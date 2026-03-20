Dispute în contractele de construcții din România: cauze frecvente și cum pot fi prevenite

În contextul economic actual, marcat de instabilitate fiscală, reașezări de finanțare și presiune crescândă asupra costurilor, se poate preconiza o creștere a numărului de litigii în proiectele de construcții din România.

Contractele de construcții sunt, prin natura lor, instrumente juridice complexe, adesea asociate cu presiuni generate de procese complexe de coordonare, termene și bugete stricte. Chiar și proiectele atent planificate pot da naștere unor dispute care, dacă nu sunt gestionate corect, pot degenera în litigii costisitoare.

Cele mai frecvente cauze ale disputelor în contractele de construcții

Disputele în contractele de construcții nu sunt excepții, ci rezultatul unor situații recurente, printre cele mai frecvente cauze evidențiindu-se:

  • Întârzieri în execuție și neclarități privind regimul termenelor – lipsa unor mecanisme clare privind prelungirea duratei de execuție sau privind alocarea responsabilității pentru întârzieri pot genera interpretări divergente. De asemenea, o problemă frecventă este modul de reglementare al termenelor intermediare, care adesea este neclar sau insuficient detaliat;  
  • Depășiri de buget și variații de costuri – neclaritățile privind structura și componența prețului, procedurile de modificare contractuală, alocarea riscurilor și mecanismele de revendicare a costurilor suplimentare conduc frecvent la dispute între părți;
  • Blocaje financiare – întârzierile la plată, executarea garanțiilor bancare sau lipsa unor clauze eficiente de limitare a răspunderii pot genera dezechilibre majore între părți.    

Cum pot fi prevenite litigiile în proiectele de construcții

Pentru companiile din construcții, gestionarea cauzelor care pot genera întârzieri și depășiri de buget, implementarea mecanismelor contractuale de prevenire a disputelor și alegerea corespunzătoare a modului de soluționare reprezintă instrumente esențiale pentru protejarea stabilității financiare și operaționale.

Prevenția împotriva litigiilor începe încă dinainte de semnarea contractului, prin redactarea de clauze contractuale eficiente, care să reflecte nu doar un scenariul ideal, ci și situațiile de deviație care pot apărea pe parcursul executării proiectului (alocarea riscurilor, întârzieri, costuri suplimentare etc.), iar corelarea dintre astfel de clauze și mecanismele de implementare este esențială.

De asemenea, alegerea mecanismului adecvat de soluționare a disputelor poate fi foarte utilă în gestionarea ulterioară a disputelor dintre părți. Alegerea trebuie fundamentată pe criterii concrete: durată, costuri, confidențialitate, administrarea probatoriului sau executarea hotărârilor.

Pe parcursul executării contractului, respectarea procedurilor contractuale devine esențială pentru prevenirea litigiilor în proiectele de construcții. Notificarea în timp util a evenimentelor care afectează execuția nu constituie o formalitate, ci o condiție indispensabilă pentru conservarea drepturilor părților.

Perspective practice asupra gestionării litigiilor

Companiile de construcții trebuie să își construiască mecanismele eficiente pentru prevenirea, controlul și gestionarea litigiilor.

Dincolo de măsurile preventive, atunci când litigiul devine inevitabil, definirea timpurie a strategiei procesuale este esențială pentru protejarea intereselor financiare și operaționale.

Pentru profesioniștii din sectorul construcțiilor interesați de prevenirea și gestionarea acestor dispute, Webinarul ”Timp și costuri în construcții: gestionarea litigiilor și strategii de prevenție”, organizat de Sarbu Partners și Patronatul Societăților în Construcții (PSC) permite explorarea acestor situații din perspectiva unor specialiști cu experiență practică semnificativă în sectorul construcțiilor.

Concluzii

Disputele în proiectele de construcții nu reprezintă excepții, ci situații frecvent întâlnite în practică, care pot apărea chiar și în cazul unor proiecte aparent bine planificate. Riscul de escaladare poate fi semnificativ redus printr-o abordare integrată, care combină prevenția, prin structurarea adecvată a contractelor și managementul activ al execuției, cu o pregătire strategică a litigiilor atunci când acestea devin inevitabile.

Diferența dintre un proiect gestionat eficient și unul marcat de pierderi financiare nu stă în absența problemelor, ci modul strategic în care acestea sunt anticipate și gestionate.

