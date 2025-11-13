„Șahul” anunțat de președintele României, Nicușor Dan, responsabililor sistemului de justiție actual

Criticat tot mai mult și analizat la fiecare vorbă, gest, faptă, președintele-matematician al României, Nicușor Dan, aflat parcă în timpul unei intense partide de șah, începută de câteva luni, tocmai ne-a anunțat pe toți că urmează să atace cu toate forțele sistemul atotputernic al justiției.

Justițiarii aflați în grevă acuză atacarea independenței justiției.

O justiție decredibilizată, contestată puternic de societatea civilă, dar și de puținii politicieni onești, integri, necorupți care-și permit să spună lucrurilor pe nume fără să le fie teamă că li se vor găsi și lor schelete în dulapuri la fel ca ale altor puternici politici ai zilei.

Un sistem care a ajuns să strige tot mai tare că îi este atacată independența și să reclame delictul de opinie și libertatea de exprimare!!!

Criticii frecvenți și din ce în ce mai mulți ai președintelui țării sunt diverși, pestriți și provin din diverse structuri ale statului, din diferite zone ale societăți, din unele grupări și găști ale unor penali, corupți, adversari, rinoceri care se simt atacați la ce au ei mai de preț și se tem că își pot pierde privilegiile și în același timp influența.

Unii critici, cei avizați, abilitați de unele competențe și cunoștințe, se exprimă în cunoștință de cauză, criticând și semnalând greșelile și politica președintelui Nicușor Dan, dar puțini dintre aceștia au soluții viabile la problemele semnalate și cu atât mai puțini sunt și în postura să poată lua sau influența decizii.

Alți critici vorbesc sau scriu ca să se afle în treabă, că vorba aia, tot românul este deștept și se crede buricul pământului!

Mai sunt unii critici, cei mai virali, vehemenți și criticii de serviciu care sunt tot timpul în priză: unii politici, alții corupți, penali, fac parte din tot felul de structuri, ”rinoceri” care au foarte mulți bani, putere, influență și chiar mașinării de presă proprie construite special să le servească interesele.

Aceștia se simt cei mai vizați de ”șahul” pregătit de șeful statului, anunțat că va începe după încheierea problemei nesfârșite a pensiilor și pensionarilor speciali.

Sistemul de justiție care nu este complet integru, necoruptibil cum vrea să pară acum, dar în care nu are cum să existe ”pădure fără uscături”, ca în orice domeniu de altfel!

Abia după începerea dezbaterii pe situația și starea justiției românești, adevărul despre această structură vitală a statului, adevăr văzut știut de toți cei care arată cu degetul problemele din sistem, dar nerecunoscute de membri acestuia, va începe să fie devoalat ca lumina zilei.

Problemele din justiție nu doar că trebuie identificate și dezbătute, dar mai presus de orice trebuie să fie rezolvate, lucru care va însemna un proces nesfârșit, extrem de greu, un război cu multe bătălii grele pe toate fronturile statului de drept.

Deocamdată, dezbaterile serioase, profesionale, responsabile încă nici nu au început, dar președintele țării Nicușor Dan, a anunțat public și a anunțat prioritatea de a pune pe tapet starea și mersul actual al justiției române.

Și, în același timp, ca un șahist care-și gândește dinainte mutările, i-a avertizat pe responsabilii din domeniu și societatea ce urmează.

Până atunci, rămâne de văzut cum vor primi și reacționa la mesajul președintelui țării cei care conduc acum sistemul și consideră că este atacată independența justiției!