search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ministrul Daniel David nu face o radiografie corectă a învăţământului românesc: România este rușinea Europei la educatie!

0
0
Publicat:

Moţiunea simplă împotriva ministrului Daniel David a căzut. Nu aveam nevoie acum, la început de an şcolar şi universitar de un alt ministru, care să ia totul de la capăt. Cine știe cu ce năzbâtii, aşa cum se întâmpla regulat de 35 de ani.

daniel david 3 39515100 jpg

Totuşi, nu l-am auzit pe ministrul David subliniind într-o radiografie a învăţământului românesc care sunt neajunsurile esenţiale, cauzele şi soluţiile pentru înlăturarea lor.

Corect ar fi să se fi consultat cu specialişti independenţi, nu din minister, eventual fără interese directe legate de salarizare şi veniturile profesorilor.

Iată cum arată o diagnoză a învăţământului românesc la ora actuală

1.România se află pe ultimele două locuri în Europa la testele PISA. Situaţia trenează de mulţi ani, şi nimeni din conducerea educaţiei nu a aflat motivele şi nu a căutat soluţiile.

Un şef de sindicat mi-a spus că la  PISA altele sunt obiectivele de evaluat, altele sunt conţinuturile şi  metodele de învăţare, comparativ cu cele din România. Şi că noi venim după 45 de ani de comunism. I-am replicat: şi care sistem este cel defect, al nostru sau al lor? Estonia, care este în frunte la clasamentul testelor PISA, după câţi ani de comunism vine?

Testele PISA au un caracter specific: conţin itemi din zona aplicativ-practică şi din zona transdisciplinară. Exact ce la noi nu găsim în curriculumul naţional. Cine greşeşte? Aici trebuie analizate cauzele şi motivele pentru care alte ţări sunt în fruntea clasamentelor PISA iar noi la coada lor.

2.42-45% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional. Cauza ar putea fi programele analitice, care pun accentul pe istoria literaturii române, pe teoria literară, şi nu pe înţelegerea textelor cotidiene şi pe comunicarea reală. Ce este mai important pentru un elev de 15 ani, să ştie intriga din Răzvan şi Vidra şi din Fefeleaga, sau să înţeleagă în mod critic  ce citeşte şi apoi să-şi expună ideile la şcoală sau în societate?

3.49% dintre elevi de gimnaziu şi liceu nu au cunoştinţe elementare de matematică. Pentru că învaţă toţi la fel, după aceeaşi programă, iar cei care nu au înclinaţii pentru matematică nu înţeleg nici ce ar putea înţelege dacă li s-ar preda doar cunoştinţe elementare de matematică. Aşa ajung la Evaluarea Naţională, examen la care circa 50% nu iau nota 5 la teza de matematică.

4.Abandonul şcolar este masiv. Dincolo de cifrele oficiale, care dau abandonul şcolar la 15-17%, ţinând cont şi de elevii „virtuali”, care sunt în scripte dar nu vin la şcoală şi sunt consideraţi prezenţi (pentru că alocarea banilor „per capita” în şcoli depinde de numărul elevilor prezenţi în scripte), abandonul şcolar real se ridică la 22-25%. Ce facem cu acest fenomen? Care sunt cauzele? Dincolo de sărăcie, principalul motiv este, în opinia mea, faptul că elevii nu obţin la şcoală competenţele cerute de angajatori în piaţa muncii. Deşi, conceptul fundamental în lumea dezvoltată este „educaţie şi formare profesională”.

5. Rezultatele de promovare la  examenele naţionale sunt de 50-55%. Cifrele anunţate de minister se referă la raportarea absolvenţilor la numărul celor înscrişi la examene, nu la numărul elevilor existenţi în clase terminale. Foarte mulţi elevi, de ordinul zecilor de mii, nu se prezintă la examenele de absolvire pentru că nu se simt pregătiţi să ia note de trecere la disciplinele de la aceste examene. Dar statul a plătit şi pentru pregătirea acestor elevi, care la examene sunt pur şi simplu ignoraţi.

6.Zeci de mii de elevi nu se prezintă la examenele de absolvire. Este o problemă gravă, pe care n-am văzut-o analizată şi menţionată în prezentarea rezultatelor la aceste examene. Este de datoria ministerului, prin psihologii şcolari, să facă o statistică a motivelor pentru care aceşti elevi renunţă să se prezinte la examene.

7.De ce scoala noastră nu este un mediu atractiv de învăţare. Programele şcolare  nu sunt construite pe înţelegerea elevilor? Ar trebui să conţină trei segmente: minim, mediu, şi de aprofundare. La fel testele şi subiectele la examene. Şcoala trebuie să se plieze pe nevoile, talentele, înclinaţiile elevilor, nu invers. Şcoala noastră este acum un Pat al lui Procust, un malaxor, în care intră toţi elevii şi scapă cine poate. Cum poate fi schimbată această paradigmă?

8.Nu există standarde de calitate şi performanţă, de care să fie legată salarizarea profesorilor. Faptul că toţi profesorii câştigă la fel, după grade şi vechime, nu după îndeplinirea standardelor de performanţă, este una din cauzele pentru care învăţământul nostru este ultimul din Europa. Absenţa acestor standarde fac ca banii alocaţi Educaţiei să dispară ca apa în nisip.

8.Universităţile româneşti nu se plasează în clasamente internaţionale credibile în top 1000. Cu foarte puţine excepţii găsim universităţi româneşti între primele 900 din aceste clasamente. Ne bat la acest capitol ţări mai mici, Ungaria, Olanda, Austria şi altele, deşi noi ne lăudăm cu  un istoric bogat legat de învăţământul superior.

Sunt doar din câteva aspecte legate de o radiografie a învăţământului românesc. Nu le-am văzut analizate şi nici propuneri de soluţionare venite din parte actualului ministru Daniel David. Dacă nu-şi schimbă abordarea, vom vedea la plecare sa ceaa ce vedem de 35 de ani: un învăţământ aflat la coada Europei.

România, ruşinea Europei la educaţie!

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Wooooooow! Ce a slăbit Andra! Ce superbisimă! Artista arată uluitor, după ce a dat jos mai bine de 10 kilograme: Ce bine arăți! Ai și întinerit
romaniatv.net
image
Toți studenții riscă să piardă reducerile la tren și metrou! Se cer măsuri urgente
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
velica jpg
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!