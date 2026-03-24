Din practica marilor proiecte de construcții: tendințe în gestionarea disputelor

Într-un sector marcat de proiecte complexe, termene stricte și bugete sensibile, modul de gestionare și prevenire a disputelor în contractele de construcții poate face diferența între un proiect profitabil și unul marcat de pierderi.

Din disputele gestionate de marii actori din industria construcțiilor din România se conturează o serie de tendințe relevante pentru întregul sector privind alegerea mecanismului adecvat de soluționare a litigiilor, pregătirea strategică a acestora ori utilizarea instrumentelor juridice eficiente pentru protejarea intereselor financiare, precum litigiile desfășurate „cu banii la creditor”.

Litigiu în instanță sau arbitraj?

Una dintre temele recurente în analiza disputelor din sectorul construcțiilor o reprezintă alegerea mecanismului adecvat de soluționare: instanță sau arbitraj.

Decizia implică evaluarea atentă a unor criterii esențiale, precum durata și costurile procedurilor, confidențialitatea, modul de administrare a probelor tehnice sau executorialitatea hotărârilor.

În practica marilor companii, arbitrajul este adesea preferat pentru flexibilitate și eficiență. Cu toate acestea, alegerea mecanismului potrivit nu este una standard, ci depinde de particularitățile fiecărui proiect, de structura contractuală și de impactul pe care această decizie îl poate avea asupra poziției financiare și operaționale a companiei.

Litigii ”cu banii la creditor”

Scrisoarea de garanție bancară (SGB) reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente juridice pentru asigurarea respectării obligațiilor contractuale și protecția partenerilor de afaceri.

O tendință tot mai prezentă în practica disputelor de construcții în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale este executarea SGB și desfășurarea litigiului cu banii la creditor.

Pentru companiile mari din sectorul construcțiilor și nu numai, această abordare reprezintă o metodă eficientă de protecție a cash-flow-ului și de asigurare a continuității proiectelor, reducând semnificativ riscurile financiare asociate neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

Pregătirea eficientă a litigiilor

Chiar și în prezența unor mecanisme preventive solide, disputele în proiectele de construcții nu reprezintă excepții, ci o realitate a industriei.

În acest context, marii actori pun accent pe stabilirea timpurie a strategiei procesuale. Aceasta presupune colectarea și organizarea probelor, realizarea unui veritabil „audit” al executării contractului și evaluarea riguroasă a riscurilor financiare și juridice.

O astfel de abordare permite nu doar gestionarea eficientă a litigiului, ci și consolidarea poziției contractuale încă din fazele incipiente ale disputei, fiind un element central în managementul strategic al proiectelor de construcții.

Concluzii

Disputele în proiectele de construcții nu reprezintă situații excepționale, ci elemente inerente unui sector complex și dinamic. Diferența este dată de modul în care acestea sunt anticipate, pregătite și gestionate strategic.

Cunoașterea tendințelor și a instrumentelor utilizate de liderii din industrie oferă un avantaj, iar subiecte precum alegerea între arbitraj și instanță, utilizarea garanțiilor bancare sau pregătirea timpurie a litigiilor devin repere esențiale pentru orice companie care își dorește să rămână relevantă și competitivă.