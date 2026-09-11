 Oare partidele politice din România vor urma și folosi exemplul lui Trump, promițând și 5000 RON pentru fiecare alegător în caz că? | adevarul.ro
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Oare partidele politice din România vor urma și folosi exemplul lui Trump, promițând și 5000 RON pentru fiecare alegător în caz că?

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Este o chestiune care trebuie luată foarte în serios și chiar mă aștept, mai ales în actualele condiții de pe scena noastră politică, să fie imediat relansată tema adusă acum în actualitatea americană și internațională de Președintele SUA care a promis TUTUROR cetățenilor americani suma de 5000 $ (l-a numit „dividendul Trump”) cu o singură condiție: republicanii să câștige Camera Reprezentanților și Senatul. 

FOTO AI jpg
Foto: AI

E corect? E legal? Nu înseamnă asta mită electorală, atât prin prisma legislației americane cât și a cele europene? 

Atenție, nu vă grăbiți cu răspunsul și nu luați bunul simț drept referință juridică obligatorie, asta ca să vă scutiți de o dezamăgire și o deziluzie. 

Asta deoarece, conform opiniilor majorității specialiștilor în materie, promisiunea făcută de Trump, în termenii legilor americane, este considerată drept o promisiune electorală legală. Sigur, au apărut imediat acuzații în care se vorbește despre o încercare de cumpărare de voturi, făcând referire la legile federale care interzic oferirea de bani în schimbul unui vot în favoarea unei persoane. Numai că, dacă ați observat – și acesta este un model care i-ar putea inspira și pe europeni – Trump promite suma respectivă tuturor cetățenilor, indiferent de apartenență politică și fără a cere măcar dovada că au votat sau precizarea numelui candidatului în favoarea căruia s-au exprimat.

 S-ar putea ca totul să fie asimilat unei propuneri de politică macroeconomică colectivă (cum ar fi scăderea nivelului impozitării) și s-ar putea invoca un precedent în care s-a u promis transferuri de bani de către democrați în alegerile senatoriale din Georgia în perioada pandemiei Covid-19.

În ce privește Uniunea Europeană, ce avem drept cadru juridic aplicabil și în România este Directiva Europeană de luptă împotriva corupției https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/04/21/council-adopts-new-eu-wide-law-to-combat-corruption/ dar problema care apare este că, în afara alegerilor europene, UE nu intervine direct asupra a ceea ce pot fi infracțiunile electorale în Statele Membre, competențele în acest sens aparținând judecătorilor naționali, conform ordinii constituționale existente.

Discuția care a apărut acum este însă extrem d interesantă tocmai pentru că, iată, pentru cei care eventual își pot permite, acest tip de promisiune generică făcută de Trump, chiar dacă nu a precizat sursele de finanțare pentru totalul sumei respective (cu aproximație, 1,3 trilioane $), apare pe piața electorală un tip de promisiune generică ce pare perfect acceptabilă în contextul legislațiilor existente. Este evident cu totul altceva decât distribuirea de cecuri personale înainte de vot (așa numita Metodă Elon Musk), ilegală deoarece este considerată o manevră care duce la vicierea scrutinului sau folosirea banului public în campanie pentru a oferi bani, deturnare de fonduri publice evidentă. Nimic din toate astea în ce propune Trump și este de văzut dacă în campaniile din Europa, acum că au fost ridicate atât de sus mizele jocurilor, vom avea și partide care vor face exact asta, punând astfel extrem, extrem de sus barierele promisiunilor electorale.

Legal? Juridic, răspunsul este că da. 

Moral? Va fi nimic altceva decât o politizare suplimentară a crizei economice care a atins în primul rând clasele cele mai vulnerabile pentru care, dacă am, auzit bine, laboratoarele politice prepară deja meniuri apetisante.

Promisiunile vor fi mărețe, cu atât mai atractive cu cât vor viza, posibil, nu neapărat promisiuni de bani (cu toate că aici efectul e garantat) ci rezolvarea câtorva dintre multiplele crize care ne înconjoară. Totul este să existe promisiune, exact așa cum a procedat acum Trump vorbind  în fața ziariștilor (din nou) despre încheierea războiului a doua zi după alegeri sau despre viitoare scădere absolut certă a prețului la carburant care, miercuri, au cunoscut cea mai mare creștere cotidiană...Nu contează dacă cineva își mai amintește de promisiunea similară făcută de Trump care anunțase că va plăti americanilor un cec de 2000$ din dividendele generate de politica de impunere de noi tarife, eligibil fiind cetățenii cu venituri mici și mijlocii, excluzând bogații. Dar, dacă nu s-a dat nimic atunci, acum bariera speranțelor e ridicată și mai mult, căci promisiunile politicieni n-au costat și nu vor costa niciodată nimic.

Să vedem cine a învățat ceva. Mizez pe faptul că nimeni n-a învățat nimic.

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