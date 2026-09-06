 Fifor despre Fritz: „Simpla cetățenie nu te face român” - Intoarcerea unui discurs cu o istorie întunecată | adevarul.ro
search
Duminică, 6 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fifor despre Fritz: „Simpla cetățenie nu te face român” - Intoarcerea unui discurs cu o istorie întunecată

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

APCAL condamnă ferm discursul rasist, xenofob și naționalist-extremist al deputatului Mihai-Viorel Fifor la adresa lui Dominic Fritz.

ChatGPT Image Sep 5, 2026, 10 23 11 PM png
Foto: ChatGPT

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului (APCAL) condamnă cu fermitate postarea publicată la data de 3 septembrie 2026 de domnul Mihai-Viorel Fifor, deputat în Parlamentul României și fost ministru al Apărării Naționale, prin care acesta îl atacă pe primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, într-un registru rasist, xenofob și naționalist-extremist pe care îl considerăm profund incompatibil cu exigențele discursului democratic.

O asemenea poziționare publică ar fi condamnabilă venind din partea oricărui cetățean. Ea este cu atât mai reprobabilă atunci când aparține unui deputat în funcție al Parlamentului României și unui fost membru al Guvernului României.

Intervenția publică a asociației noastre ar putea părea, la prima vedere, oarecum heteroclită: Dominic Fritz este cetățean român de origine germană, iar obiectul principal de activitate al APCAL privește prevenirea și combaterea antisemitismului și legionarismului. Ce legătură există, așadar, între postarea domnului Fifor și obiectivele asociației noastre?

Răspunsul se găsește chiar în vocabularul, construcția ideologică și stereotipurile utilizate în respectiva postare.

Citind afirmațiile potrivit cărora „simpla cetățenie nu te face român”, că Dominic Fritz nu ar putea „să simtă românește”, să iubească această țară „cu fiecare fibră a ființei” sale ori „să lupte pentru ea până la sacrificiul suprem”, precum și acuzațiile de „trădare”, de lipsă a „fibrei” necesare pentru a fi român și de existență a unor valori străine celor ale „acestei nații”, este greu să nu recunoaștem un tipar discursiv cu o istorie extrem de întunecată în România.

Postarea domnului Fifor și-ar găsi, din nefericire, numeroase corespondențe de vocabular și construcție ideologică în atrocele publicații extremiste, antisemite, rasiste și xenofobe ale perioadei interbelice — Porunca Vremii, Țara Noastră, Voința Poporului și alte oficine ale extremei drepte, ale Mișcării Legionare, Ligii Apărării Național-Creștine, Partidului Național Agrar ori Partidului Național Creștin.

Domnul Fifor nu doar că își înmoaie pana în aceeași veche călimară ideologică, ci o cufundă adânc în ea, scoțând la suprafață până și aceleași cuvinte, sintagme și reprezentări specifice aceluiași arsenal al excluderii.

Așa cum asemenea publicații îi demonizau îndeosebi pe evrei (dar și alte minorități ori persoane considerate „străine” corpului național) asupra lui Dominic Fritz este aruncată acum o întreagă cohortă de stereotipuri privind străinul neloial, cetățean doar pe hârtie, incapabil de adevărată asimilare, lipsit de „fibra” sufletească românească, incapabil să iubească țara precum un „adevărat român”, incapabil de sacrificiu pentru aceasta și, în cele din urmă, susceptibil prin însăși această alteritate de trădare.

Dominic Fritz este de origine germană. Dar folosirea împotriva unei persoane aparținând oricărei alte origini etnice a unui cadru ideologic și terminologic construit istoric pentru stigmatizarea alterității și folosit cu o virulență devastatoare împotriva evreilor este la fel de condamnabilă. Iar cineva trebuie să o spună răspicat.

APCAL ia această poziție în apărarea domnului Dominic Fritz în pofida faptului că asociația noastră l-a criticat ea însăși, în repetate rânduri și cu fermitate, dar în limitele libertății de exprimare, pentru refuzul și încăpățânarea de a schimba denumirea unor străzi și de a înlătura plăci comemorative din Timișoara dedicate unor persoane asociate fascismului, antisemitismului ori legionarismului. Criticile și demersurile noastre au ajuns în fața instanțelor naționale și chiar a unor instituții europene.

Tocmai de aceea delimitarea noastră de discursul domnului Fifor nu poate fi suspectată de vreo simpatie politică sau de vreo indulgență față de Dominic Fritz. Îl putem critica — și am făcut-o. Îl putem combate juridic, administrativ și public — și am făcut-o. Ceea ce nu putem însă accepta este reactivarea, împotriva sa ori împotriva oricui altcuiva, a acelui vechi mecanism al excluderii etnice prin care originea „străină” este transformată în prezumție de neloialitate, de inasimilabilitate și, în cele din urmă, de trădare, mecanism pe care istoria antisemitismului românesc ni l-a arătat în forme dintre cele mai cumplite.

Poziția domnului Fifor este cu atât mai îngrijorătoare în contextul actualei recrudescențe a extremismului și al normalizării progresive a unui vocabular pe care societatea românească ar fi trebuit să îl lase definitiv în paginile cele mai întunecate ale istoriei sale.

Acest limbaj nu este doar toxic. În Europa secolului trecut, asemenea construcții ideologice au pregătit excluderea socială și juridică a unor întregi categorii de oameni. Holocaustul nu a apărut din neant. A fost precedat și pregătit de ani întregi de discurs antisemit, rasist și xenofob, prin care evreii au fost stigmatizați, excluși și, în cele din urmă, dezumanizați.

De aceea, experiența istorică ne obligă să reacționăm nu numai atunci când ținta este evreul, ci ori de câte ori vedem reapărând mecanismul prin care originea unui om este transformată, prin ea însăși, într-o prezumție de neloialitate, de inasimilabilitate și de trădare.

Opriți ura etnică și xenofobia! România nu are nevoie de certificate de românism și nici de măsurători ale „fibrei” naționale. Iar dacă este ceva „îmbibat în ură” în această poveste, nu este originea germană a unui cetățean român, ci discursul care transformă această origine într-un argument al neloialității, al inasimilabilității și al trădării. Istoria ne-a arătat deja unde poate duce un asemenea limbaj. Să nu uităm. Niciodată!

Mai multe de la Bogdan Ionescu

Simbolurile nu sunt neutre. De ce bustul lui Adrian Păunescu poate fi înlăturat legal
Opinii
Ioan-Aurel Pop și Legea Vexler: când ideologia extremistă ține loc de argument juridic
Opinii
Condamnă fascismul (uneori) în discurs, dar îl tolerează în practică: marea ipocrizie a clasei politice
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
gandul.ro
image
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
mediafax.ro
image
Transferul la FCSB de care Dan Petrescu nu vrea să audă! Gigi Becali nu ține cont
fanatik.ro
image
Elevii claselor a IX-a încep școala fără manuale. Mihai Dimian explică: „Nu sunt finalizate licitațiile”. Cu ce soluție vine ministrul
libertatea.ro
image
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
digisport.ro
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. „Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace”
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Cine este Ulrich Siegmnud, candidatul AfD supranumit de presă "cel mai periculos om din Germania"
observatornews.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
cancan.ro
image
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
Aparatul din casă care începe să consume masiv odată cu venirea toamnei. Cât adaugă lunar la factura de curent
playtech.ro
image
„Ai putea să lucrezi vreodată cu Gigi Becali?”. Dan Alexa a dat răspunsul instant
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
digisport.ro
image
Vlad Huidu, devastat după moartea tatălui său. „Am crezut că îl sun mai târziu. N-am mai apucat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul din Craiova al regretatului Petrică Mîțu Stoian. A fost casa visurilor lui. Are 8 camere, cramă, grădină și adevărate colecții de artă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensii septembrie 2026. CNPP anunță când se fac plățile pe card și prin Poștă
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”
click.ro
image
Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu”
click.ro
image
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Tanc sovietic BT-7, distrus de ofensiva germană
Stalin, Wehrmachtul și marea ofensivă care n-a mai avut loc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am fost un sac de cartofi abandonat”. Jurnalista Adina Popescu, mărturii despre cele șase zile la Floreasca. Reacția spitalului
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta