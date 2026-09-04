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Ieri, la Zurich, ceremonia de decernare a Premiilor Anti-Nobel

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Situația politică din SUA i-a determinat, spun ei, pe organizatorii americani ai ceremoniei IG-Nobel să decidă ca ceremonia de decernare din acest an să aibă loc la Zurich. E prima oară când festivitatea are loc în afara SUA, până acum spectacolul ce beneficiază de o justificată atenție mondială, se ținea la Boston și avea ca scop să recompenseze cele mai neobișnuite și mai nebunești propuneri și, aflat acum la a 36-a ediție, evenimentul reușește să trezească atenția mediilor științifice și foarte arareori s-a văzut ca cineva să refuze un asemenea premiu. 

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Foto: rigb.org

Cu atât mai mare este ecoul comunicatului de presă https://improbable.com/2026/03/10/the-ig-nobel-prize-ceremony-is-moving-to-europe-after-35-years-in-the-usa/ transmis de oorganizatori, colegii de la Annals of Improbable Research care afirmă că „în decursul anului trecut a devenit primejdios pentru invitații noștri să viziteze SUA...și nu putem, cu cugetul liniștit, să cerem nici laureaților, nici jurnaliștilor internaționali care vor să prezinte ceremonia, să vină în SUA în acest an”. În consecință, foarte deranjați de restricțiile de viză și de ultimele direcții ale politicii externe americane, organizatorii au decis să plece definitiv din SUA și , „ceea ce va semăna un pic cu Eurovisionul pentru muzică” să aducă ceremonia respectivă, la fiecare doi ani, în alt oraș european.

Au rămas și în acest an an fideli demersului asumat inițial, acela de a recompensa cercetări științifice „care mai întâi provoacă râsul, apoi provoacă oamenii să se gândească, organizatorii ediției din acest an au ales tem „ciupercilor” (fungi) și au decernat 10 premii insolite. Laureații au primit un trofeu tematic și un bilet umoristic în valoare de 10 milioane de dolari zimbabweeni (valoare zero din cauza inflației).

Premiul pentru fizică a fost atribuit unei echipe din care fac parte cercetători de la Universitatea Waterloo și de la Universitatea KAUST care au proiectat și au realizat un urinal anti-stropi denumit Nautilus, după ce au calculat și prezentat onoratei asistențe ceea ce este unghiul ideal de impact (care trebuie să fie mai mic de 30 grade) pentru a fi evitate efectele neplăcute care, după cum se știe, provoacă atât de multe discuții neplăcute, în familie și în mediul public. În plus, cei din echipa condusă pe profesorul Zhao Pan au estimat că dacă Nautilus va înlocui cele 56 de milioane de instalații folosite doar în spațiile non-rezidențiale americane, asta ar economisi 1 milion de litri de urină care ajung zilnic pe podelele closetelor publice...

Premiul pentru științele pământului a fost decernat cercetătorilor S.Franz Bender  de Agroscope și Marcel G.A. van Heijden de Universitatea din Zurich pentru proiectul lor de știință participativă care constă în a îngropa ș1000 de perechi de slipuri de bumbac în peste 25 de țări și apoi a-i dezgropa după două luni.. Cu cât slipul respectiv este găsit într-o stare de degradare mai avansată în urma acțiunii micro-organismelor, cu atât solul este mai sănătos (studiu publicat în Science 2025).

Premiul pentru chimie a revenit unei echipe internaționale care a descoperit că proteinele „laptelui” de gândac (provenind de la specia Diploptera punctata) conțin de trei ori mai multe proteine decât laptele de vacă, descoperite prezentată imediat de una dintre cele mai importante publicații științifice https://www.the-scientist.com/cockroach-milk-proteins-churn-out-an-ig-nobel-win-74949 și care se pare că este deja pe cale să fie preluată de industria alimentară.

Puteți găsi aici https://www.nature.com/articles/d41586-026-02650-x o prezentare mai amplă a cercetărilor premiate și demersul acesta este privit cu foarte mare atenție deoarece, cum spunea odinioară Asimov, se va vedea foarte curând că ceea ce începe printr-o ridicare amuzată de sprâncene poate și va deveni motorul dezvoltării care să ducă mai departe omenirea sau săi asigure supraviețuirea.

P.S. Un punct de mândrie pentru esticii europeni: un grup de cercetători de la Universitatea poloneză de la Worclaw condus de Agnieszka Sorokowska a primit Olfacting Ig Noibel „pentru a fi strâns probele care arată că bebelușii miros super pentru părinții lor, dar nu și adolescenții”. (studiu apărut în foarte serioasa revistă Chem.Percept 2017).

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