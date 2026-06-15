Divorțul Dan-Bolojan și lecția Mercedes. De ce politica nu se măsoară în emoțiile unor zile?

Știu că pentru mulți dintre cei care au votat tandemul Nicușor Dan - Ilie Bolojan, ziua de astăzi seamănă cu momentul în care primești vestea unui divorț într-o familie pe care o credeai fericită. A fost, pentru mulți, un proiect politic comun, construit pe speranța că România poate avea în sfârșit un președinte și un premier care să împingă țara într-o direcție comună.

La început au fost ploi de toamnă. Apoi au venit ploile de vară. După aceea furtunile. Iar acum actele divorțului au ajuns pe masa notarului. În fața judecătorului - alegătorul vor ajunge abia în 2028.

Știu că pentru mulți divorțul acesta este greu de acceptat. În politică, la fel ca în viață, există oameni care aleg se să rupă și oameni care aleg să rămână. Niciunii nu trebuie judecați pentru deciziile lor.

Am fost și eu un votant al formulei Bolojan-Dan, deși am fost și sunt votant de centru-stânga. Tocmai de aceea nu sunt surprins de ceea ce se întâmplă.

Din contră. Această ruptură era înscrisă în ADN-ul „alianței” încă din prima zi.

În realitate, Nicușor Dan și Ilie Bolojan au reprezentat două proiecte diferite, două ambiții diferite și două centre de putere incompatibile. Era inevitabil ca, la un moment dat, aceste două logici să intre în coliziune.

Ceea ce vedem astăzi nu este neapărat sfârșitul unui „proiect”. Este maturizarea lui.

Mai important decât conflictul în sine este efectul pe care îl produce asupra scenei politice.

Dacă PNL și USR ajung în opoziție, cu Ilie Bolojan în poziția de lider al unei alternative de centru-dreapta, România capătă ceva ce nu a avut în ultimii ani: două opoziții distincte. Una suveranistă și una pro-europeană.

Iar asta este sănătate democratică. Pentru că adevărata problemă a democrației românești în ultimii cinci ani nu a fost niciodată lipsa partidelor la putere, ci lipsa alternativelor în opoziție

În timp ce mulți se uită astăzi la ruptura dintre Dan și Bolojan, puțini observă drama reală este în tabăra suveranistă.

Acolo există un elefant în sufragerie despre care nimeni nu vorbește suficient. Se numește Călin Georgescu. Mulți cred că principala problemă a lui George Simion este Nicușor Dan. Nu. Principala problemă a lui George Simion este posibilitatea ca Georgescu să decidă într-o zi că nu mai are nevoie de AUR.

În realitate, foarte puțini lideri AUR îl simpatizează pe fostul candidat la prezidențiale. Dar aproape toți înțeleg că dacă Georgescu își face propriul partid, o parte consistentă din electoratul AUR îl va urma.

Din acest motiv cred că ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan este, paradoxal, unul dintre cele mai sănătoase produse ale democrației românești din ultimii ani. Ea clarifică tabere, idei și direcții, creând o opoziție paralelă cu cea suveranistă.

În schimb, marele perdant al acestui proces riscă să fie PSD.

Dacă intră la guvernare, se erodează. Dacă nu intră, pierde influență. Dacă susține guvernul, oferă muniție opoziției. Dacă îl blochează, este acuzat că generează instabilitate, iar între timp electoratul său tradițional migrează, încet dar constant, către AUR.

De aceea, atunci când încercăm să judecăm ceea ce se întâmplă astăzi, ar trebui să privim puțin dincolo de emoția momentului. Politica nu se măsoară în reacțiile de pe Facebook dintr-o zi sau două, se măsoară în ani.

Exact cum se măsoară și succesul unui brand.

Anul acesta Mercedes-Benz împlinește 100 de ani.

Dacă ne uităm la istoria companiei, observăm un lucru interesant. Niciodată succesul său nu a fost liniar - A pornit din pionieratul automobilului modern, a trecut prin crize economice, războaie mondiale și prăbușiri ale piețelor. În timp ce Ford domina lumea industrială în perioada marelui război mondial, Mercedes părea uneori condamnat să rămână în urmă. După război a renăscut prin modele devenite simboluri ale reconstrucției Germaniei. În anii 2000 a fost obligat să se reinventeze pentru a face față competiției cu BMW. Astăzi investește miliarde în tehnologii care nici măcar nu existau acum două decenii.

Dacă managerii Mercedes ar fi luat decizii bazate exclusiv pe emoțiile unor zile proaste, compania nu ar fi ajuns niciodată la 100 de ani.

Au supraviețuit pentru că au înțeles ceva simplu: succesul nu înseamnă să eviți crizele. Înseamnă să le depășești.

La fel este și în politică. Astăzi vedem o ruptură, mâine vom vedea efectele ei, iar peste câțiva ani vom putea înțelege dacă a fost o eroare strategică sau începutul unei noi reașezări politice.

Deocamdată, fiecare tabără își construiește propria narațiune. Unii vorbesc despre trădare, alții despre curaj. Unii văd un complot, alții văd o reformă. Pentru unii este sfârșitul unei ere, pentru alții începutul alteia.

O decizie care astăzi pare dezastruoasă poate fi considerată inspirată peste câțiva ani. La fel cum o victorie aclamată la momentul ei se poate transforma, în timp, într-un eșec.

Istoria politică a României este plină de asemenea exemple. Timpul l-a transformat pe Traian Băsescu din „dictator”, în ochii adversarilor săi, într-un reper pentru o parte a electoratului de dreapta. Același timp l-a transformat pe Klaus Iohannis din „salvatorul României” și simbolul speranței din 2014 într-una dintre cele mai mari dezamăgiri politice ale ultimului deceniu. Tot timpul a făcut ca partide considerate invincibile să dispară și politicieni considerați terminați să revină în prim-plan.

De aceea, poate că înainte de a împărți certificate de eroism sau de trădare, merită să lăsăm faptele să producă efecte. Pentru că în politică emoția oferă verdictul de moment, însă timpul pronunță sentința definitivă.

Iar până atunci, poate că merită să privim mai puțin cu furie și mai mult cu răbdare. Pentru că timpul rămâne cel mai bun contabil, cel mai bun istoric și, mai ales, cel mai bun judecător.