Nivelul scăzut al Dunării nu este doar o problemă pentru navigație. Atunci când barjele nu mai pot transporta cantitățile obișnuite de marfă sau sunt nevoite să își întrerupă deplasarea, efectele se resimt în activitatea companiilor, în costurile de transport și în respectarea termenelor de livrare.

Foto: Primăria Zimnicea. Facebook

Transportul pe Dunăre este important pentru comerțul cu cereale, produse petroliere și alte mărfuri transportate în cantități mari. În condiții normale, acesta permite deplasarea unor volume considerabile la costuri relativ reduse. Când nivelul apei scade însă semnificativ, capacitatea de încărcare a barjelor se reduce. Aceeași cantitate de marfă poate necesita mai multe nave sau mai multe curse, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare și întârzieri.

Uneori, companiile trebuie să găsească rute alternative sau să apeleze la transportul rutier ori feroviar, soluții care pot fi mai costisitoare. Iar consecințele nu se opresc la transportatori: exportatorii, comercianții și producătorii care depind de livrarea mărfurilor pot suferi, la rândul lor, pierderi.

Consecințe juridice și comerciale

Din perspectivă juridică, una dintre cele mai importante întrebări este cine trebuie să suporte cheltuielile generate de restricțiile de navigație.

Răspunsul nu este același în toate situațiile, ci depinde de contractul încheiat între părți, de regulile aplicabile transportului și de împrejurările concrete în care au apărut dificultățile.

În anumite condiții, legislația română permite transportatorului să modifice traseul, să solicite instrucțiuni de la expeditor sau să ia măsuri pentru depozitarea mărfurilor atunci când transportul nu poate continua. Regulile internaționale aplicabile transportului fluvial prevăd și posibilitatea transferării mărfurilor pe alte nave, inclusiv în situații generate de nivelul scăzut al apei.

Aceste mecanisme urmăresc gestionarea dificultăților, dar nu înseamnă că toate costurile suplimentare sunt suportate automat de una dintre părți.

În funcție de împrejurările concrete, pot deveni relevante și cauzele de exonerare de răspundere a transportatorului, precum și mecanismul impreviziunii, atunci când schimbarea excepțională a condițiilor face executarea obligațiilor contractuale excesiv de costisitoare. Aplicarea acestor mecanisme depinde însă de condițiile prevăzute de lege și de riscurile asumate de părți prin contract.

Nivel scăzut - eveniment de forță majoră?

Un nivel scăzut al Dunării nu echivalează automat cu calificarea evenimentului drept caz de forță majoră și, mai departe, cu exonerarea de răspundere a transportatorului pentru întârzierea livrării.

În practica soluționării litigiilor, sunt analizate chestiuni precum dacă situația putea fi anticipată, dacă dificultăți similare de navigație erau cunoscute din anii anteriori sau dacă transportatorul ar fi putut lua măsuri rezonabile pentru a evita sau limita consecințele, precum reducerea încărcăturii, utilizarea unor barje suplimentare și identificarea unor alternative de transport.

Cu alte cuvinte, existența unui fenomen natural nu este suficientă, prin ea însăși, pentru a înlătura răspunderea contractuală, ci este necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Când întârzierile ajung să genereze litigii

Atunci când restricțiile de navigație provoacă întârzieri și pierderi financiare, modul în care companiile gestionează situațiile apărute poate influența decisiv soluționarea unui eventual litigiu.

Într-o dispută, documentele de transport, notificările autorităților de navigație, datele privind nivelul apei, corespondența dintre companii, precum și respectarea mecanismelor pentru notificarea întârzierilor și formularea pretențiilor pot deveni esențiale.

În funcție de contract și de regulile aplicabile, disputele pot ajunge în fața instanțelor judecătorești sau pot fi soluționate prin arbitraj.

Astfel de dispute ilustrează și o tendință mai amplă: hiperspecializarea litigiilor și arbitrajelor, pe fondul căreia se conturează domenii de practică tot mai specializate.

Într-un domeniu în care condițiile naturale pot afecta direct executarea contractelor, diferența dintre o perturbare gestionabilă și un litigiu complex depinde nu doar de capacitatea companiilor de a anticipa riscurile, ci și de modul în care reacționează atunci când acestea se materializează.