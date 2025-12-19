Protest la Kogălniceanu împotriva bazelor militare internaționale

Astăzi, 18 decembrie 2025, membri ai capitolului românesc al organizației pacifiste internaționale World BEYOND War a organizat un protest la Kogălniceanu, localitatea care adăpostește o importantă bază militară NATO.

Cu acest prilej activiștii pacifiști au lansat următorul manifest:

MANIFEST

Pentru închiderea bazelor militare străine

Noi, cetățeni ai României, chemăm la sfârșitul militarizării teritoriilor străine.

Credem că securitatea nu poate fi garantată prin înarmare, baze militare străine sau prin prezența trupelor unor puteri pe teritoriul altor state. Apărăm o viziune de pace reală, în care resursele sunt dedicate protecției vieții, nu perpetuării conflictelor și tensiunilor.

1. Bazele militare străine, ce sunt și de ce trebuie închise

Baza militară străină este un centru de putere militară, construit și operat de o țară în afara granițelor sale, adesea fără consimțământul democratic veritabil al populației locale. În prezent există peste o mie de astfel de baze răspândite în întreaga lume, marea majoritate fiind ale Statelor Unite, dar și ale altor state aliate — toate acestea într-o lume care aspiră la pace și cooperare, nu la dominație și confruntare. SURSA: worldbeyondwar.org

2. Bazele militare străine subminează suveranitatea și democrația

Bazele militare străine pun sub semnul întrebării suveranitatea națională a țărilor gazdă și limitează capacitatea populației de a decide soarta propriului teritoriu.

Deciziile de instalare și menținere a bazelor sunt de cele mai multe ori luate de elite politice sau militare fără consultarea oamenilor afectați.

3. Prezența bazelor crește riscul conflictelor militare

Bazele militare nu protejează neapărat populațiile locale; ele pot transforma țările gazdă în ținte strategice în caz de război sau escaladare a tensiunilor.

Prezența acestora perpetuează o logică de confruntare și descurajare, făcând dialogul diplomatic mai dificil.

4. Impact negativ asupra comunitatilor locale

Menținerea bazelor militare consumă resurse uriașe, bani care ar putea fi investiți în sănătate, educație, infrastructură și protecție socială.

In ciuda unor oportunitati economice oferite de prezenta trupelor straine, comunitățile din jurul bazelor suferă adesea consecințe sociale — de la segregarea resurselor la tensiuni culturale și conflicte între personalul militar și populația civilă.

5. Impact negativ asupra mediului

Bazele militare sunt asociate cu poluare severă a solului și apei, inclusiv contaminări cu substanțe persistente și toxice.

Impactul climatic al operațiunilor militare și al infrastructurii asociate agravează criza de mediu globală.

România — un spațiu de pace, nu un teatru de război

România găzduiește elemente ale infrastructurii militare internaționale și rotații de trupe străine în cadrul unor alianțe militare NATO. În numele securității, clasa politică promovează prezența militară străină ca instrument de descurajare. Dar adevărata securitate nu vine din armament sau baze, ci din cooperare, dezvoltare socială și respect reciproc între națiuni. De aceea, cerem un angajament clar pentru:

1. Demilitarizare și reducerea treptată a prezenței bazelor militare străine în România.

2. Consultare democratică reală în privința acordurilor militare care afectează suveranitatea națională și viețile cetatenilor României.

3. Redirecționarea resurselor militare către investiții în educație, sănătate și protecția mediului.

4. Diplomație și securitate comună, bazate pe dialog, cooperare și respectarea dreptului internațional, conform bunelor practici ale OSCE si ONU.

De ce acum?

Suntem martorii unei lumi în care instituțiile tradiționale de securitate promovează escaladarea militară ca răspuns la crize. Noi credem altceva: pacea nu este doar absența războiului, ci realizarea unei arhitecturi de securitate incluzive, astfel încât conflictele să fie prevenite prin înțelegere și cooperare, nu prin forță și baze militare.

Mihail Kogălniceanu, jud. Constanta, 18 decembrie 2025

World beyond War - Chapter Romania - Pentru o lume dincolo de războaie!

Articol publicat inițial aici: https://baricadaromania.substack.com/p/protest-la-baza-militara-kogalniceanu