Funcționarii publici se pot înscrie la cursuri de formare în Franța

Funcționarii publici din România pot candida pentru cursuri internaționale de lungă durată organizate în Franța în perioada 2027–2028.

Înscrierile se fac online, pe platforma Institutului Național al Serviciului Public din Franța, până la 20 noiembrie 2026, informează JURIDICE.ro.

Candidații trebuie să stăpânească foarte bine limba franceză, atât în scris, cât și oral, și să aibă cunoștințe bune de limba engleză. Înainte de înscriere, aceștia trebuie să consulte condițiile de eligibilitate, calendarul și taxele prezentate în broșura programelor și pe pagina institutului.