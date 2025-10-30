Frica de moarte a rinocerilor

search
Rinocerizarea la fel ca și corupția endemică sunt printre cele mai mari vulnerabilități ale României. Este o realitate mai mult decât evidentă care ne afectează profund ca societate și țară. De peste 30 de ani. An de an, cele două cancere au crescut în voie fără a fi împiedicate de nimic.

colectiv jpg

Ambele sunt strâns legate și au aceleași consecințe grave, inclusiv pierderea vieților omenești.

Pe 30 octombrie 2025, se împlinesc 10 ani de la tragedia Colectiv, soldată cu 64 de morți, timp în care pentru autoritățile care trebuiau să facă lumina și să pedepsească vinovații parcă nu s-a întâmplat nimic. Mai mult, responsabilii de această tragedie nu doar că nu au fost trași la răspundere, sunt bine mersi, unii în funcții sus puse ale statului român, alții candidează pentru diferite dregătorii și o parte dintre ei chiar dacă nu mai sunt în lumina reflectoarelor puterii își văd liniștiți de afacerile și interesele lor.

Pare că nu s-a întâmplat nimic bine în cei 10 ani!

Dimpotrivă, au urmat și alte incendii, tragedii, nenorociri produse tot ca urmare a rinocerizării și corupției, cele două fenomene care cresc necontenit în țara noastră.

În cei 10 ani ”Măcar am devenit conștienți de țara în care trăim! Ceea ce înainte nu prea era valabil!”- este concluzia tristă a unui supraviețuitor a cărei soră a pierit la Colectiv.

Acum, avem alți rinoceri noi și alți corupți la butoanele puterii politice, emanați ai partidelor care conduc de zeci de ani România.

La fel de ticăloși, la fel de aroganți și plini de ei, cu aceeași mentalitate de moșieri peste o țară pe care o jefuiesc continuu și peste cetățenii pe care-i tratează ca pe turmele de oi pe care le mână cu bățul manipulării și pe care doar îi cheamă să-i voteze și îi mulg de bani.

Cu toate acestea, în răstimpul ultimului deceniu mulți cetățeni români onești, integri, educați, inteligenți s-au pus de-a curmezișul rinocerizării cu riscul de a fi călcați în picioare de rinocerii zilei.

Astfel a fost posibil ca puțini dintre ei să poată fi aleși la urne în detrimentul emanaților și corupților, aducând o rază de speranță pentru oamenii de bună credință și pentru țară.

Dar bătălia este grea și inegală între aleșii care doresc să facă ceva pozitiv pentru această țară și aleșii care sunt angajați doar să o jefuiască și să-și perpetueze influența și puterea!

Războiul este de durată și poate fi câștigat de partea oamenilor buni doar cu implicarea a tot mai mulți cetățeni onești, care să se opună rinocerizării și corupției în același timp cu realizarea de lucruri pozitive pentru români și România.

Rinocerii pot fi învinși așa cum poate fi învinsă și corupția, dar ne trebuie voință, implicare, educație, justiție…

De oamenii buni și implicați le este cel mai mult frică rinocerilor și corupților.

Un recent exemplu este atacul celui mai puternic rinocer aflat la butoanele puterii politice față de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, o femeie puternică ce a pus umărul serios și s-a bătut ani la rând cu rinocerii, reușind să facă împreună cu societatea civilă un spital pentru copii.

”Dăruiește viață” este o realitate care chiar face bine, în timp ce rinocerizarea este clar un fenomen toxic.

Numirea unui om bun, onest, integru în funcția de vicepremier a stârnit panică printre rinocerii aflați la guvernare.

Astfel se explică atacul la vedere, public al marelui rinocer roșu la butoane.

Doar că după acest atac mizerabil, rinocerul grindă va ajunge în câteva luni pe urmele marilor predecesori: năstase, geoană, dragnea și ceilalți rinoceri roșii care credeau că au luat România pe persoană fizică!

Unii dintre cei care-i vor da șuturi spre tomberon sunt chiar unii din marele partid roșu, cei care-i vânează locul și pozițiile sus!

Realitatea de astăzi din România ne arată o rinocerizare masivă în toate instituțiile importante ale statului, o confruntare inegală între cei care controlează puterea politică de zeci de ani și cei care își doresc o Românie curată, educată, dezvoltată în care banii publici să nu mai fie împărțiți la masa rinocerilor de la butoane!

Chiar dacă avem un stat rinocerizat în toate instituțiile sale, faptul că apar și oameni buni, oameni integri, oameni inteligenți capabili să lupte tot mai eficient contra rinocerizării îi sperie grozav pe rinoceri!

Îi înspăimântă că își pot pierde puterea, influența și privilegiile, dar și că ar putea răspunde pentru faptele lor ilegale!

