Pe 20 noiembrie au avut loc proteste în peste 25 de țări, organizate în principal de tineri și studenți sub denumirea Coaliția Youth Strike. Protestele au pus accentul pe tema anti-militarizării, ca panaceu pentru lipsa fondurilor pentru sănătate, educație și protecție socială.

Foto: pexels.com

Coaliția a promovat cinci teme principale: stoparea politicilor de reînarmare și transferul fondurilor spre educație și ajutoare sociale; abolirea conscripției; solidaritate cu popoarele asuprite, în special cel palestinian; justiție climatică și socială; o transformare radicală a sistemului împotriva autoritarianismului, represiunii și extremei drepte. Sloganul principal al manifestației a fost “luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor”. Manifestul integral este mai lung și este disponibil aici.

Mișcarea este una cu o puternică înclinație spre stânga spectrului politic. Organizația este una relativ descentralizată, fără prea multe informații cu privire la membri sau surse de finanțare. În România, Coaliția listează două organizații: Youth Strike România și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca. Ambele au o prezență pe social media. Pe pagina mișcării internaționale Youth Strike regăsim o listă mai lungă, la nivel de țară, a organizațiilor partenere.

O mare parte din revendicări și cauzele pentru care militează sunt legitime și cred că foarte multe persoane se regăsesc în ele, în special în rândul generației Z. Personal, oricând mă pot alinia în spatele unui mesaj care denunță autoritarianismul și extrema dreaptă. Redistribuirea resurselor bugetare în favoarea unor programe sociale este și ea o temă care merită dezbătută. Sentimentul generației post-90 și, în special, post-2000, că sistemul (economic și social) nu funcționează pentru ei, este real și nu trebuie deloc bagatelizat. Totuși, accentul pus pe anti-militarizare ca panaceu pentru toate problemele societății, critica frugală a Rusiei și condamnarea acerbă a NATO ridică întrebări la fel de legitime.

Alegeri binare

Manifestul extins propune alegeri binare: fie avem militarizare, fie avem ajutoare sociale; fie avem militarizare, fie avem educație; fie avem militarizare, fie avem sănătate. Cum este absolut normal să vrem sănătate, educație și ajutoare sociale, alegerea pare simplă. Totuși, este o falsă alegere pentru că induce ideea de totul sau nimic. În realitate, orice buget de stat este împărțit pe criterii politice și sociale între aceste categorii, pe lângă multe altele. Este educația mai importantă decât bugetul de apărare? Poate să fie construit un argument solid că da, ar trebui să investim mai mult în educație decât în arme. La fel și pentru sănătate. Cuvintele cheie sunt “mai mult”, nu exclusiv sau deloc în apărare.

În Uniunea Europeană, la 2024, ultimul an unde putem să facem o comparație completă între statele membre, inclusiv pe capitolul pensii, nicio țară nu cheltuia mai mult pe apărare decât pe sănătate, educație sau protecție socială. Mai mult, protecția socială (“welfare state” cum este numit în manifest) este, de departe, cea mai mare linie bugetară pentru toate statele membre. La nivelul Uniunii, pentru 2024, cheltuielile bugetare ca nivel din PIB au fost de 19,6% pentru protecție socială, 7,4% pentru sănătate și 4,8% pentru educație. Apărarea a adunat 1,5%, deci de peste 10 ori mai puțin decât protecția socială și aproape de cinci ori mai puțin decât sănătatea. Doar creșterea cheltuielilor pentru protecție socială 2023 versus 2024 (231 de miliarde de euro) a fost aproape de valoarea totală a cheltuielilor UE pe apărare în 2024 (266 de miliarde de euro).

Ar putea să fie cheltuiți banii din sănătate, educație și protecție socială mai eficient, mai înțelept? Cu siguranță, în special în cazul României! La fel de sigur este că de multe ori nu e vorba doar de lipsa eficienței, ci și de lipsa banilor în sine, ceea ce ne spune ceva și despre calitatea actului de guvernare și a guvernanților în sine, dar ar trebui să fie clar că magnitudinea unor probleme sistemice precum îmbătrânirea accelerată a populațiilor europene și natalitatea în scădere alarmantă nu au drept soluție mutarea a 1,5 - 2,5% din PIB în alte linii bugetare, mai ales atunci când Europa chiar are nevoie de apărare.

Prin urmare, revin la întrebarea de ce se pune accentul atât de mult pe militarizare și război? Pot exista două răspunsuri, care nu se exclud reciproc. Primul ar fi de natură ideologică. Pur și simplu crezul acestei comunități este unul anti-război, războiul este condamnabil conceptual, nu există un război just. Redau mai jos răspunsul paginii youth_strike_romania la un comentariu pe Instagram (comentariu care, în esență, întreba ironic dacă agresorii externi ar trebui să ne lase în pace din milă dacă văd că ne demilitarizăm):

“Salut! Apreciăm curiozitatea. Întrebarea ta e foarte bună și am mai tot întâlnit-o, așa că ne-am luat libertatea să scriem un răspuns mai detaliat.

Așadar, milă? Nu, nu e vorba de mila nimănui. Unul dintre motivele principale pentru care Primul Război Mondial s-a încheiat a fost faptul că muncitorii care produceau armamentul și soldații au refuzat să mai joace rolul de carne de tun, respectiv de pioni exploatați în interesul elitelor imperialiste. Și-au înțeles rolul de rotițe și l-au folosit în propriul avantaj pentru a bloca mașinăria.

Ce ne propunem noi? Vrem să construim o mișcare a tinerilor și muncitorilor din ambele tabere ale conflictelor militare interstatale. Starea de beligeranță dintre state ține și de cine are resursele de care s-ar putea folosi celălalt. Dacă putem învăța cum să gestionăm colectiv aceste resurse, nevoia unor sfere de influență imperialiste s-ar ofili. Condamnăm ferm sfera de influență a NATO și neocolonialismul de care dă dovadă în sudul global, în aceeași măsură în care condamnăm și Kremlinul pentru războiul de agresiune lansat împotriva Ucrainei, precum și sfera sa proprie de influență. Considerăm că industria de armament ar trebui să devină integral proprietate publică și să fie gestionată de lucrători, nu de un stat care să se joace de-a antreprenorul cu propriii cetățeni ca bază a exploatării.

Dincolo de toate astea, mașinăria de război funcționează, în fond, ca o industrie. Industrie de care câțiva oameni profită în detrimentul celor mulți. Ca să nu mai vorbim de victimele pe care le lasă în urmă. Toți acești bani ar putea să meargă în școli, licee, facultăți, cantine, echipamente medicale de ultimă generație, spitale (noi), salarii mai bune, implicit un trai mai bun pentru noi toți.

YouthStrike este o mișcare internațională, așa că aceste revendicări nu ne aparțin doar nouă, românilor, în caz că te-ai fi întrebat ce efecte am putea avea noi până la urmă, o țară încă în curs de dezvoltare din Europa de Est. Tineri din toată Europa și din toată lumea cer același lucru: stoparea acestei curse a înarmării, care ne distruge viitorul și mediul.

Luptăm împreună pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”

Dincolo de argumentul destul de șubred cu privire la Primul Război Mondial, răspunsul susține premisa unui idealism naiv al acestei comunități, idealism care presupune că mase de tineri studenți și proletariatul se vor ridica în rândul marilor puteri (concomitent?) , pentru a impune o utopie animată de buna gestionare colectivă a resurselor. Chiar dacă ar exista o astfel de societate care să fie condusă pe principiul pacifismului absolut, această societate nu ar exista în vid, ar exista în sistemul de relații internaționale care, prin definiție, este unul anarhic, și care este guvernat atât de valori, dar și de regulile reci ale puterii. Una dintre aceste reguli a fost citată recent chiar de Marco Rubio, secretarul de stat american, într-un discurs în care critica Curtea Penală Internațională: “nu mai citați legi oamenilor cu săbii”, un citat din Pompeius Magnus, general roman. Amintește de Dialogul melian al lui Tucidide: cei puternici fac ceea ce pot, cei slabi îndură ceea ce trebuie. Este legea junglei iar acest idealism naiv vrea să ne scoatem ghearele și țepii, în favoarea unei mese mai bogate, când asta nu face decât să crească șansele să fim chiar noi masa altcuiva.

Un alt răspuns pentru explicarea insistenței pe militarizare, în special pe ideea de a aboli NATO, este că există o apropiere pragmatică de principalul adversar al NATO - Federația Rusă. Din punct de vedere ideologic, ceea ce promovează Youth Strike și ceea ce promovează statul rus ar trebui să fie la poluri opuse. După cum vedem din cele cinci puncte enunțate la început, dar și din manifest, Youth Strike este o mișcare socialistă, de stânga, anti-capitalism, teoretic antitetică extremei drepte, adică fascismului în diversele sale forme. Este Federația Rusă un stat fascist? Termenul este folosit destul de relaxat, în special în spațiul online, ceea ce face să-și piardă din substanță și gravitate.

O grilă utilă de aplicat sunt cele 14 puncte din eseul lui Umberto Eco, Fascismul etern (Ur-fascism): cultul tradiției; respingerea modernității și a spiritului raționalist; cultul acțiunii de dragul acțiunii, fără reflecție; tratarea dezacordului drept trădare; exploatarea fricii de diferență; apelul la frustrarea individuală sau socială; obsesia conspirațiilor și a dușmanilor națiunii; prezentarea dușmanului ca fiind simultan foarte puternic și foarte slab; ideea că viața este o luptă permanentă și că pacifismul înseamnă complicitate cu inamicul; elitismul și disprețul față de cei considerați slabi; cultul eroismului și al morții eroice; machismul și obsesia pentru arme; populismul selectiv, în care liderul pretinde că exprimă singur voința „poporului”; folosirea unui limbaj sărăcit, care limitează gândirea critică.

Dezbaterea este deschisă, dar este clar că Federația Rusă întrunește multe din aceste elemente și, cel puțin, poate să fie caracterizată drept un actor statal beligerant, revizionist, implicat în numeroase războaie în perioada 1992-2018 (25 de intervenții militare, conform unui raport RAND publicat în 2021!). Kremlinul ia în serios ideea că pacifismul înseamnă susținerea inamicului: partidul de opoziție Iabloko (în rusă “măr”) din Rusia, de orientare liberală și asumat anti-război, a fost scos în afara listelor federale pentru alegerile parlamentare recente. Motivul a fost o abatere tehnică, ce ține de drepturi de autor, dar în realitate motivul a fost că Iabloko începuse să capitalizeze votul anti-război, anti-Putin. Asta ar putea susține și argumentul Youth Strike: deci, tineretul rus (Iabloko este un partid popular printre tineri) vrea totuși pace, dacă ar ajunge la putere, militarizarea Europei nu ar avea sens, nu? Dacă Iabloko ar fi un monolit politic, imuabil, garantat să fie ales democratic în perpetuitate, complet reprezentativ, atunci da, ar avea sens, dar asta este doar o fantezie.

Un contraargument la teza din răspunsul de pe Instagram îl reprezintă militarizarea profundă a societății ruse, nu doar la nivelul armatei și tehnicii militare, dar și la nivelul nucleului familial, copiilor și școlarizării. Iabloko există, da, dar în aceeași societate există și veterani de război care predau la nivel de grădiniță și școli primare idei toxice despre război și “patriotism”; tineretul se organizează și în alte forme: organizațiile de tineret Yunarmiya („Armata Tineretului”) și Voluntarii Victoriei adună împreună peste două milioane de membri. Într-un studiu din publicația International Affairs, autorii Allyson Edwards și Jennifer G. Mathers au analizat peste 400 de comunicate ale Yunarmiya și ale Voluntarilor Victoriei din primele 100 de zile ale invaziei din 2022. Ele descriu reconstituiri de război, contact direct cu veteranii și activități care îi invită pe copii să se imagineze în rolul unor eroi. Concluzia lor este că participarea și legătura emoțională fac războiul să pară familiar, captivant și onorabil. Tinerii ruși aleg și războiul, nu doar pacea, din diferite motive.

Youth Strike și toate organizațiile similare ar trebui să vadă în Rusia condusă de Putin cea mai mare amenințare la adresa scopurilor enunțate: este un stat cel puțin cu elemente fasciste, dacă nu fascist de-a dreptul, care glorifică războiul, invadează state mai slabe din punct de vedere militar, promovează ura față de o altă naționalitate, are o economie bazată pe combustibili fosili și oligarhi influenți, promovează sfere de influență și se înarmează practic constant din 2008 încoace, după invazia Georgiei. Chiar dacă Rusia este criticată de Youth Strike și de unii membri ai coaliției din care face parte, critica este una temperată, disproporționat de temperată față de scopul menționat de demilitarizare și abolire NATO.

E interesată Moscova de Youth Strike?

Revenim la întrebarea din titlu și la al doilea răspuns posibil: există o apropiere pragmatică de Moscova, dacă din punct de vedere ideologic aceste mișcări nu au nimic în comun cu Rusia. Nu este un secret că Rusia a cultivat relații cu ambele extreme ale spectrului politic, atât în perioada Uniunii Sovietice, cât și în perioada post-sovietică. Pentru ruși (a se citi cekiștii lui Putin, unul din multele turnuri ale Kremlinului) nu contează ideologia, contează puterea și perpetuarea ei. Pot sta în pat cu oricine, atât timp cât asta contribuie la consolidarea puterii lor. Întrebarea este dacă aceste noi organizații de stânga au fost penetrate de ruși sau dacă aceștia din urmă au vreo influență directă sau indirectă. Pentru claritate, răspunsul la întrebarea asta e posibil să fie cunoscut doar de serviciile secrete din respectivele țări menționate în manifest, nu este ceva ce putem răspunde într-un articol pe Adevărul. Putem să aruncăm o privire mai detaliată pe informațiile disponibile public pentru a vedea măcar dacă există o influență indirectă.

Pe manifestul Youth Strike și pe lista de organizații partenere apare în dreptul Germaniei, printre altele, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ), adică organizația de tineret a Partidului Comunist German - DKP. Publicația Correctiv documentează implicarea SDAJ în proteste ale elevilor împotriva conscripției din Germania, în 2025 și 2026. Astfel, jurnaliștii au descoperit că SDAJ a avut un rol de organizator mult mai important decât a lăsat impresia. Domeniul site-ului protestelor era înregistrat la o adresa din Essen, folosită și de DKP, Partidul Comunist German. Correctiv menționează multiple exemple în care reprezentanții DKP susțin fățiș Rusia, inclusiv prin vizite de suport în teritoriile ocupate și prin propagarea mesajelor de propagandă ale Kremlinului. Atât DKP, cât și SDAJ, se află în atenția autorităților germane, din cauza politicilor extremiste promovate, inclusiv dizolvarea democrației reprezentative parlamentare. Separat de dezvăluirile Correctiv, pe baza informațiilor tehnice disponibile public, titularul domeniului youthstrike.org a declarat o adresă din Germania, zona Berlin.

O altă organizație menționată în manifest și pe site-ul internațional Youth Strike este Stop the War Coalition - Youth Branch, din Marea Britanie. Este organizația de tineret a organizației principale, Stop the War Coalition, entitate de origine britanică, cu scopul declarat de a preveni utilizarea forței militare de către Marea Britanie. Este fondată în septembrie 2001 și îl are drept vicepreședinte pe Andrew Murray, un personaj controversat în politica britanică. Este un comunist veteran declarat, jurnalist de profesie, fost angajat al agenției de presă sovietice RIA Novosti. A organizat în iunie 2014 o conferință organizată la Londra pentru susținerea “rezistenței antifasciste” din estul Ucrainei, adică a grupărilor paramilitare separatiste susținute de Rusia. La aceeași conferință a participat și Lindsey German, coordonatoare Stop the War Coalition. Murray a organizat acest forum și în 2015. În 2018, lui Murray i-a fost interzisă intrarea în Ucraina pentru trei ani de către serviciul intern de securitate (SBU) sub acuzația că ar face parte din aparatul propaganda al Kremlinului.

Tot în sfera Stop the War a fost și George Galloway, liderul Partidului Muncitorilor din Marea Britanie, un personaj aparte, probabil cunoscut de majoritatea persoanelor care urmăresc războiul din Ucraina. Galloway se află în “exil autoimpus” în Rusia, și se declară “rusofil de peste 50 de ani” (asta în 2018, deci putem adăuga fără griji alți 8 ani de rusofilie). Sunt pur și simplu prea multe instanțe în care a apărat și cele mai grotești acte comise de Kremlin pentru a mai face un rezumat. Într-o postare recentă de pe X, despre alegerile la care a candidat în Marea Britanie, Galloway, în opoziție cu unul din contracandidați, a zis foarte clar “Eu sunt cu Rusia”. Galloway apare în foarte multe formate pro-Rusia. Unul relevant pentru tema de azi este Sovintern.

Sovintern este o rețea politică internațională lansată la Moscova în aprilie 2026, la inițiativa partidului rus Rusia Justă, condus de Serghei Mironov. Se prezintă drept o platformă de colaborare între partide și mișcări socialiste și antiimperialiste. La secțiunea “Tovarăși” vedem și Partidul Muncitorilor condus de Galloway. La evenimentul de deschidere Sovintern, Galloway a ținut să precizeze că “trăim într-o nouă lume în care libertățile politice există în Rusia și nu există în Washington și Londra.” De altfel, acesta a participat la cel puțin un alt eveniment online, alături de Zakhar Prilepin (vicepreședintele Rusia Justă și participant la război). Acesta din urmă este menționat într-un reportaj The Insider despre Sovintern, în care autorii descriu o organizație precursoare, similară, Interbrigades, fondată de Prilepin, care a contribuit la recrutarea pentru front (încă din 2014) a străinilor. Cu alte cuvinte, organizația servea nu doar ca format de discuție, dar și ca pepinieră pentru recrutări sau operațiuni ale serviciilor de informații.

Desigur, simpla suprapunere a unor organizații între Youth Strike și Sovintern nu rezultă automat că Youth Strike are o legatură operațională (logistică, financiară, de coordonare) cu Moscova. Totuși, ce ar trebui să reținem este că prezența unor personaje precum Murray și Galloway în sfera acestor organizații de tineret, precum și implicarea unor organizații precum SDAJ și DKP, reprezintă un semnal de alarmă cu privire la potențialul unor organizații benigne precum Youth Strike să fie penetrate de agenți ruși (și nu numai) pentru a le împinge subtil spre acțiuni ce servesc Rusiei.

Subliniez aici potențialul de a fi penetrată ca organizație. Ar fi imprudent și chiar dăunător să mergem direct pe premisa ca Youth Strike este în întregime doar o operațiune FSB/SVR/GRU. O parte din organizațiile semnatare ale manifestului au condamnat clar invazia Rusiei. Sindicatul studențesc francez Solidaires Etudiantes a condamnat invazia rusă și a cerut retragerea trupelor ruse din Ucraina, iar organizația studențească irlandeză AMLE a apărat dreptul Ucrainei la independență. Niciuna dintre aceste două declarații nu atribuie NATO responsabilitatea pentru invazie. În Italia, Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti, LINK- Coordinamento Universitario, Rete Degli Studenti Medi și Unione degli Universitari figurează între membrele rețelelor care au cerut, printr-un apel comun din februarie 2024, încetarea ocupației ruse, pe care au calificat-o drept ilegală.

De ce nu trebuie să ne grăbim să etichetăm acești studenți

Ar fi o greșeală mare să lipim o etichetă unor tineri care vor, în principiu, mai multă siguranță socială, precum și oportunități de a studia și de a munci. Chiar uitându-mă la o parte din mesajele afișate la protestele din România, am regăsit unele mai mult decât sănătoase, cum ar fi “ne plângem de război hibrid, când educația ar fi zid”. Mai mult, cel puțin în România, protestul a fost unul pașnic iar participanții s-au delimitat de utilizarea violenței.

Mai trebuie să înțelegem un lucru: acest protest al tinerilor este și o condamnare a unui sistem global (fie el democratic, fie el autoritar, capitalist sau socialist) care promovează în pozițiile de conducere persoane în etate. Vârsta medie a liderilor primelor 30 de economii ale lumii este în medie 64 de ani. Trump are 80 de ani, Xi are 73 de ani, Lula are 81 de ani (!). Viitorul trebuie să fie și ceva în care credem că vom trăi și va fi mai bine. Putin, Xi, Trump nu se pot lupta cu biologia și nu vor face parte din viitorul generației Z (deși am văzut că Putin încerca să-i spună lui Xi în privat de transplantul de organe pentru prelungirea vieții). Ne trebuie lideri mai tineri, care să aibă “skin in the game” cum ar spune Nassim Taleb.

Ar trebui să capitalizăm această implicare a tinerilor în viața socială și să întreținem dialogul. Dacă Rusia a pus ochii pe aceste organizații, scopul principal nu este implementarea socialismului în Europa (oricum, un spațiu mult mai înclinat spre stânga, în medie, decât Statele Unite, spre exemplu), și nici măcar abolirea NATO (o realizare incredibilă pentru ei, dar fantezistă), ci accentuarea faliilor sociale europene și inflamarea conflictelor interne. Cu alte cuvinte, dacă instinctul unei părți a societății va fi să îi eticheteze pe acești tineri drept “comuniști”, “sexomarxiști”, “ai rușilor” etc. și să îi ostracizeze, nu vom face decât să servim intereselor Rusiei.

Dialogul nu este ușor. Trebuie intrat în detalii, trebuie reluat periodic, trebuie întreținut. Cum de partea centristă și de dreapta trebuie să existe o deschidere spre înțelegerea doleanțelor acestor tineri, a realității lor în anul 2026, la fel trebuie să existe o deschidere și a studenților spre realitatea securității europene în 2026: Rusia omoară civili, femei și copii, nediscriminatoriu, răpește copii (peste 20.000) și îi îndoctrinează în cultura războiului și o parte semnificativă, dacă nu majoritară, a populației ruse susține asta sau, cel puțin, nu o condamnă. Setea imperialistă pe care unii membri Youth Strike o condamna la NATO este, de fapt, ceea ce animă Rusia în acest război. Asta nu e vreo teorie geopolitică obscură sau gargară de la comentariat. Este o realitate pentru zeci și sute de mii de oameni la nu foarte mare distanță de orașele din România unde au avut loc protestele.

Trebuie să existe o cale de mijloc, în care tinerii să se simtă auziți și să existe compromisuri în alocarea de resurse, dar și o înțelegere comună a faptului că modul nostru de viață, sistemul nostru de valori, separat de modelul economic folosit, sunt amenințate de forme de guvernare și organizare autoritare, complet antitetice față de ceea ce cred acești tineri. Aceștia chiar vor să lupte pentru viitorul lor, și asta e un lucru bun. Protestul pașnic este o marcă a democrației, ceva ce nu prea mai vedem în Rusia sau China. În același timp, tineri și oameni de vârste mai înaintate luptă în Ucraina, la propriu, pentru viitorul lor și pentru supraviețuirea lor. Războiul nu este ceva popular nicăieri, și nici nu ar trebui să fie, dar o populație se poate ralia în spatele cauzei atunci când pericolul este real, iminent și existențial.

Un sondaj de opinie realizat de Institutul de Sociologie din Kiev spune că 62% dintre ucrainenii de 18–29 de ani intervievați sunt pregătiți să îndure războiul atât timp cât va fi nevoie. Același sondaj, la altă întrebare, 62% din această grupă ar accepta încetarea focului pe linia frontului dacă Ucraina primește arme și finanțare, fără recunoașterea internațională a controlului rus asupra teritoriilor ocupate. Desigur, asta nu înseamnă că expresia “cât timp este nevoie” este una care să fundamenteze o strategie bună, dar exprimă dorința în rândul unei majorități a tineretului ucrainean de a rezista invaziei ilegale. Conform unui alt sondaj recent, aproximativ 61% din populația totală ar vota pentru aderarea la NATO în cazul unui referendum, ceea ce adaugă la argumentul că o țară aflată sub atac vede altfel valoarea acestei alianțe militare și valorile pe care le apără.

Sper să ajungem la compromisurile necesare prin care aceste părți ale societății, tinerii, studenții, să regăsească speranța și siguranța traiului în România și Europa și, în același timp, să facem tot ce ne stă în putință pentru apărarea modului nostru de viață, inclusiv a dreptului de a protesta pașnic și de a contesta deciziile liderilor noștri. Trebuie să luptăm pentru viitorul nostru, uneori cu pancarte, uneori cu cerneală sau biți, uneori cu arme și rachete Flamingo. Și sper că opsec-ul Youth Strike, în special cel al organizațiilor din România, este unul bun, pentru a evita deturnarea unor idealuri legitime cu scopul chiar a distrugerii respectivelor idealuri.