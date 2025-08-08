search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

România învrăjbită!

0
0
Publicat:

Ca tânăr implicat în politică, am crescut auzind povești despre trecutul României, despre revoluții, tranziții și lideri care ne-au modelat istoria.

FOTO Inquam/George Calin
FOTO Inquam/George Calin

Nu am trăit acele vremuri tulburi, dar am citit, m-am documentat din surse variate și am încercat să înțeleg contextul istoric cu un filtru propriu – inevitabil subiectiv. Deși încă nu s-au încheiat funeraliile pentru Ion Iliescu, primul președinte ales democratic al României post-decembriste, simt nevoia să scriu aceste rânduri. Nu pentru a-l idealiza – căci nimeni nu e perfect –, ci pentru a vorbi despre ceva mai profund: lipsa de înțelepciune politică, lipsa respectului față de instituția prezidențială și ura care pare să se generalizeze în societatea noastră.

Moartea lui Ion Iliescu a stârnit reacții care spun multe despre noi ca națiune. În timp ce unii au transmis mesaje de condoleanțe sincere, recunoscând rolul său, alții – lideri politici din anumite formațiuni care se autoproclamă „salvatoare” și care promovează o retorică a „purificării”, dar și o parte a presei care pare să vâneze doar senzaționalul – au ales calea răutății și a batjocurii. Am văzut comentarii ironice, glume de prost gust și chiar refuzuri de a participa la funeraliile de stat. Oare asta este clasa politică de care avem nevoie în 2025? Sau e doar o manifestare a urii care ne macină de ani buni, transformând orice eveniment într-o ocazie de dezbinare?

Nu neg că Ion Iliescu a avut un parcurs controversat. Mineriadele rămân o pată în istoria noastră recentă, cu întrebări legitime despre responsabilități și decizii care au dus la violențe și suferințe. Dar să reducem totul la asta înseamnă să ignorăm contextul mai larg și contribuțiile care au ținut România pe un drum spre stabilitate și integrare europeană. Să ne amintim: în anii ’90, țara noastră era fragilă, cu tensiuni etnice care amenințau unitatea națională. Existau voci care agitau spiritele, promovând separatismul sau autonomii extreme. Iliescu a reușit să navigheze pe aceste ape tulburi, menținând integritatea teritorială prin dialog și compromisuri, evitând un scenariu similar cu cel din Iugoslavia vecină, unde diviziunile au dus la războaie sângeroase. A fost perfect? Nu. Dar a ținut țara întreagă, permițând generațiilor viitoare să construiască pe o fundație unită.

Mai mult, el a fost artizanul primului consens național major post-1989: Acordul de la Snagov din 1995. Acel document, semnat de toate partidele politice relevante, a stabilit obiective clare pentru aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Fără acel acord, drumul nostru spre Occident ar fi fost mult mai sinuos. Iliescu a sprijinit și accelerat aceste procese, negociind și pregătind terenul pentru integrarea din 2004 (NATO) și 2007 (UE). Astăzi, când beneficiem de securitatea aliaților și fonduri europene, uităm prea ușor că aceste realizări au rădăcini în deciziile din anii ’90. A fost Iliescu liderul necesar pentru momentul 1990? Cel mai probabil, da. Românii abia ieșeau dintr-un regim totalitar, iar tranziția nu e niciodată ușoară sau scurtă. Merita țara un președinte diferit? Poate, dar asta intră în realmul ipotezelor și scenariilor alternative care nu schimbă realitatea.

Respectul față de instituția prezidențială nu ține doar de persoana în cauză, ci de simbolism și de lecțiile istoriei. Iliescu a fost primul președinte ales democratic, cu milioane de voturi în spate, reprezentând voința populară într-un moment de răscruce. Să-l tratăm cu dispreț înseamnă să desconsiderăm propria noastră istorie, inclusiv greșelile din care ar trebui să învățăm. Ca Șef al Cancelariei Prim-Ministrului, am coordonat redactarea primei proceduri privind funeraliile de stat. Cred că e normal să avem astfel de forme de respect instituțional – nu pentru un om, ci pentru cei care au condus țara spre un viitor mai european și democratic, fiecare după puteri și cunoștințe.

Din păcate, asta reflectă o societate tot mai divizată, unde ura pare să devină normă. Suntem împărțiți în tabere: săraci contra bogați, angajați la stat versus cei din privat, majoritari împotriva minorităților de orice fel, o doctrină contra alteia. Aud des replici ironice: „Ah, ești prea tânăr, n-ai trăit perioada aia!” Corect, n-am trăit-o, dar am citit cărți, documente, interviuri din surse diverse – de la istorici de stânga la cei de dreapta, de la presa locală la cea internațională. Am văzut cum România a progresat economic, cum PIB-ul a crescut de la un nivel modest în ’90 la unul care ne plasează în clubul țărilor medii europene, cum poziția noastră internațională s-a consolidat. Dar oare dezbinarea și frustrările personale ale unor politicieni sunt utile României?

Lucrurile au fost complicate în istoria oricărei țări, dar unirea în jurul unor idealuri comune, respectul față de lideri și lecțiile trecutului ne-au făcut mai puternici. Istoria îl va judeca pe Iliescu fără ură și părtinire, peste zeci de ani sau peste un secol, luând în calcul întregul context. Dar cum va arăta viitorul României în următorii ani? Va prevala ura și dezbinarea, sau vom găsi speranța pentru un bine comun? Eu, ca tânăr implicat în politică, aleg să cred în a doua variantă. Să învățăm din greșeli, să respectăm simbolurile și să construim împreună – altfel, riscăm să ne pierdem în propriile umbre. Poate că, ironic, tocmai cei care strigă cel mai tare împotriva trecutului sunt cei care repetă greșelile lui, promovând o diviziune care ne slăbește pe toți.

Opinii

Mai multe de la Alexandru Mihai GHIGIU

Educația „salvează” deficitul bugetar!
Opinii
Administrația românească are nevoie de reforme!
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
BANC | Bulă, Dunărea și Mississippi
gandul.ro
image
Lucrări pentru siguranța traficului în intersecțiile aglomerate din București. Unde se desfășoară reparațiile
mediafax.ro
image
Cu cât au crescut cheltuielile lunare ale unei familii, la o săptămână de la majorarea TVA. Scumpiri majore
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
A dispărut în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de abia acum autoritățile au găsit prima pistă. Cazul pescarului care a generat mari controverse
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Anunț uluitor! Sunt vizați toți românii care vor să cumpere un apartament
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?