind de la oameni care au demonstrat că nu confundă loialitatea față de sistem cu tăcerea complice. Raluca Moroșanu nu este soluția tuturor problemelor justiției românești, dar absența ei din orice proiect de reformă este, pentru noi toți, dovada că schimbarea este încă maimuțărită. Iar până când acest semnal nu este corectat, reforma va rămâne o promisiune fără suflet, incapabilă să recâștige încrederea societății care a învățat, pe propria piele, să fie mereu sceptică.

Opinii

Mai multe de la Cătălin Buciumeanu

Europa răspunde. România încă tace. Documentul american nu mai poate fi interpretat ca un accident
Opinii
Ce vede Alexander Stubb și Europa refuză să vadă? România riscă să fie din nou pe hartă, nu la masă
Opinii
Europa văzută prin lentila Strategiei Americane de Securitate. Pentru cine are ochi să vadă, printre rânduri apare și România
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui Blănuță, dar îl propune pe Dzeko! Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Diferenţa dintre zahărul vanilat şi cel vanilinat. Care este mai aromat
playtech.ro
image
„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!