Am citit și eu, zilele acestea, raportul despre competitivitatea României realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, cu o prefață semnată de Enrico Letta, fost premier italian și unul dintre cei mai importanți promotori ai reformelor economice europene. Și vreau să încep cu două cifre care, puse una lângă cealaltă, spun enorm despre România de astăzi.

Portul Constanta Foto: Adevarul

În anul 2000, PIB-ul nostru pe locuitor, calculat la puterea de cumpărare, reprezenta aproximativ 26% din media Uniunii Europene. În 2025 ajunsese la 78%. O recuperare extraordinară, realizată într-o singură generație!

Dar iată și cealaltă cifră. În clasamentul mondial al competitivității din 2026, România se află pe locul 61 din 70 de economii analizate. Am coborât douăsprezece poziții.

Cum se explică această diferență uriașă dintre progresul economic al României și capacitatea ei de a concura cu alte economii?

Eu cred că această dublă realitate reprezintă una dintre marile probleme politice ale țării noastre. Și spun politice, pentru că răspunsul ține foarte mult de calitatea guvernării, de instituțiile pe care le-am construit și de curajul de a lua decizii.

Mai întâi, să recunoaștem succesul. România de astăzi este incomparabil mai prosperă decât România anului 2000. Investițiile străine, accesul la piața europeană, fondurile UE, dezvoltarea industriei și a sectorului IT au schimbat profund țara. Iar cine mai susține că apartenența la Uniunea Europeană nu ne-a adus beneficii ar face bine să privească, măcar, aceste cifre!..

Dar există și o problemă pe care raportul o formulează foarte clar. Modelul economic care ne-a ajutat să recuperăm decalajele începe să își atingă limitele. România a atras investiții inclusiv datorită costurilor reduse cu forța de muncă. Am intrat în lanțurile europene de producție și am câștigat enorm din această integrare. Numai că salariile au crescut, competiția globală s-a schimbat, iar tehnologia transformă industrii întregi. Următoarea etapă va fi mult mai dificilă. Va trebui să producem mai multă valoare, să dezvoltăm cercetarea, să avem companii românești capabile să inoveze și să concureze pe piețe internaționale. Și atunci, întrebarea care mă preocupă cel mai mult este: cât de pregătit este statul român să susțină această transformare?

Am să vă spun de ce insist asupra acestui lucru.

Când am scris cartea „SOCIETATE VIE – România 2035. Ordine în țară, ordine în stat”, am încercat să răspund unei întrebări care mă preocupă de foarte multă vreme, inclusiv din perioada în care eram primar al Aradului. Ce am putea construi în România în zece ani dacă am învăța să stabilim priorități, să NE respectăm termenele și să NE ducem proiectele până la capăt, indiferent de schimbările politice? Am abordat această problemă din perspectiva experienței administrative și politice. Am urmărit modele europene care au funcționat și am încercat să înțeleg ce putem aplica, nu copia, în România.

Acum, raportul Institutului Jacques Delors, bazat pe mai mult de 200 de studii și zeci de interviuri cu experți, ajunge la un diagnostic care merită toată atenția. Felul în care funcționează administrația românească reprezintă unul dintre obstacolele majore în calea dezvoltării noastre economice.

Și raportul oferă câteva exemple care ar trebui să îi pună serios pe gânduri pe cei care conduc instituțiile statului.

Se schimbă un guvern și se schimbă o mare parte a conducerii instituțiilor. Uneori, miniștrii nou-veniți nu primesc nici măcar documente corespunzătoare de predare a activității. Proiectele sunt reevaluate, deciziile sunt amânate, funcționarii așteaptă să vadă cine rămâne și cine pleacă. Iar noul ministru începe, de multe ori, să facă ceea ce făcuse și predecesorul său. O nouă strategie! Până când?

Știu foarte bine ce înseamnă aceste lucruri. Am condus administrația unui municipiu timp de patru mandate și am văzut cât de mult contează continuitatea, competența oamenilor și capacitatea de a lua decizii. Un proiect important poate avea nevoie de ani de pregătire, de finanțare, de avize, de contracte și de lucrări. Dacă fiecare schimbare politică îl trimite înapoi la început, cine plătește timpul pierdut? Cetățeanul. Și economia locală.

Raportul mai semnalează o problemă foarte serioasă, legată de controlul administrativ. Autorii observă că instituțiile de audit sunt adesea preocupate mai mult de respectarea formală a procedurilor decât de rezultatele investițiilor publice. Iar teama de controale și de posibile sancțiuni îi poate transforma pe funcționari în oameni care preferă să nu decidă. Bun. Și atunci cine mai construiește?

Evident că banul public trebuie controlat riguros. Corupția și risipa trebuie sancționate. Dar avem nevoie și de instituții capabile să măsoare dacă o investiție funcționează, dacă produce rezultatul promis, dacă oamenii beneficiază efectiv de ea.

Pentru mine, acesta este sensul expresiei „ordine în stat”, pe care am folosit-o și în titlul cărții mele. Înseamnă reguli clare, responsabilitate, competență și proiecte finalizate. Înseamnă ca administrația să lucreze pentru cetățean și pentru dezvoltarea comunității.

Și tocmai de aceea am susținut reformele inițiate de Ilie Bolojan în perioada în care a fost prim-ministru.

Știu că au existat măsuri dificile. Știu că ajustările bugetare au însemnat sacrificii pentru foarte mulți români, inclusiv pentru oameni care nu au nicio vină pentru dezechilibrele acumulate în finanțele publice. Dar alternativa de a continua cu deficite uriașe, cu cheltuieli nejustificate și cu instituții care funcționează după reguli vechi nu putea fi o soluție serioasă. Bolojan a încercat să introducă o disciplină a cheltuielilor publice și să reformeze administrația, inclusiv prin evaluarea personalului, reducerea risipei, reorganizare și măsuri de descentralizare.

Au fost decizii cu un cost politic evident, iar pe 5 mai, PSD și AUR au reușit să îi demită guvernul prin moțiune de cenzură.

Da, într-o democrație, Parlamentul poate demite un guvern. Dar ar fi bine să discutăm și despre consecințele acestor decizii. Pentru că deficitul bugetar nu dispare odată cu premierul, problemele administrației rămân, iar reformele amânate astăzi vor trebui făcute, aproape sigur, în condiții mai dificile mâine.

Și mi se pare aproape ironic că, la numai câteva luni după acea criză politică, avem un raport european de asemenea amploare care ne explică, cu date și argumente, cât de importante sunt tocmai continuitatea reformelor, stabilitatea instituțiilor și disciplina administrativă. Autorii propun chiar construirea unei înțelegeri politice ample pentru reformă și inovare, capabilă să funcționeze dincolo de ciclurile electorale.

Sunt de acord cu această direcție. Dar o asemenea înțelegere trebuie să aibă conținut și consecințe. Cine își asumă o reformă trebuie să fie dispus să suporte și costul ei politic. Iar cine se angajează să respecte o strategie națională trebuie să explice foarte serios de ce o abandonează la prima dificultate.

Asta este, de fapt, dilema noastră. Avem suficientă inteligență pentru a produce strategii. Avem experți, antreprenori extraordinari, universități și oameni care reușesc în cele mai competitive economii ale lumii. Dar transformarea acestui potențial în rezultate depinde enorm de felul în care funcționează instituțiile.

Și mai există un aspect al raportului care mă interesează direct în activitatea mea din Parlamentul European. Autorii arată că România trebuie să participe mult mai activ la definirea politicilor economice europene și la negocierile pentru viitorul buget al Uniunii. Iar aici mă gândesc în primul rând la infrastructură, transporturi și energie.

Vă dau un exemplu. Portul Constanța, Dunărea și legăturile de transport spre Europa Centrală, Ucraina și Republica Moldova pot avea un rol economic și strategic extraordinar. Dar acest potențial trebuie transformat în proiecte concrete, finanțate și executate. O companie care pierde timp și bani din cauza infrastructurii pierde competitivitate, indiferent cât de bine își organizează producția. De aceea, în Comisia pentru Transporturi și Turism a Parlamentului European, am susținut investițiile în rețelele europene de transport și în mobilitatea militară. Iar în negocierile pentru viitorul buget UE, România trebuie să își apere aceste priorități cu argumente economice și strategice foarte clare.

Raportul Institutului Jacques Delors vorbește inclusiv despre posibilitatea ca România să devină, până în 2035, o putere economică regională importantă în sud-estul Europei. Este o ambiție pe care o împărtășesc. Dar vă propun să privim și calendarul.

Suntem la sfârșitul anului 2026. Raportul recomandă adoptarea unor decizii importante până la sfârșitul lui 2027. Așadar, primul examen pentru România 2035 începe anul viitor! Vom avea de luat decizii privind investițiile, funcționarea administrației, finanțele publice și folosirea viitoarelor fonduri europene. Unele vor fi dificile. Altele vor deranja interese foarte bine instalate. Și sunt convins că vom auzi din nou explicații despre motivele pentru care o reformă trebuie amânată.

Eu însă cred că România a pierdut deja prea mult timp din cauza acestor amânări. Am avut o generație în care am reușit să recuperăm enorm din decalajul economic față de Europa. Este una dintre marile realizări ale României democratice și ale integrării noastre europene. Dar următorii zece ani vor cere mai mult de la cei care conduc această țară.

Când am ales anul 2035 ca orizont al cărții mele, m-am gândit la ceea ce putem realiza într-un interval suficient de lung pentru proiecte mari și suficient de apropiat pentru a putea cere socoteală celor care iau deciziile de astăzi. Iar după lectura acestui raport, sunt și mai convins de un lucru.

România are resurse, oameni capabili și o poziție care îi oferă oportunități extraordinare. Am demonstrat deja cât de mult putem progresa. Acum trebuie să demonstrăm că suntem capabili să ducem acest progres mai departe, cu instituții care funcționează și cu decizii care rezistă schimbărilor politice.

Pentru că 2035 va veni, indiferent câte guverne vom schimba până atunci. Și eu aș vrea ca, atunci când va veni, să putem arăta ce am construit. Nu să explicăm iarăși de ce n-am avut timp.