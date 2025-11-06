Cine sunt cu adevărat marii favoriți la Primăria Capitalei? Sunt cine spun că sunt sau doar mint pentru voturi?

Pe 7 decembrie 2025 vor avea loc noi alegeri pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Într-un singur tur. Timpul este foarte scurt până la scrutin, iar candidații anunțați sunt deja în campanie electorală, ademenind bucureștenii cu sumedenie de promisiuni.

Înainte de a alege pe cineva, ar fi bine să ne amintim, să ne gândim cine au fost și ce au făcut primarii generali ai Capitalei aleși în ultimii 35 de ani.

Cât de buni, cât de cinstiți, ce au făcut, cât au furat, cine a fost penal, de la ce partid, cât de capabili și cât de buni administratori au fost aceștia pentru cel mai mare oraș din România?

Acum, candidații, edilii bucureșteni care se vor primar general al Capitalei nu sunt nici pe departe administratorii care se declară public, imaginea propagată electoral nu reflectă întocmai onestitatea, integritatea și performanțele cu care se laudă.

Nici transparența în privința cheltuirii banilor publici nu redă realitatea din spatele vorbelor propagandistice, iar cetățenii din sectoarele unde aceștia sunt actuali primari, Daniel Băluță, PSD, în sectorul 4, aflat la al treilea mandat și nici Ciprian Ciucu, PNL, de la sectorul 6, primar la al doilea mandat, știu foarte bine acest lucru.

Cei mai mulți bani par că s-au topit rapid și se cheltuiesc netransparent în ”marile investiții” ale ”marilor primari” de sectoare bucureștene.

În primele atacuri electorale între candidații considerați favoriți la câștigarea fotoliului de primar general al Capitalei, candidatul USR, Cătălin Drulă, cel cu ranga de la Ministerul Transporturilor, îl atacă pe primvicepreședintele PSD, Daniel Băluță, afirmând că imaginea bună se datorează rețelelor de partid și resurselor pe care acestea le aruncă pe piața publicității pentru propaganda electorală.

În replica, pesedistul considerat pe cai mari, declară cu emfază, că la el proporția reflectă ”99% este vorba despre administraţie şi rezultate, doar 1% politică.”

Acum, ca simpli consumatori de presă, vedem cu toții cum de-a lungul anilor de primărie, edilul de la S4 a plătit și plătește continuu publicitatea care-l face și mai mare edil decât este în realitate!

Pentru o informare corectă și transparență instituțională, pesedistul și primarul Băluță în același timp, ar trebui să facă publice sumele plătite pentru reclama de-a lungul anilor de administrație publică și, în același timp, instituțiile și canalele de presă unde a dat bani!

La fel și primarul penelist de la S6, Ciprian Ciucu, trebuie să facă publice sumele cheltuite pentru publicitate!

Revenind la marele favorit al sondajelor electorale de până acum, Daniel Băluță, mulți bucureșteni și alți români trecători prin sectorul 4 al Capitalei, îl laudă pe acesta pentru realizările de până acum, impresionați de aparenta modernitate, de curățenie, de investițiile și alte lucruri evidente în acest sector.

Este adevărat că, venind din alt sector, cum ar fi sectorul 5, 3, 2 sau 1, precum și de cum arată alte orașe și localități din țară, comparația este în favoarea edilului bucureștean de la sectorul 4.

Dar aparențele înșeală întotdeauna și duc la o imagine falsă pentru cei care nu cunosc realitatea dintr-un oraș sau altul.

Exemplu par să fie străzile și arterele care țin de sector, amenajate cu beton cât cuprinde, piloni, stâlpi de beton și fier, plantați, înfipți peste tot, de care cetățenii se lovesc la tot pasul, uneori și mașinile.

Aparent aceștia reglementează parcarea și circulația haotică din sector! În realitate, mulți cetățeni locuitori ai zonelor astfel modernizate îi consideră nu doar inutili, ci și periculoși!

Iar acești stâlpi sunt nenumărați, iar pentru fiecare dintre aceștia actualul edil al S4, Daniel Băluță ar trebui să explice onest, transparent, cetățenilor cărora le cere votul cât au costat și care este scopul și utilitatea acestora în sector.

La fel, nenumărați, ba chiar mai mulți decât pilonii stradali au fost copacii tăiați cu bună știință, în locul cărora au fost ”plantați” stâlpi și au apărut lanțuri al căror rol nu-l știe nimeni. La fel și barierele amplasate în unele parcări amenajate.

Într-o situație ipotetică de Doamne ferește, un cutremur, un incendiu sau alt eveniment nedorit, amenajările betonate, stâlpii, pilonii de beton și fier, lanțurile groase, barierele constituie obstacole serioase în fața mașinilor de intervenție de urgență, pompieri, ambulanțe, smurd.

O altă mare problemă cu care se confruntă bucureștenii, în special cei din sectoarele așa zis modernizate, care arată bine, sunt piețele agroalimentare, mai bine zis lipsa acestora.

De traficul infernal nu mai vorbim!

”Marii edili” de sectoare se laudă că au construit piețe moderne, impresionante, cu facilități pentru cetățeni și comercianți, dar acestea sunt un fel de piețe mamut, un fel de muzee, unde producătorii adevărați, fie țărani, fie firme, fermieri lipsesc masiv din peisaj.

Cât despre piețele volante care odată erau atracția cetățenilor bucureșteni, care cumpărau produse agroalimentare proaspete de la țăranii și micii producători din proximitatea Bucureștiului, acum acestea au fost lichidate definitiv.

Ce ne trebuie nouă produse alimentare proaspete, naturale c onest, transparent, nd nu mai avem loc de at onest, transparent, tea hiper și supermarketuri?

Dar acest aspect nu-i de interes pentru marii edili, preocupați masiv să de proiecte megalomanice, precum poduri, pasarele, mai nou metrou, ori investiții inutile în proiecte fără noimă, cum este construcția din stația de tramvai de la Eroii Revoluției!

O ”realizare„ costisitoare, atât prin cheltuielile construcției propriu zise, cât și prin publicitatea plătită de primăria S4, impresionantă pentru cine o vede prima data, dar sub care îi plouă, îi bate vântul, îi arde soarele în voie pe călătorii din stație, faraonica lucrare fiind impresionantă și neînțeleasă prin inutilitatea ei!

O altă investiție de importanță capitală pentru București, începută după bătălii grele de către Primăria S 4, este cea a refacerii planșeului de la Unirii, unde sumele alocate până în prezent s-au dovedit insuficiente, din moment ce constructorul amenință că va întrerupe lucrările din lipsă de finanțare!

După cum se vede, aparențele și imaginea propagandistică, afișată, plătită de candidații la fotoliul de primar general al Capitalei, așa zișii favoriți ai caselor de sondare a opiniei publice, nu reflectă realitatea din teren și cu atât mai puțin transparența cheltuirii judicioase a banilor publici.

Tocmai de aceea, în calitate de cetățeni cu drept de vot ai Capitalei, trebuie să vedem mai bine adevărul, realitatea înconjurătoare, să analizăm faptele și nu vorbele celor care ne cer cu ardoare votul, să le cerem să fie în permanență transparenți cu cheltuirea banilor publici, să nu ne mai mintă cu nerușinare în față, să-și asume responsabilitatea, să accepte greșelile pe care le fac și să plătească pentru ele, să nu fure și să fie deschiși la criticile îndreptățite și la dialog cu oamenii!

Sunt actualii candidați deschiși la problemele orașului și cetățenilor și au ei capacitatea administrativă să conducă Bucureștiul și să-l transforme cu adevărat într-o capitală modernă, europeană, demnă de secolul XXI?